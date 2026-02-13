Crimen y Justicia

Cayó “Iceman”: lo buscaban por robo agravado y lo encontraron escondido adentro de un freezer

El sospechoso estaba prófugo y lo descubrieron en un refrigerador de su domicilio en La Matanza. Tenía signos de hipotermia. Quedó detenido junto a su cómplice

El sospechoso estaba prófugo y lo descubrieron en un refrigerador de su domicilio. Tenía signos de hipotermia. Quedó detenido con un cómplice

En el marco de un amplio operativo desplegado por la Policía Bonaerense, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza detuvieron a Alexis Alejandro González, conocido como “Iceman”, un hombre buscado por robo agravado y otros delitos. La captura se produjo tras hallarlo escondido dentro de un freezer durante un allanamiento en González Catán, circunstancia que le valió su apodo entre los investigadores.

La secuencia se inició el 2 de febrero, cuando efectivos de la DDI La Matanza observaron en la esquina de Joaquín del Pino y Rosas a un hombre que forcejeaba con una mujer. Al advertir la presencia policial, el sospechoso huyó y abordó una motocicleta Honda roja, donde lo aguardaba su cómplice.

El escape culminó a pocos metros, cuando la moto impactó contra un móvil policial y los dos sospechosos fueron interceptados. Tras un forcejeo con los agentes, Cristian Leonel Maidana, de 23 años, fue aprehendido en el lugar.

El sospechoso arrestado tras haber
El sospechoso arrestado tras haber sido descubierto en el refrigerador de su casa

Durante las percias en el lugar, el personal policial incautó dos teléfonos celulares de entre las pertenencias de Maidana y la mujer víctima del robo reconoció uno de los dispositivos como suyo. Así, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garete, dispuso la aprehensión del sospechoso y ordenó continuar las actuaciones judiciales.

El avance de la investigación permitió identificar a González como el segundo involucrado. Tras recolectar imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso.

El complice de Iceman detenido
El complice de Iceman detenido

Al llegar al lugar, el personal de la DDI encontró resistencia por parte de una mujer, quien intentó impedir el ingreso de los efectivos con el argumento de que su hijo discapacitado se hallaba en una silla de ruedas dentro de la vivienda. Los agentes ingresaron y detectaron que en la silla de ruedas se ocultaban objetos de interés para la causa.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos se encontraron con una escena insólita: localizaron a González escondido dentro de un freezer, con signos compatibles con hipotermia. Fue asistido de inmediato por personal médico.

Así sacaron a "Iceman" del
Así sacaron a "Iceman" del freezer donde se escondía

Entre los elementos secuestrados figuran una pistola Hi Power detective con once municiones, dos cargadores, un chaleco de transporte de fuerzas especiales, una pistolera, varios teléfonos celulares de alta gama —incluidos un iPhone 11 Pro Max, dos iPhone 15 Pro Max blancos y un iPhone 17 Pro Max—, dos equipos Samsung, y la vestimenta presumiblemente utilizada durante el hecho.

González posee antecedentes penales por abuso sexual, robo y violencia familiar, con causas abiertas en distintos juzgados de la provincia de Buenos Aires. El caso quedó caratulado como robo agravado, y ambos detenidos permanecen a disposición de la fiscalía, que continúa con la investigación para determinar posibles conexiones con otros hechos similares en la zona.

