Cayó uno de los acusados de matar a golpes a un jubilado que iba al médico: era vecino de la víctima

Roque Olmedo Galeano fue abordado por delincuentes mientras caminaba junto a su esposa

A dos semanas de que Roque Olmedo Galeano (79) muriera producto de haber sido brutalmente golpeado en un intento de robo en la localidad de Villa Dorrego, en el partido de La Matanza, este viernes detuvieron a uno de los sospechosos. Se trataba de F. A. P., un hombre conocido como “Tiko”, que vivía a solo unas cuadras de la escena del crimen.

El caso ganó notoriedad en el barrio luego de que los familiares de la víctima recurrieran a los testimonios y las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al agresor. Así, descubrieron que era un delincuente conocido en la zona. Sin embargo, nunca había sido denunciado formalmente por temor a represalias por parte de los vecinos.

Luego de que confirmaran que el acusado se encontraba refugiado en su vivienda, ubicada en la calle Bariloche al 6400, se ordenó un allanamiento de urgencia. Al verse acorralado, “Tiko” intentó huir descalzo y sin camisa durante cuatro cuadras, hasta ser finalmente capturado en la intersección de Murguiondo y Barrientos, cerca de Ruta 3.

El arresto generó revuelo entre los habitantes del barrio, quienes, tras conocer la razón de la persecución, reaccionaron con gritos e insultos hacia el detenido. Ante la tensión, las fuerzas de seguridad lo trasladaron rápidamente a la comisaría y lo dejaron a disposición de la Justicia.

Roque Olmedo Galeano fue asesinado en La Matanza

“Por suerte ya está preso. Ahora que la justicia se encargue de hacer lo que tiene que hacer”, expresaron integrantes de la familia de Olmedo durante un diálogo con Primer Plano Online. No obstante, aún restaría identificar al segundo acusado de haber golpeado al jubilado el 24 de enero.

El ataque se produjo cerca de las 07:00 horas cuando el hombre y su esposa se dirigían a tomar un colectivo rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para presentarse a un turno médico. En ese momento, los delincuentes interceptaron a la pareja en la calle Bartolomé Mitre, entre Chassaing y Santo Tomé.

Después de que los amenazaron y les exigieran que entregaran una riñonera que guardaba documentos y dinero en efectivo, el jubilado intentó defender a su esposa de la agresión. Esta reacción provocó que los agresores lo golpearan repetidas veces en la cabeza hasta dejarlo tirado en el suelo.

Tras el robo, los ladrones abandonaron el bolso y escaparon durante su ruta de escape. Según consta en las grabaciones de seguridad de la zona que entregaron las hijas de la víctima, uno de ellos huyó a pie, mientras que el otro se movilizaba a bordo de una bicicleta. Asimismo, los vecinos encontraron el objeto poco después y lo entregaron a las autoridades.

El acusado intentó darse a la fuga, pero fue capturado en las cercanías de la Ruta 3

En principio, la familia había trasladado a la víctima hasta la Clínica Médica Catán, donde recibió atención inicial y fue dado de alta. Sin embargo, con el paso de las horas, su cuadro se agravó y, al reingresar al centro médico, una tomografía reveló un hematoma subdural ocasionado por los golpes recibidos. Por esto, tuvo que ser operado de urgencia y permaneció conectado a un respirador artificial.

La muerte de la víctima fue anunciada el 31 de enero, luego de haber permanecido una semana internado en la Unidad de Terapia Intensiva producto de las graves lesiones que sufrió durante el violento robo. Esto provocó un giro rotundo en la carátula del caso, debido a que la Justicia de La Matanza se vio obligada a recategorizar la causa como homicidio y dispuso la realización de una autopsia.

El caso continúa bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de La Matanza. Tras su muerte, Roque Olmedo Galeano fue recordado por sus familiares y vecinos como una persona trabajadora y apreciada en la comunidad.