Cayó otro de los prófugos por el crimen de Leonardo Vence, asesinado frente a su hijo durante un robo en Quilmes

Así fue el momento en el que escaparon los delincuentes que asesinaron a un hombre de Quilmes

Un operativo de la DDI concluyó el lunes con la detención de A. J. S., un hombre de 27 años, que se encontraba prófugo desde hace meses y es señalado como presunto integrante de una banda acusada del homicidio de Leonardo Ezequiel Vence en la localidad de Quilmes durante una entradera. El hombre fue asesinado frente a su hijo.

El crimen ocurrió el 25 de julio del año pasado y, de inmediato, se abrió una investigación, bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 5 de Quilmes, a cargo del fiscal Jorge Saizar.

Los efectivos del Comando de Patrullas Quilmes acudieron a la intersección de General Acha y Rodolfo López, donde encontraron a Vence herido de arma de fuego en el tórax. La víctima, de 46 años, fue identificada por su hijo menor, quien relató que ambos dormían en la planta alta del domicilio cuando escucharon ruidos. El hombre bajó para ver qué era lo que sucedía. En cuestión de segundos, se escuchó una detonación y fue encontrado baleado en la vereda, donde finalmente murió.

El hombre asesinado tenía 46 años

El análisis de cámaras de seguridad permitió observar a los autores desplazándose en un Toyota Corolla gris oscuro con vidrios polarizados. Ampliando el relevamiento fílmico en zonas de Quilmes, Avellaneda y Lanús, se determinó que al menos cinco individuos participaron del hecho, utilizando una patente adulterada extraída de un Chevrolet Prisma, que había sido robada días antes en Budge.

El 26 de julio, tareas de campo orientaron la pesquisa a un domicilio de San José, Almirante Brown, donde se identificó la posible presencia de A. J. S., quien permaneció oculto y con paradero desconocido.

El seguimiento de comunicaciones y barrido de antenas, junto con la vigilancia encubierta, permitieron certificar que el vehículo implicado había salida desde ese domicilio y retornado al mismo lugar en horarios coincidentes con el hecho. De esta manera, se profundizaron las diligencias para corroborar la identidad de A. J. S. y su presunta participación.

En este contexto, durante un operativo realizado el 29 de agosto, la DDI Quilmes detuvo a M. F. G. (un hombre de 30 años), M. J. A. (34 años) y F. P. (alias “Sunchi”), presuntos integrantes de la misma banda, en procedimientos realizados en Almirante Brown y San Francisco Solano.

Entre los elementos incautados figuraron un Toyota Corolla, una pistola calibre .45, municiones de varios calibres, teléfonos celulares, prendas, guantes, pasamontañas y documentación de A. J. S.

También se secuestró una chapa patente con duplicado por robo y objetos personales que lo vinculaban a la causa. Ese día, la Fiscalía formalizó la detención de los tres aprehendidos, mientras el otro delincuente permanecía prófugo.

Finalmente, la captura del hombre concretó tras varios meses de seguimiento. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el personal encubierto detectó su presencia en el partido de Avellaneda, circulando en un Chevrolet Onix gris.

La interceptación tuvo lugar en las calles Cotagaita y Helguera de Wilde, donde fue detenido y se incautaron el vehículo y cuatro teléfonos celulares. La autoridad policial atribuyó a A. J. S. el delito de homicidio en ocasión de robo agravado en criminis causa, en el marco de la investigación dirigida por la UFI N.° 5 Quilmes.

Detuvieron a uno de los prófugos por el crimen de Leonardo Vence, asesinado frente a su hijo durante un robo en Quilmes

El asesinato de Vence conmocionó a la localidad en general, pero en particular a la comunidad del handball quilmeño. Es que el hombre de 46 años era una figura reconocida en el ámbito del handball metropolitano, donde se desempeñaba como asistente técnico de la Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (A.A.C.F.Q.).

Vence fue jugador de las inferiores del tradicional Club Alemán y formaba parte de la Liga de Honor de Caballeros. De acuerdo con los registros previsionales, prestaba “servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos” y se dedicaba a “la preparación de comidas para empresas y de comidas para llevar”, entre otras actividades relacionadas con este rubro.

Leonardo era fanático de Racing

El impacto de su asesinato se hizo notar en las redes sociales. El Club Alemán despidió a Vence, destacando su paso por las divisiones inferiores de handball y su participación en la Liga de Honor de Caballeros.

“Con un inmenso dolor en el alma, hoy nos toca despedir a una gran persona: Leo. Un hombre bueno, lleno de luz, padre amoroso de un hijo de 14 años, trabajador incansable, luchador de la vida, y querido profundamente por todos los que tuvimos la suerte de conocerlo”, expresó el club en un comunicado.

“Leo fue jugador de inferiores y, desde hace muchos años, parte inseparable de la Liga de Honor Caballeros. Siempre presente, siempre firme, siempre con una sonrisa y una palabra justa. Nos queda el vacío, la rabia, el dolor… pero también el recuerdo de su entrega, su calidez y su fuerza. Hasta siempre, Leo. No vamos a olvidarte nunca", finalizaron.

Desde la división de Handball de Racing, donde también jugó, expresaron sus condolencias por el asesinato. “Exjugador e hincha de Racing. Leo ”Capa" fue parte importantísima en el desarrollo de la actividad dentro del club durante sus primeros años. Acompañamos al Club Alemán, familia y amigos en este momento tan doloroso. Y exigimos justicia!“, escribieron desde el club de Avellaneda.

Desde la Federación Metropolitana de Balonmano también lamentaron el crimen de Vence, “ex jugador y asistente técnico del equipo de Liga de Honor Hipotecario Seguros Caballeros”. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias para su familia y amigos en este momento de profundo dolor”, dijeron.

En el momento del crimen, la esposa de Vence y madre del menor no se encontraba en el domicilio, ya que había viajado a Bahía Blanca, pero debido a la tragedia regresó rápidamente al conurbano.