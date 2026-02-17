Crimen y Justicia

“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, dijo uno de los responsables de la búsqueda de la turista en Puerto Madryn

La joven de 23 años participaba de una expedición de buceo junto a otras seis personas cuando desapareció. La búsqueda, si bien continúa, superó las 24 horas

Guardar
“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, dijo uno de los responsables de la búsqueda de la turista de 23 años desaparecida en Puerto Madryn (Radio Mitre)

La intensa búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn está en un momento crítico y uno de los responsables del operativo dejó en claro cuáles son las expectativas: “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, afirmó Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina.

Las palabras de Wagner, dichas en diálogo con Radio Mitre, son duras, aunque realistas, teniendo en cuenta que ya se superaron las 24 horas desde la desaparición de la joven de 23 años, oriunda de Villa Ballester.

El incidente se desencadenó el lunes, cuando la turista bonaerense participaba de una expedición de buceo recreativo junto a otras seis personas, incluyendo a su novio, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Según los primeros datos, el grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, a la altura de Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo. Al finalizar la práctica, sólo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

La desaparición ocurrió tras una
La desaparición ocurrió tras una inmersión recreativa en el Parque Submarino HU SHUN YU 809

Wagner subrayó la gravedad de la situación: “Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”.

El jefe de salvamento remarcó que la operación ya superaba las 24 horas de búsqueda, lo que reduce aún más las chances de un hallazgo favorable. Además, aclaró que en este tipo de actividades no hay un seguro con la superficie, ya que suele ser más riesgoso.

“El buceo deportivo no se hace con una vinculación entre ellos, porque es más peligroso si quedan enganchados; ni con una vinculación con la superficie. “Igualmente, el lugar donde estaban buceando es seguro”, certificó.

De todos modos, insistió en que el sector donde se produjo la desaparición cuenta con autorización de la Prefectura Naval y mantiene buena visibilidad, con profundidades que oscilan entre los 20 y 26 metros, según la marea.

La Prefectura desplegó un operativo
La Prefectura desplegó un operativo inmediato con nadadores de rescate, guardacostas y buzos especializados para buscar a Sofía Devries

La ausencia de la joven fue advertida al concluir la actividad, momento en que el patrón de la embarcación notificó de inmediato a la Prefectura Naval Argentina. El despliegue se activó en cuestión de minutos.

“Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas permanecían en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras la tercera continuaba bajo observación médica.

La investigación está en manos de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano.

Quién es la joven desaparecida

Sofía Devries, de 23 años,
Sofía Devries, de 23 años, es influencer, licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas, y autora del libro "Cuentos para mentes rebuscadas"

Inquieta, curiosa y apasionada por los viajes, la belleza, las plantas y los placeres cotidianos, así se refleja Sofía en sus redes sociales, donde adopta el rol de influencer.

En su perfil de LinkedIn, consigna estudios en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE, además de un título en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica Nacional.

Actualmente, trabaja en el área de comunicación de la compañía de su pareja, especializada en la venta de productos orgánicos para plantas.

En Instagram, se autodefine como UGC (creadora de contenido generado por usuarios) y orienta su perfil a “Beauty, Lifestyle y Travel”. Sus publicaciones recientes priorizan videos sobre productos de bienestar, mientras que en otras imágenes aparece en paisajes turísticos de Argentina, Brasil y Colombia.

Incluye también la promoción de un libro propio titulado “Cuentos para mentes rebuscadas”, compuesto por relatos cortos, “para leer dos veces”, que ella describió como: “Una serie de cuentos raros para gente rara. Terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo”.

Temas Relacionados

Sofía DevriesPuerto MadrynChubutBuceoúltimas noticiasPrefectura Naval ArgentinaPersonas desaparecidas

Últimas Noticias

El rol de la empleada municipal de Morón detenida por el suicidio del soldado en la Quinta de Olivos

Se trata de Karen Cufré, novia de Mauiricio Duarte Areco, preso en el penal de Magdalena y uno de los líderes de la organización allanada tras la muerte de Rodrigo Gómez

El rol de la empleada

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a una cuenta de Instagram por instigar a cometer delitos

Lo hizo ante la Justicia Federal. Asegura el video que la cuenta sindicada replicó en sus historias “enseñaba a hacer Miguelitos”

El Ministerio de Seguridad denunció

Crimen en el carnaval de Mercedes: qué reveló la autopsia y una confesión clave

Braian Cabrera, de 18 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza, en medio de la celebración

Crimen en el carnaval de

Comienza el juicio contra un exfuncionario de Entre Ríos acusado de causar la muerte de 4 personas

Juan Ruiz Orrico, también empresario ganadero, ofreció una reparación millonaria a las familias de las víctimas, pero no la aceptaron

Comienza el juicio contra un

Cómo fue el salvaje robo al guitarrista “Alambre” González en su departamento de Caballito

Fue engañado por una pareja, que simuló ser inquilina del edificio. Sus colegas iniciaron una colecta para ayudarlo

Cómo fue el salvaje robo
DEPORTES
Benfica y Real Madrid se

Benfica y Real Madrid se miden en el comienzo de los playoffs de la Champions League: la agenda completa

Náutico Hacoaj: historia y tradición de un club que tendrá dos semanas de tenis internacional

Los filosos comentarios de Morena Beltrán sobre la situación de Lucas Blondel en Boca: “No tiene lugar”

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Insólito: había ganado el punto, pero un grito cambió la decisión y perdió el partido en el Río Open

TELESHOW
Pagani volvió a derrapar: el

Pagani volvió a derrapar: el comentario sobre Costa que generó polémica: “Creí que era un tipo”

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

El desgarrador mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro: “Queda poco para que estemos juntos”

Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

La desafiante reacción de la China Suárez a las críticas que recibe: el atuendo y la frase que eligió

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania alcanza el retorno de

Ucrania alcanza el retorno de 2.000 niños deportados desde el inicio de la guerra

Entrenador panameño de fútbol anuncia su “nuevo equipo” antes del Mundial

El negocio del juego de azar en Panamá roza los $3,000 millones en 2025

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos