Crimen y Justicia

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su mejor amiga confesó que encubrió el homicidio

Se trata de Virginia Mercado, quien admitió en un juicio abreviado que mintió con datos claves sobre el caso. La víctima murió en 2006 tras ser torturada en San Miguel de Tucumán

Guardar
Paulina Lebbos, la víctima
Paulina Lebbos, la víctima

Virginia Mercado, quien fuera la mejor amiga de Paulina Lebbos, reconoció en en las últimas horas durante una audiencia virtual que obstruyó a la justicia con mentiras y omisiones clave sobre el caso de la joven que fue torturada y asesinada en San Miguel de Tucumán en febrero de 2006. La confesión se produjo en el marco de un juicio abreviado que contó con la presencia del fiscal, la defensa y el juez Patricio Prado.

Durante el encuentro, Mercado admitió el hecho tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa, aceptando la responsabilidad por el delito de encubrimiento agravado. Meidos locales indicaron que la imputada, quien había sido la última persona en ver con vida a Lebbos, respondió de forma escueta ante el magistrado y manifestó que “no” agregaría nada más al respecto.

Tras la confesión, el juez Prado dispone ahora de un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre el acuerdo. Se espera que la pena para Mercado sea de tres años de prisión de ejecución condicional, dado que la acusada admitió su responsabilidad en la causa.

El hecho que motivó la imputación se remonta al juicio oral de 2018, donde Mercado declaró en condición de testigo y proporcionó información falsa acerca de los horarios de salida del departamento que compartía con Lebbos, además de negar conocer a César Soto, ex pareja de la víctima y principal sospechoso en la investigación. Según la acusación, tales respuestas constituyeron una “conducta deliberada” y no simples olvidos asociados al paso del tiempo.

Los abogados defensores de Mercado recomendaron que reconociera las mentiras y omisiones, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el carácter sensible del caso para la sociedad tucumana. 

El caso

Paulina Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006 y el 11 de marzo de ese año, el cuerpo de la joven fue hallado en la ruta 341, camino a Raco, lugar donde las pericias confirmaron que fue arrojada el mismo día que fue asesinada.

Ese 26 de febrero después de haber ido a bailar al boliche “Gitana”, Paulina se subió a un remise Fiat Duna junto a una amiga, quien se bajó a mitad de camino. Ella, según se cree, siguió viaje hacia la casa de César Soto, la pareja y padre de su única hija. Pero nunca llegó. Su padre que era subsecretario de la Juventud, hizo la denuncia esa noche.

Casi dos semanas después, dos hermanos encontraron el cuerpo de Paulina al costado de la ruta 341. Sin embargo, en lo que fue el primer eslabón de una serie de cadena de complicidades en la pesquisa, la Policía alteró las actas del procedimiento para informar que el hallazgo lo habían hecho efectivos de la comisaría de la zona a través de un rastrillaje.

Por el caso se realizaron dos juicios y fueron condenados por encubrimiento el exjefe de Policía de Tucumán, Hugo Sánchez, los exfuncionarios Eduardo Di Lella (exsecretario de Seguridad); Nicolás Barrera (exsubjefe de la fuerza); y Héctor Rubén Brito (extitular de la Unidad Regional Norte).

También detuveron al ex fiscal Carlos Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación por el crimen y fue condenado en diciembre del 2021 a seis años de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Eso sí, el fallo tenía una singular aclaración: “tener especial consideración” de que no “comparta espacios comunes” con presos ni estar “en comisaría”. En 2023, finalmente,lo arrestaron y fue trasladado a un penal.

Temas Relacionados

Paulina LebbosTucumánHomicidioEncubrimientoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mataron al expresidiario que había pedido volver a prisión porque en rehabilitación no podía fumar ni tener sexo

Diego Cid, un viejo conocido de la Justicia de Río Negro, murió tras recibir tres balazos. Testigos indicaron que le dispararon desde un vehículo. Investigan un ajuste de cuentas

Mataron al expresidiario que había

Megaestafa de Hope Funds: los principales colaboradores de Enrique Blaksley ya tienen fecha de detención

Se trata de Alejandro Carozzino y Verónica Vega. La medida se conoció luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas

Megaestafa de Hope Funds: los

Cómo opera “La Banda del Millón”: los roles y el reclutamiento de menores para evadir a la Justicia

Manejada por adultos, a veces desde la cárcel, basa su accionar en una estructura interna sofisticada y el reclutamiento de adolescentes para sortear las consecuencias penales

Cómo opera “La Banda del

Quiénes son los cuatro manifestantes identificados por la violencia en el Congreso que aún no fueron detenidos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó que los sospechosos ya fueron individualizados y ahora solicitó a las autoridades judiciales que los arresten

Quiénes son los cuatro manifestantes

Córdoba: cayó una banda narco que vendía drogas frente a un centro de rehabilitación de adicciones

La organización fue desbaratada tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Detuvieron a tres hombres de 39, 43 y 64 años

Córdoba: cayó una banda narco
DEPORTES
Atlético Mineiro rompió el contrato

Atlético Mineiro rompió el contrato de Jorge Sampaoli: sus números y las críticas que recibió

El dardo de Franco Colapinto en el tráiler de Drive to Survive y la fulminante respuesta de Briatore sobre Doohan

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Las declaraciones del dueño del Manchester United sobre la inmigración en Reino Unido que lo obligaron a pedir disculpas

Raíces marcadas por la guerra, un amor en Acapulco y el sueño de la Copa Davis: la historia del tenista Daniel Altmaier

TELESHOW
Valeria Mazza alentó a su

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

INFOBAE AMÉRICA

Shakira inicia hoy la segunda

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador

Aeropuerto de Tocumen proyecta más de 154 mil pasajeros por Carnaval

Millones de personas bajo alerta por lluvias intensas e inundaciones repentinas en cinco estados del sur de Estados Unidos

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Por qué cae Wall Street y sacude a todos los índices del mundo