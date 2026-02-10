Crimen y Justicia

Un detenido por la balacera en La Salada en la que dos remiseros se enfrentaron a los tiros: hubo cuatro heridos

Los involucrados se pelearon por el control de una parada de pasajeros en julio de 2024 y ahora cayó uno de los principales sospechosos del ataque

Así fue el tiroteo entre remiseros en La Salada

Una discusión entre un grupo de remiseros que ofrecían servicios en los alrededores de la feria comercial conocida como La Salada, ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, culminó en una balacera. Cuatro personas resultaron heridas, con balazos en piernas, brazos y hombros, ese mediodía de sábado de julio de 2024, y todo quedó filmado. Un año y medio después cayó uno de los principales sospechosos del ataque.

La causa se investigó todo este tiempo como tentativa de homicidio en concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de armas, y la División Homicidios de la Policía Bonaerense logró finalmente la captura de Nicolás Walter Nazareno Miculan, de 32 años y con domicilio en la localidad de Banfield.

Con Nicolás dieron tras un trabajo de segumiento a sus familiares. Así se supo que se escondía en un domicilio del Barrio Obrero, de Lomas de Zamora. Allí se hizo el allanamiento y se lo detuvo: además de endilgarle la tentativa de homicidio sobre los cuatro heridos, el ahora detenido era integrante de uno de los grupos que regenteaba las paradas de remises y carreros en La Salada.

Pero para entender bien el caso hay que remontarse al 27 de julio de 2024. Ese sábado al mediodía se dio una discusión protagonizada por dos bandos de remiseros que peleaban por ganarse el control de una parada, ubicada en la intersección de las calles Virgilio y Camino de la Ribera, en la que circulaba la mayor cantidad de personas que visitaban las ferias.

Nicolás, detenido
Nicolás, detenido

Se pelearon los remiseros de las paradas “Puente La Noria” y “Flores” por el estacionamiento. “Gato”, líder del segundo grupo, lanzó amenazas y luego regresó al lugar junto a Nicolas y Jairo Miculan: los hermanos estaban armados y, según los testigos, comenzaron a los tiros.

Para dar una idea de lo que fue el ataque, un Volkswagen Vento recibió ocho balazos; las víctimas, muchos más. Tras la balacera, los agresores se escaparon en un VW Fox color blanco.

“Los dos querían ser los únicos en trabajar en ese lugar”, señalaron las fuentes del caso por entonces, en una causa que investigó la fiscal Carla Furingo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Lomas de Zamora.

Los cuatro heridos fueron trasladados de urgencia hacia el Hospital Alende, situado a menos de 2 kilómetros de la parada disputada.

Ante esto, comenzó la causa para dar con los sospechosos de tremenda balacera y ahora la investigación arrojó el primer resultado positivo con la detención de Nicolás, quien será indagado en las próximas horas.

En La Plata: robo, persecución y tiroteo

Dos ladrones ingresaron a un comercio y sustrajeron la caja registradora y robaron un S-Mart de color blanco para escapar. Los dos apresados tienen 20 años

Dos delincuentes de 20 años, uno con antecedentes penales, fueron detenidos este martes tras una persecución y un enfrentamiento armado en la ciudad de La Plata luego de que asaltaran un comercio y robaran un auto para intentar escapar. La sustracción del coche y parte de cómo fue el seguimiento de la Policía Bonaerense quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Todo comenzó cuando se recibió este martes la alerta de 911 que indicaba que, en las calles 21 y avenida 51 de La Plata, dos ladrones armados habían ingresado a un comercio y se llevaron la caja registradora, literalmente.

Al salir del local, los delincuentes abordaron al propietario de un vehículo S-Mart de color blanco y se lo robaron para escapar del asalto al comercio. Una de las cámaras de seguridad registró cómo la víctima se colgó de la puerta del coche para impedir el ataque, pero sin suerte.

Así, se inició una persecución y un tiroteo; y en el cruce de la calle 80 y 146, del barrio Renbap, los ladrones abandonaron el S-Mart blanco y continuaron la huida a pie. Uno fue capturado en la carrera, el otro estaba en un techo.

