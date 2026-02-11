Crimen y Justicia

Un sicario detenido por el ataque a Luna, la chica a la que balearon en Córdoba por un celular y no volverá a caminar

Tiene 22 años y es mamá de una beba. Los investigadores capturaron al sospechoso en el marco de unos 60 allanamientos. Ya habían atrapado a tres adolescentes de 15 y 16 años por la balacera, dos de ellos con 33 ingresos a comisarías en total

Guardar
Luna, la joven mamá baleada
Luna, la joven mamá baleada

Tras más de 60 allanamientos, se logró la detención de un sospechoso sindicado por haber sido uno de los sicarios que baleó la casa de Luna, de 22 años y mamá de una beba; la joven que tras el ataque ya no volverá a caminar.

Luna resultó gravemente herida el 31 de enero pasado tras haber recibido un disparo en la espalda en el barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba, luego de un ataque a balazos contra una vivienda ocurrido en el marco de una disputa por un celular roto.

Por el ataque, la Policía provincial capturó inicialmente a tres chicos de 15 y 16 años. El menor de los apresados es inimputable y fuentes del caso dijeron que esta no es la primera vez que delinquen: dos de ellos suman 33 ingresos a comisarías.

Ahora, desde la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3 Turno 3 de Córdoba, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Judicial 11, indicaron que se hicieron más de 60 allanamientos con motivo de la investigación de distintos hechos de violencia extrema ocurridos en el barrio Yapeyú y zonas aledañas.

El arma secuestrada y el
El arma secuestrada y el celular incautado

“Los operativos fueron dirigidos a identificar y detener a los responsables de los hechos denunciados, así como a proceder con el secuestro de objetos relacionados con la causa y elementos de prueba que resulten relevantes para la investigación”, ampliaron.

Como resultado de los procedimientos, se informó que se “logró la detención de una persona vinculada al ataque sicario”. Además, se secuestraron numerosos elementos de prueba.

El caso

Tras el ataque, Luna fue internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Córdoba con un diagnóstico preliminar de lesión medular irreversible. Días después, habló: “Me parece una situación muy triste porque tengo una hija de un año y seis meses. No voy a poder volver a correr con ella, no la voy a poder llevar de la mano a hacer las compras”.

Uno de los detenidos por
Uno de los detenidos por el ataque a Luna

Su mamá, Betiana Bustos, contó al canal ElDoce.TV: “La bala le pegó en una vértebra y eso le dañó la médula. Perdió la sensibilidad del pupo para abajo y los médicos me dijeron que eso es irreversible, que no va a volver a caminar”.

Según la mujer, la génesis de esta tragedia que sufrió Luna comenzó el 30 de enero pasado, luego de una disputa con el ex novio de su otra hija, un menor de edad. "Fue a reclamarle por un celular que, supuestamente, ella le había roto”, dijo Betiana a canal cordobés.

Y explicó que, en medio de esa discusión, el chico se apoderó, por no decir que le robó, de una perra bulldog francés y luego empezó a extorsionarlas: “Pedía un millón de pesos por la perra. Mi hija le ofreció 400 mil pesos y un iPhone, pero se negó. Todo se podría haber evitado”.

Entre los apresados hay un
Entre los apresados hay un menor inimputable y dos adolescentes que, entre ambos, suman 33 ingresos a comisarías

Ya entrada la madrugada del sábado, ocurrió la balacera en la casa ubicada en Pasaje Sanavirones al 2800 del barrio Yapeyú, de la ciudad de Córdoba, en el que resultó herida Luna.

Tras el hecho, la Policía de Córdoba llevó a cabo siete allanamientos como parte de la investigación, lo que permitió la detención de los tres menores de edad, señalados como presuntos autores y partícipes del ataque que dejó a Luna parapléjica.

Durante los procedimientos, los policías secuestraron un arma de fuego, un teléfono móvil y una motocicleta con la numeración suprimida, que además registraba pedido de secuestro por parte de una unidad judicial local.

Según informó el Ministerio de Seguridad, dos de los menores capturados cuentan con extensos ingresos a comisarías desde 2023, todos relacionados con delitos contra la propiedad y amenazas en la misma zona: “Uno tenía 18 y el otro, 15″, alertaron fuentes del caso a este medio.

