“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, dijo uno de los responsables de la búsqueda de la turista en Puerto Madryn

“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, dijo uno de los responsables de la búsqueda de la turista de 23 años desaparecida en Puerto Madryn (Radio Mitre)

La intensa búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn está en un momento crítico y uno de los responsables del operativo dejó en claro cuáles son las expectativas: “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, afirmó Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina.

Las palabras de Wagner, dichas en diálogo con Radio Mitre, son duras, aunque realistas, teniendo en cuenta que ya se superaron las 24 horas desde la desaparición de la joven de 23 años, oriunda de Villa Ballester.

El incidente se desencadenó el lunes, cuando la turista bonaerense participaba de una expedición de buceo recreativo junto a otras seis personas, incluyendo a su novio, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Según los primeros datos, el grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, a la altura de Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo. Al finalizar la práctica, sólo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

La desaparición ocurrió tras una inmersión recreativa en el Parque Submarino HU SHUN YU 809

Wagner subrayó la gravedad de la situación: “Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”.

El jefe de salvamento remarcó que la operación ya superaba las 24 horas de búsqueda, lo que reduce aún más las chances de un hallazgo favorable. Además, aclaró que en este tipo de actividades no hay un seguro con la superficie, ya que suele ser más riesgoso.

“El buceo deportivo no se hace con una vinculación entre ellos, porque es más peligroso si quedan enganchados; ni con una vinculación con la superficie. “Igualmente, el lugar donde estaban buceando es seguro”, certificó.

De todos modos, insistió en que el sector donde se produjo la desaparición cuenta con autorización de la Prefectura Naval y mantiene buena visibilidad, con profundidades que oscilan entre los 20 y 26 metros, según la marea.

La Prefectura desplegó un operativo inmediato con nadadores de rescate, guardacostas y buzos especializados para buscar a Sofía Devries

La ausencia de la joven fue advertida al concluir la actividad, momento en que el patrón de la embarcación notificó de inmediato a la Prefectura Naval Argentina. El despliegue se activó en cuestión de minutos.

“Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas permanecían en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras la tercera continuaba bajo observación médica.

La investigación está en manos de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano.

Quién es la joven desaparecida

Sofía Devries, de 23 años, es influencer, licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas, y autora del libro "Cuentos para mentes rebuscadas"

Inquieta, curiosa y apasionada por los viajes, la belleza, las plantas y los placeres cotidianos, así se refleja Sofía en sus redes sociales, donde adopta el rol de influencer.

En su perfil de LinkedIn, consigna estudios en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE, además de un título en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica Nacional.

Actualmente, trabaja en el área de comunicación de la compañía de su pareja, especializada en la venta de productos orgánicos para plantas.

En Instagram, se autodefine como UGC (creadora de contenido generado por usuarios) y orienta su perfil a “Beauty, Lifestyle y Travel”. Sus publicaciones recientes priorizan videos sobre productos de bienestar, mientras que en otras imágenes aparece en paisajes turísticos de Argentina, Brasil y Colombia.

Incluye también la promoción de un libro propio titulado “Cuentos para mentes rebuscadas”, compuesto por relatos cortos, “para leer dos veces”, que ella describió como: “Una serie de cuentos raros para gente rara. Terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo”.