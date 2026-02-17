Robos en carnaval: detuvieron a dos mujeres peruanas que distraían a sus víctimas con niños tirando espuma

Las dos sospechosas detenidas

“Iban con menores de edad y, mientras los chicos distraían a sus víctimas tirándoles espuma, ellas aprovechaban para robarles los celulares”, así describieron los investigadores a Infobae el modus operandi de dos sospechosas de nacionalidad peruana que fueron detenidas en los corsos del barrio porteño de Boedo por robar teléfonos. Los policías de la Ciudad que las arrestaron les secuestraron a ambas 29 equipos.

Fuentes de la investigación dijeron a este medio que el primer caso se descubrió la madrugada del domingo. Los agentes de la Comisaría Vecinal 5B atraparon diez minutos antes de las 2 a la primera sospechosa en el cruce de Estados Unidos y Virrey Liniers.

A Elizabeth R.M. de 44 años, nacionalidad peruana y con domicilio en la calle Cochabamba de CABA, le secuestraron 11 celulares y quedó presa por el delito de hurto a instancias del Juzgado Criminal y Correccional N°36, a cargo del juez Alejandro Ferro.

El mismo magistrado este martes a la madrugada, a las 00:40, recibió la notificación de la Policía de la Ciudad sobre la detención en el cruce de las avenidas Boedo y San Juan, una de las esquinas porteñas más famosas, de Yanina H.R., una peruana de 43 años con domicilio en el Barrio 21/24 de Barracas, ampliaron las fuentes del caso.

Algunos de los celulares robados recuperados

La atraparon con 18 celulares robados durante los carnavales del barrio porteño de Boedo, el mismo evento en el que había detenido a su compatriota 48 horas antes.

Y da la casualidad de que ambas se movían de igual manera: fueron con niños a los cornos. Los menores eran los que les tiraban espuma a las potenciales víctimas mientras ellas intentaban sustraer los teléfonos.

A la segunda sospechosa la detuvo el personal policial que se encontraba afectado a un servicio preventivo en el marco de los festejos por Carnaval. En esas circunstancias, los efectivos fueron alertados por una gran cantidad de personas que señalaron que una mujer estaría robando celulares en el lugar.

La Policía de la Ciudad tiene una página para recuperar los objetos robados

Con esa información, los uniformados lograron localizar a la sospechosa y, en el marco del cacheo preventivo, hallaron entre sus pertenencias un total de 18 teléfonos celulares, que fueron secuestrados: seis iPhone, tres Xiaomi, cinco Samsung, tres Motorola y un Infinix.

Ante lo ocurrido, se realizó la consulta con el juez Ferro, quien dispuso labrar las actuaciones por el delito de robo, que la imputada sea detenida, el secuestro de los elementos y la realización de las medidas de rigor.

La detenida quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los teléfonos secuestrados, detallaron.

Hay que recordar que la Policía de la Ciudad tiene en su página web un sector para recuperar los objetos robados, ya sean teléfonos, bicicletas o dispositivos de electrónica: https://recuperos.policiadelaciudad.gob.ar/

La plataforma primero informa que es fundamental que se haga la denuncia para que la Policía de la Ciudad pueda tomar una rápida intervención y avanzar en la investigación. Se puede hacer los 365 días del año en:

En cualquier comisaría de la Policía de la Ciudad.

En las Unidades de Orientación y Denuncia (UOD) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad

A través del 0800-33-FISCAL (347225).

Llamando al 911 de la Policía de la Ciudad

En las cabinas de denuncia ubicadas a lo largo del territorio porteño.

Online, escaneando el Código QR que se encuentra en colectivos, taxis y áreas comerciales.

“Únicamente se incorporan a esta plataforma los bienes u objetos que se encuentren aptos para su devolución”, se explica como advertencia.