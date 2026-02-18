Detuvieron a una mujer en Chaco que intentó ingresar cocaína a una comisaría dentro de un paquete de leche en polvo

Una mujer fue detenida por la Policía del Chaco al intentar introducir droga oculta en un paquete de leche en polvo para un recluso en la Comisaría Novena (Google Maps)

El personal de la Comisaría Séptima Metropolitana de la ciudad de Resistencia interceptó este martes a una joven de 21 años que intentaba ingresar estupefacientes ocultos en un paquete de leche en polvo destinado a un interno alojado en esa dependencia. El procedimiento se realizó durante la tarde, en el marco de los controles de rutina que se aplican a quienes entregan alimentos para los detenidos.

Según informaron las autoridades policiales citadas por Diario Chaco, el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:45, cuando la mujer se presentó en la comisaría para llevar alimentos a un familiar privado de su libertad.

Al inspeccionar el paquete, los agentes detectaron diez pequeños envoltorios con una sustancia blanquecina, dentro del envase de leche en polvo, lo que activó los protocolos internos para el abordaje de casos de drogas.

La mujer fue detenida en la Comisaría Séptima de Resistencia, Chaco, tras intentar ingresar un paquete de droga simulando ser leche en polvo (Diario Chaco)

Tras el hallazgo, el personal policial solicitó la intervención del Departamento de Consumos Problemáticos, organismo especializado en la detección y análisis de sustancias ilícitas. Los efectivos realizaron la prueba de campo, procedimiento habitual para identificar drogas en situaciones similares. El reactivo utilizado confirmó la presencia de cocaína, con un peso total de 1,4 gramos.

El episodio motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Antidrogas N°2, que dispuso el secuestro de la sustancia y la aprehensión de la joven. La causa quedó bajo investigación por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, normativa nacional que regula los delitos vinculados al tráfico y tenencia de drogas ilegales en el país.

Fuentes judiciales indicaron que la joven permanece a disposición de la Justicia, a la espera de su declaración indagatoria. El fiscal a cargo deberá determinar si existen otros implicados o si se trató de un hecho aislado. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la detenida ni del destinatario del paquete.

Intentaron ingresar droga en una cárcel de Córdoba

Días atrás, la vigilancia en el control de ingreso de paquetes al complejo penitenciario de Bouwer en la provincia de Córdoba permitió frustrar un intento de introducir estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de la libertad.

Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho “bolsitas” de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

De acuerdo con lo informado por el medio local ElDoce.Tv, la investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas para confirmar su composición y peso. También se dispusieron medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal. Por esto mismo, no se descartan nuevas actuaciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de entrega.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará en las próximas horas la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.