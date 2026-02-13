Desarticularon una banda narco en Mendoza y secuestraron más de 500 dosis de cocaína listas para la venta

Elementos secuestrados en allanamientos realizados en Godoy Cruz, Mendoza, incluyen numerosas dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros objetos relacionados con el narcotráfico. (Los Andes)

La Policía desarticuló una banda dedicada al narcotráfico en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Así, lograron incautar más de 500 dosis de cocaína, detener a uno de los involucrados y aprehender a dos sospechosos.

La investigación, iniciada tras numerosas denuncias anónimas y trabajos de inteligencia, permitió a las autoridades identificar puntos estratégicos de fraccionamiento y venta dentro de la zona.

El despliegue policial se concentró en el barrio Campo Papa, considerado uno de los principales focos de distribución de sustancias ilícitas en el oeste mendocino.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, el primer operativo se realizó en una vivienda donde los efectivos hallaron 561 envoltorios de nylon con cocaína en polvo, además de 19 cigarrillos de marihuana. En el lugar se encontraron también $105.200 en efectivo, teléfonos móviles y 24 paquetes de bicarbonato de sodio, sustancia comúnmente utilizada para adulterar drogas. La Fiscalía detalló que el principal sospechoso, un hombre de 27 años, fue detenido y trasladado a la Unidad de Detención Federal U-32, mientras que una mujer fue citada para comparecer ante los Tribunales Federales.

El operativo no concluyó ahí. En la misma manzana se allanó una segunda vivienda, donde se descubrió un centro de procesamiento de sustancias. En este domicilio, el personal policial secuestró tres máquinas multiprocesadoras y una balanza digital, todas con restos de cocaína, además de rollos de bolsas de nylon, láminas de polietileno y tijeras, elementos utilizados para el fraccionamiento y empaque de la droga. En este lugar, dos hombres fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia Federal.

En los allanamientos la Policía detuvo a dos hombres y una mujer

Durante los procedimientos, los investigadores recolectaron anotaciones manuscritas consideradas de interés para la causa, ya que aportarían datos relevantes sobre la red de distribución en la región. Según fuentes judiciales, estos documentos serán analizados para determinar las rutas de comercialización y la posible vinculación con otros grupos delictivos. Además, la fiscalía dispuso la continuidad de las medidas para profundizar la investigación y esclarecer el alcance de la organización implicada.

Cayó una banda que vendía drogas frente a un centro de rehabilitación en Córdoba

Horas atrás en la provincia de Córdoba, una banda dedicada a la venta de droga frente a un centro de rehabilitación de adicciones fue desarticulada tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

El despliegue incluyó cuatro allanamientos simultáneos en los barrios Argüello Lourdes, Argüello Norte y el asentamiento La Aldea, donde operaba este grupo señalado por mantener un punto de venta de estupefacientes en un sector de alta vulnerabilidad social.

Según la información oficial difundida por el MPF y confirmada por la FPA, el operativo se desarrolló en viviendas que funcionaban como bases logísticas para la distribución y fraccionamiento de drogas. En estos lugares, los efectivos detuvieron a tres hombres de 39, 43 y 64 años, sindicados como responsables del narcomenudeo en el sector. La proximidad del punto de venta con el centro de rehabilitación agravaba el impacto de la actividad ilegal, ya que exponía a personas en tratamiento a la oferta directa de sustancias prohibidas.

Durante los registros, la FPA secuestró 2.275 dosis de cocaína y 899 de marihuana, junto con una planta de cannabis sativa. El parte policial resaltó la localización de 2.000 dosis de cocaína en el interior de una caja fuerte, ocultamiento que, según los investigadores, reflejaba el nivel de organización de la banda. Junto a los estupefacientes, los agentes incautaron $697.900 en efectivo, tres balanzas digitales, 28 cartuchos de diversos calibres y material destinado al fraccionamiento de la droga.

Fuentes de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno confirmaron que los detenidos fueron trasladados a sede judicial bajo cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. La investigación, que habría comenzado tras denuncias de vecinos y seguimientos en la zona, permitió desarticular un punto crítico de venta de drogas considerado de alto riesgo por su cercanía a instituciones de salud.

El despliegue policial incluyó el accionar del Equipo de Acciones Tácticas de la FPA, que irrumpió de manera simultánea en los domicilios señalados. Las viviendas, ubicadas estratégicamente en barrios periféricos del norte de Córdoba, eran utilizadas para el acopio y distribución de las sustancias. Según el reporte oficial, parte de la droga estaba lista para su comercialización en dosis fraccionadas, lo que facilitaba la venta directa a consumidores de la zona.