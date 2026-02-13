Crimen y Justicia

Querían ingresar droga a un penal de Córdoba oculta en un cargamento de limones y fueron descubiertos

Ocurrió en el sector de requisa del penal de Bouwer. Los agentes identificaron cortes inusuales en los cítricos

La vigilancia en el control de ingreso de paquetes al complejo penitenciario de Bouwer en la provincia de Córdoba permitió frustrar un intento de introducir estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de libertad.

Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho “bolsitas” de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

De acuedo con lo informado en el portal El Doce.tv, la investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas para confirmar su composición y peso. También se dispusieron medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal. Por esto mismo, no se descartan nuevas actuaciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de entrega.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará en las próximas horas la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

Un guardiacárcel intentó ingresar droga dentro de un embutido a una cárcel

Hace una semana, también en la provincia de Córdoba, un control realizado en el acceso al Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje permitió identificar que un agente del Servicio Penitenciario intentaba ingresar al establecimiento con droga, disfrazada de embutido.

El procedimiento se activó cuando el personal penitenciario detectó que el guardiacárcel portaba un paquete con características inusuales y al inspeccionarlo detalladamente, constataron que los envoltorios estaban embalados y dispuestos en forma de “salamín”, lo que simulaba un producto alimenticio típico, pero en realidad ocultaba sustancias prohibidas.

La situación requirió la intervención inmediata de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que se dirigió al establecimiento penitenciario para llevar a cabo las pruebas de campo correspondientes.

Las pericias confirmaron el contenido ilegal de los envoltorios: se trataba de cocaína y marihuana, sustancias reguladas por la Ley Nacional 23.737, que establece las penas para delitos vinculados a estupefacientes en Argentina. El agente fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.

Tras la aprehensión, el Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un comunicado oficial para remarcar que los controles de ingreso se aplican de forma estricta tanto a visitantes y proveedores como al personal propio de la fuerza.

En el comunicado, la autoridad penitenciaria manifestó que “el narcotráfico y el delito no admiten ningún tipo de tolerancia, mucho menos cuando se trata de faltas graves cometidas por quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad penitenciaria”.

Además de la causa judicial abierta por la infracción a la Ley 23.737, el expediente fue remitido al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, el organismo encargado de evaluar el comportamiento del personal de seguridad provincial. Según el organigrama vigente, este tribunal puede definir sanciones disciplinarias que van desde la suspensión hasta la exoneración del servicio.

