Condenaron a un empleado municipal y hermano de un reconocido futbolista por abusar de la hija de su ex pareja

Condenaron a 10 años a un hombre por el abuso de la hija de su pareja en Santa Fe (Marta Fernández Jara - Europa Press)

La Justicia de Santa Fe condenó a un empleado municipal y hermano de un reconocido futbolista a 10 años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su ex pareja.

La decisión fue adoptada por el juez Lisandro Aguirre tras un juicio oral, donde se analizaron pruebas y testimonios que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El proceso judicial se desarrolló en los tribunales de la capital santafesina. La causa giró en torno a los abusos sufridos por una menor de edad, hija de la ex pareja del imputado.

Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la investigación estuvo a cargo de la fiscal Luciana Escobar Cello, quien describió ante la prensa que el tribunal respaldó la calificación legal solicitada y rechazó los cuestionamientos de la defensa respecto a la validez del proceso.

Javier Eduardo Mugni, de 41 años, recibió una condena de 10 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.

La acusación detalló que los hechos ocurrieron de manera reiterada entre 2018 y 2023, en dos domicilios: uno en Sauce Viejo y otro en la ciudad de Santa Fe, durante el período en que la víctima asistía a la escuela primaria, según informó el portal Rosario3.

La Fiscalía expuso que el condenado aprovechaba los momentos en que la madre de la menor se ausentaba por motivos laborales, situación que le permitía quedar a cargo del cuidado de la niña. En ese contexto, según la acusación, se produjeron los episodios de abuso.

El acusado permaneció prófugo durante más de una semana antes de ser localizado y detenido (@MinSegSF)

El tribunal consideró acreditado que el acusado se valió de la convivencia y la relación de guarda para cometer los delitos.

En su sentencia, el magistrado estableció que Mugni actuó con pleno conocimiento de la situación y que los abusos tuvieron un “impacto significativo en el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad” de la niña, según el análisis jurídico incluido en el fallo. El tribunal también sostuvo que la reiteración y modalidad de los hechos agravaron la responsabilidad penal, en línea con el pedido de la Fiscalía.

El caso adquirió notoriedad pública no solo por la naturaleza de los delitos, sino también por la identidad del acusado. Javier Eduardo Mugni es hermano del futbolista Lucas Mugni, quien integró la Selección Argentina en 2012 bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella y disputó una edición del Superclásico de las Américas.

En el ámbito laboral, Mugni se desempeñaba como empleado del Teatro Municipal 1° de Mayo de Santa Fe, dependiente de la administración municipal. Tras la denuncia presentada ante las autoridades judiciales, el acusado permaneció prófugo durante más de una semana antes de ser localizado y detenido.

La fiscal Escobar Cello explicó que, una vez conocido el veredicto, aguardan la publicación de los fundamentos completos de la sentencia para evaluar si corresponde presentar recursos en relación con la extensión de la pena.

El tribunal desestimó, además, el pedido de nulidad interpuesto por la defensa, que cuestionó aspectos procesales vinculados a la recolección de pruebas y al desarrollo del debate oral. La decisión del juez Aguirre ratificó la validez de la investigación y el procedimiento llevado adelante por el Ministerio Público de la Acusación.