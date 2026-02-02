La Matanza: un jubilado que iba camino al médico fue atacado a golpes durante un robo y murió

Roque Olmedo Galeano fue abordado por delincuentes mientras caminaba junto a su esposa

La inseguridad en el conurbano bonaerense se cobró una nueva víctima este fin de semana. Un hombre de 79 años falleció el sábado en la localidad de Villa Dorrego, partido de La Matanza, luego de agonizar durante una semana en terapia intensiva. El jubilado sufrió heridas fatales cuando dos delincuentes lo atacaron a golpes para robarle sus pertenencias mientras caminaba junto a su esposa por el barrio, de camino a un turno médico.

La víctima se llamaba Roque Olmedo Galeano. Su muerte causó un profundo dolor entre sus familiares y vecinos, quienes a través de las redes sociales lo recordaron como una persona trabajadora y querida en la zona.

El hecho ocurrió el pasado 24 de enero, cerca de las 7. “Don Roque”, como lo conocían en el barrio, salió de su casa acompañado por su mujer. Ambos caminaron por la calle Bartolomé Cataneo, entre Chassaing y Santo Tomé. El matrimonio se dirigía a la parada de colectivo para viajar a la Ciudad de Buenos Aires, donde tenían una cita médica programada.

En ese momento, dos ladrones los cruzaron en el camino con la intención de robarles. Según los datos que constan en la causa, uno de los asaltantes iba a pie y el otro se movía en bicicleta. Los delincuentes aprovecharon la soledad de la calle a esa hora de la mañana para atacar a la pareja. Exigieron la entrega de una riñonera que llevaba el hombre, donde tenía documentos personales y algo de dinero en efectivo, según precisó el portal Primer Plano Online.

Roque Olmedo Galeano fue asesinado en La Matanza

La situación se tornó violenta rápidamente. Uno de los ladrones se abalanzó sobre la esposa de Roque. Al ver esto, el jubilado intentó defenderla y se resistió al robo. La respuesta de los agresores fue brutal: golpearon a Olmedo con trompadas, especialmente en la cabeza, hasta dejarlo tirado en el suelo. Tras el ataque, los ladrones escaparon y descartaron el bolso robado a los pocos metros, donde luego lo encontraron unos vecinos.

La familia auxilió a Roque y lo llevó de urgencia a la Clínica Médica Catán. Allí comenzó una secuencia médica dramática. En un primer momento, los doctores le realizaron las curaciones básicas por los golpes visibles y lo mandaron de vuelta a su casa. Sin embargo, el estado de salud del hombre empeoró con el paso de las horas. Ya en su domicilio, Roque empezó a sentirse muy mal y sufrió dolores de cabeza insoportables.

Ante este panorama, sus familiares decidieron llevarlo nuevamente al sanatorio. En este segundo ingreso, los médicos le hicieron una tomografía para ver qué pasaba. El estudio reveló un cuadro mucho más grave del que pensaron al principio: tenía un hematoma subdural, es decir, un coágulo de sangre en el cerebro producto de los golpes. Los cirujanos lo operaron de urgencia para intentar salvarle la vida.

Olmedo quedó internado en terapia intensiva, conectado a un respirador artificial y con pronóstico reservado. A pesar de los esfuerzos, su cuerpo no resistió y falleció finalmente este sábado. Romina, sobrina de la víctima, contó a la prensa local los detalles de la lucha de su tío y el dolor que atraviesa la familia. Roque trabajó toda su vida como zapatero y también sabía de albañilería. Aunque estaba jubilado, seguía haciendo “changas”.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de La Matanza. Tras la muerte de Olmedo, la Justicia cambió la carátula del caso a homicidio y ordenó una autopsia. Las hijas de la víctima consiguieron videos de cámaras de seguridad de la zona y los entregaron en la comisaría para ayudar a identificar a los culpables.

La Policía ya realizó varias tareas investigativas. Según trascendió, lograron identificar a uno de los sospechosos. Se trataría de una persona que vive en el mismo barrio y que es conocida por los vecinos, detalló Inforbano.