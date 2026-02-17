Así le robaban el auto a un vecino de Lanús: un tiro al aire, un culatazo y la impotencia de la víctima

Lo abordaron cuando llegaba a su vivienda y dispararon un tiro al aire para amedrentarlo

La calle Aconcagua divide el partido de Lomas de Zamora del de Lanús. De una vereda es la localidad de Banfield, en la de enfrente, la de Remedios de Escalada. Y en esta última, este lunes por la tarde se dio un violento robo: un vecino que llegaba a su casa en su auto fue abordado por varios delincuentes armados que le robaron el vehículo.

Como se ve en el video de una cámara de seguridad que registró lo sucedido y que fue replicado por la cuenta de “X” @vecinosdebanfield, durante el ataque hubo un disparo al aire, la víctima recibió un culatazo y, preso de la impotencia, incluso le revoleó una botella de vidrio que pegó contra la ventanilla del acompañante de su propio coche, cuando lo veía irse conducido por los delincuentes.

Todo sucedió este lunes. El timer del video marca que apenas habían pasado unos minutos de las 17 cuando el conductor subió su Peugeot 208 blanco a la vereda de su propiedad.

En ese momento, una Chevrolet Tracker blanca frenó de golpe. De allí se bajaron tres ladrones armados y que llevaban capuchas, mientras un cuarto quedó al volante del auto con las puertas abiertas, listo para escapar.

Dos de los delincuentes fueron directo a la puerta del conductor, a quien intentaron bajar de su auto con suma violencia, con insultos y mientras le apuntaban con las armas. La víctima del robo sólo repetía: “Pará, pará, pará”.

Cuando los delincuentes lograron sacar del coche con las manos en alto al conductor, uno de los ladrones le robó la riñonera, mientras otro de los delincuentes se subió a su coche para empezar la huida y el tercero se fue en la Chevrolet Tracker, que comenzaba despacito a tomar velocidad.

El dueño del coche quiso correrlos y uno de los ladrones que estaba en el Chevrolet disparó al aire, mientras una moto que pasaba por el lugar aceleró para evitar quedar en el medio, ¿o eran cómplices de apoyo?

Lo concreto es que los ladrones escaparon con el coche del vecino, quien en la impotencia revoleó una botella de vidrio que pegó contra la ventanilla de su Peugeot 208 blanco y se terminó haciendo añicos contra el cordón de la acera de enfrente.

Fuentes del caso dijeron a este medio que la víctima del robo hizo la denuncia ante la Comisaría 10ª de Lanús, quienes, comisionados por 911 en la calle Aconcagua, le tomaron los datos del coche.

Tras el alerta policial, y mediante rastreo satelital, el Peugeot 208 robado fue encontrado abandonado en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes, completaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

En la causa interviene la UFI N°6 descentralizada del departamento judicial de Avellaneda-Lanús.

En la Ciudad

“Iban con menores de edad y, mientras los chicos distraían a sus víctimas tirándoles espuma, ellas aprovechaban para robarles los celulares”, así describieron los investigadores a Infobae el modus operandi de dos sospechosas de nacionalidad peruana que fueron detenidas en los corsos del barrio porteño de Boedo por robar teléfonos. Los policías de la Ciudad que las arrestaron les secuestraron a ambas 29 equipos.

Fuentes de la investigación dijeron a este medio que el primer caso se descubrió la madrugada del domingo. Los agentes de la Comisaría Vecinal 5B atraparon diez minutos antes de las 2 a la primera sospechosa en el cruce de Estados Unidos y Virrey Liniers.

A Elizabeth R.M. de 44 años, nacionalidad peruana y con domicilio en la calle Cochabamba de CABA, le secuestraron 11 celulares y quedó presa por el delito de hurto a instancias del Juzgado Criminal y Correccional N°36, a cargo del juez Alejandro Ferro.

El mismo magistrado este martes a la madrugada, a las 00:40, recibió la notificación de la Policía de la Ciudad sobre la detención en el cruce de las avenidas Boedo y San Juan, una de las esquinas porteñas más famosas, de Yanina H.R., una peruana de 43 años con domicilio en el Barrio 21/24 de Barracas, ampliaron las fuentes del caso. Tenía 18 celulares.