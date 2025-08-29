Crimen y Justicia

Tres detenidos por el crimen de Leonardo Vence, asesinado frente a su hijo durante un robo Quilmes

El asesinato ocurrió hace más de un mes. La víctima, figura del handball metropolitano, murió tras recibir un disparo en el pecho en el living de su casa

El hombre asesinado tenía 46 años

Agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron este jueves a tres sospechosos por el violento crimen de Leonardo Vence, el hombre de 46 años asesinado de un balazo frente a su hijo durante un asalto en su casa del partido bonaerense de Quilmes.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que las detenciones se produjeron luego de una serie de allanamientos ordenados por Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Quilmes, quien calificó en su momento el expediente como homicidio en ocasión de robo.

Los sospechosos fueron identificados como Matías Acosta, alias “Ojito”, su medio hermano Facundo Gómez y Juan Francisco “Sunchi” Pérez.

El primero fue arrestado en la calle El Benteveo 883, localidad de San José, en Temperley. En el lugar, la policía incautó once municiones intactas calibre 45 mm, dos cargadores de pistola calibre 45 vacíos, un buzo negro con logo blanco de la marca Nike, un pasamontañas negro, un tapabocas negro y un teléfono celular.

De acuerdo con lo que detallaron las fuentes consultadas por este medio, en el domicilio de Gómez, situado en la calle Santa Ana y López de Gomara, en San Francisco Solano, la policía incautó un tapabocas, un par de guantes, una pistola calibre .45 y un teléfono celular iPhone rojo.

En la calle Humberto Primo al 5855, también en localidad de Solano, domicilio de “Sunchi”, se incautó un automóvil Toyota Corolla de color gris oscuro, que, según el testimonio de un testigo, presentaba una parrilla delantera y ruedas similares a las empleadas en el crimen. También se secuestraron dos buzos de color oscuro y un teléfono celular.

Un cuarto allanamiento se realizó en la calle El Benteveo 890, a metros de la vivienda de “Ojito”.

Allí, los efectivos secuestraron un cargador de pistola, calzado marca Puma color beige y blanco, dos chapas patente junto con documentación de vehículos, un par de guantes de obra, una chomba negra con cuello rojo, un teléfono celular, un cargador calibre 22 con tres municiones, cuatro municiones 9mm (dos ojivales y dos punta teflón), una campera oscura, un par de guantes negros Rocket, un gorro negro tipo lana marca Lacoste, una cédula de identidad con foto y una tarjeta de débito a nombre de otro hombre identificado como A.S. (propietario de la casa), un pasamontañas negro y un pantalón jogging negro con el logotipo del club Boca Juniors.

El crimen de Vence

El crimen ocurrió poco después de las tres de la madrugada del 25 de julio pasado, mientras el hombre dormía en su domicilio de la calle General Acha al 800, entre Rodolfo López y Bombero José María Sánchez. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Vence escuchó ruidos extraños en la planta baja de su casa, salió de su dormitorio, bajó y se encontró de frente con los ladrones.

Su reacción fue instintiva y comenzó a forcejear con uno de ellos, que estaba armado. En medio de la pelea, en la que aparentemente Leonardo llegó a golpearlo, el delincuente lo ejecutó de un disparo casi a quemarropa en el pecho. Después, huyeron. La víctima, en tanto, con las pocas fuerzas que le quedaban, salió de la propiedad y se desvaneció en la vereda.

Leonardo era fanático de Racing

Cuando los policías arribaron a la escena del crimen, alertados por un llamado de emergencia al 911, hallaron a Vence, ya muerto. El relato de lo que ocurrió lo obtuvieron gracias al hijo de 14 años de Leonardo, quien estaba también estaba en la casa al momento del hecho. El adolescente, en medio de un estado de shock, les relató lo que ocurrió.

Las cámaras de seguridad del barrio captaron la huida de los delincuentes en un Toyota Corolla gris oscuro.

El asesinato de Vence conmocionó a la localidad en general, pero en particular a la comunidad del handball quilmeño. Es que el hombre de 46 años era una figura reconocida en el ámbito del handball metropolitano, donde se desempeñaba como asistente técnico de la Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (A.A.C.F.Q.).

Vence fue jugador de las inferiores del tradicional Club Alemán y formaba parte de la Liga de Honor de Caballeros. De acuerdo con registros previsionales, prestaba “servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos” y se dedicaba a “la preparación de comidas para empresas y de comidas para llevar”, entre otras actividades relacionadas con este rubro.

En sus redes sociales también aprovechaba no sólo para dar cuenta de la relación cercana que mantenía con su hijo, sino para manifestar su pasión por Racing, el club del cual era hincha. De hecho, de las imágenes que se observan en su perfil de Instagram, el chico adolescente juega en las inferiores del club.

El impacto por su asesinato se hizo notar en las redes sociales. El Club Alemán despidió a Vence, destacando su paso por las divisiones inferiores de handball y su participación en la Liga de Honor de Caballeros.

El momento de la huída de los sospechosos

“Con un inmenso dolor en el alma, hoy nos toca despedir a una gran persona: Leo. Un hombre bueno, lleno de luz, padre amoroso de un hijo de 14 años, trabajador incansable, luchador de la vida, y querido profundamente por todos los que tuvimos la suerte de conocerlo”, expresó el club en un comunicado.

“Leo fue jugador de inferiores y, desde hace muchos años, parte inseparable de la Liga de Honor Caballeros. Siempre presente, siempre firme, siempre con una sonrisa y una palabra justa. Nos queda el vacío, la rabia, el dolor… pero también el recuerdo de su entrega, su calidez y su fuerza. Hasta siempre, Leo. No vamos a olvidarte nunca", finalizaron.

Desde la división de Handball de Racing, donde también jugó, expresaron sus condolencias por el asesinato. “Exjugador e hincha de Racing. Leo ”Capa" fue parte importantísima en el desarrollo de la actividad dentro del club durante sus primeros años. Acompañamos al Club Alemán, familia y amigos en este momento tan doloroso. Y exigimos justicia!“, escribieron desde el club de Avellaneda.

Desde la Federación Metropolitana de Balonmano también lamentaron el crimen de Vence, “ex jugador y asistente técnico del equipo de Liga de Honor Hipotecario Seguros Caballeros”. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias para su familia y amigos en este momento de profundo dolor”, dijeron.

En el momento del crimen, la esposa de Vence y madre del menor no se encontraba en el domicilio, ya que había viajado a Bahía Blanca, pero debido a la tragedia regresó rápidamente al conurbano, según informó TN.

Temas Relacionados

QuilmesLeonardo VenceÚltimas noticiascrimenroboentraderaFiscal Jorge Saizar

