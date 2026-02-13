Ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto” de La Plata: cuándo y cómo será

Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto“ atropello con su auto la moto de Walter Armand en La Plata

La Justicia de La Plata fijó la fecha de inicio del juicio oral a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, por la muerte de Walter Armand. Fue durante una audiencia preliminar desarrollada este viernes, donde el Tribunal Oral Criminal II estableció que el proceso comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá por al menos tres jornadas

Durante el proceso, la joven, acompañada por su familia, atravesó una crisis nerviosa por la que debió recibir asistencia médica de profesionales de la Unidad de Diagnóstico y Emergencias (UDEC). Fue un ataque de pánico, por lo que la sala debió evacuada mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Tras recibir atención, Alvite se retiró del edificio judicial abrazada a su padre.

El tribunal utilizó esta audiencia preliminar para definir la incorporación de pruebas, la nómina de testigos y la admisión de peritajes que se discutirán en el debate oral. La acusación está a cargo del fiscal Martín Chiorazzi, quien interviene en la causa por la muerte de Walter Armand, ocurrida el 12 de abril de 2024 en la intersección de las calles 13 y 532 de La Plata. En la audiencia también estuvo presente Valentina Velázquez, amiga de la imputada.

La descompensación de La Toretto durante la audiencia no fue un caso aislado: el historial clínico de Felicitas Alvite incluye antecedentes de episodios de pánico. En agosto de 2024, cuando permanecía detenida en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, sus abogados solicitaron el traslado a prisión domiciliaria alegando “episodios de extrema angustia, manos rígidas e hiperventilación”. La jueza de Garantías Marcela Garmendia rechazó ese pedido tras analizar pericias oficiales y de parte, que descartaron la existencia de un diagnóstico específico de trastorno de pánico o estrés postraumático.

Walter Armand fue la víctima

En ese entonces, los forenses descartaron un cuadro clínico que justificara la prisión domiciliaria y mencionaron la posibilidad de una simulación de síntomas por parte de la imputada para modificar su situación procesal. Las psicólogas forenses señalaron que Alvite “transita un período de adolescencia tardía que la torna proclive a conductas impulsivas o poco pensadas, sin advertir las consecuencias que puedan tener”.

El juicio oral a Felicitas Alvite tendrá lugar los días 2, 3 y 6 de noviembre de 2026, según la resolución del Tribunal Oral Criminal II de La Plata. El proceso buscará determinar su responsabilidad en el hecho que derivó en la muerte de Walter Armand, quien fue atropellado en abril de 2024.

La muerte de Walter Armand

El accidente ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2023, cuando “La Toretto” circulaba a alta velocidad por la avenida 13, entre 531 y 532, sin respetar los semáforos en rojo. En esas circunstancias, impactó contra la motocicleta de Armand, provocando su muerte.

Inicialmente, la Fiscalía imputó a la joven por homicidio culposo, pero con el avance de la investigación, la carátula se agravó a homicidio simple con dolo eventual, delito que podría llevar a una pena de hasta 25 años de prisión.

En octubre de 2023, la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Plata rechazó el pedido de arresto domiciliario de Alvite. Sin embargo, la Cámara de Casación Bonaerense anuló esta decisión permitiendo la posibilidad de que la acusada espere el juicio en su casa. No obstante, la familia de la víctima presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo que podría demorar o incluso revertir el beneficio concedido a la acusada.

Tras varios reveses judiciales, la joven accedió al arresto domiciliario, beneficio que mantiene desde mayo del año pasado tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal II. En el medio, la joven no estuvo lejos de la polémica. Desde su casa, la influencer reactivó su perfil de Instagram, publicó fotos y difundió un video en el que posaba frente a un espejo.

La última solicitud que realizó a las autoridades fue un permiso para trabajar como niñera. La presentación la habían hecho en diciembre sus defensores, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes solicitaron una autorización para que la acusada pueda salir dos veces por semana de su vivienda a cuidar al hijo de una pareja conocida. Sin embargo, la Justicia terminó por rechazar este pedido.