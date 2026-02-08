Crimen y Justicia

Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un hombre de 70 años en San Isidro

Fue encontrado en el barrio La Cava durante la madrugada de este domingo. Se supone que dos hombres y una joven de 23 años participaron el jueves pasado del robo y asesinato a golpes de Víctor Emilio Cocozza

Guardar
El tercer sospechoso detenido por
El tercer sospechoso detenido por el crimen del hombre de 70 años en San Isidro

La Policía detuvo en las últimas horas al tercer sospechoso por el crimen de Víctor Emilio Cocozza, un hombre de 70 años que murió el jueves pasado durante un robo en su casa de San Isidro tras sufrir una golpiza de los ladrones.

El hombre, cuya identidad y otros datos se desconocen, fue apresado durante la madrugada de este domingo. Según la información de fuentes policiales, agentes de la Policía Bonaerense lo encontraron en las inmediaciones del barrio La Cava, en la localidad de Beccar, San Isidro, cerca de las 2.15.

Los investigadores estiman que tienen el caso cerrado, al menos respecto de los posibles autores del crimen.

El crimen se conoció de manera prácticamente casual. El jueves por la noche una patrulla municipal observó en actitud sospechosa a dos hombres y una mujer por la calle Francia en sentido de Avenida Rolón.

El primero de los detenidos
El primero de los detenidos cayó el mismo jueves

Cuando los agentes bajaron del móvil para identificarlos, los tres salieron corriendo y en medio de la fuga arrojaron diferentes elementos. Dos de los sospechosos ingresaron por la calle Tomkinson a La Cava y se perdieron entre los pasillos. Toda la secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad municipales.

De todos modos, los agentes pudieron atrapar a uno de los tres sospechosos y lo trasladaron a la comisaría 7a. Llevaba bolsos, mochilas y carteras. Al revisarlo, los policías encontraron una billetera con documentación que correspondía a una vivienda en la calle Jacinto Díaz.

Cuando los policías fueron al lugar encontraron la parte trasera de la propiedad abierta, sin que hubiera nada forzado. La planta alta estaba revuelta y allí encontraron a la víctima, ya sin vida.

Parte del botín hallado en
Parte del botín hallado en la detención

Pocas horas después, familiares de una joven de 23 años la entregaron a las autoridades policiales de La Cava como parte del trío de sospechosos.

Hasta este domingo la Policía buscaba al tercer integrante. La fiscal Cecilia Chaieb, que comanda la investigación del crimen, tenía información del único prófugo, identificado con nombre y apellido. Sabían que tenía un antecedente delictivo por robar una escalera. Finalmente, fue atrapado.

Qué mostró la autopsia al cuerpo de la víctima

Antes de morir, la víctima, que tenía una discapacidad en una de sus piernas, fue herida en la frente, en ambos ojos, en la nariz, en la oreja izquierda, en ambos pómulos y en el pecho. También tenía hematomas en el brazo, antebrazo y mano izquierda. Eso determinó el análisis forense sobre el cuerpo de Cocozza.

Los peritos encontraron lesiones en la parte izquierda de la mandíbula y una herida causada por un objeto punzante o cortante en el costado izquierdo del cuello, que le habría ocasionado la muerte.

Los presuntos homicidas fueron detectados
Los presuntos homicidas fueron detectados por una patrulla de San Isidro mientras cargaban con el botín: al atrapar a uno de ellos descubrieron que habían asesinado a un hombre

“Las lesiones descriptas son compatibles con mecanismos de agresión múltiple y evidencian signos de lucha y/o defensa”, indicaron los expertos en el estudio al que accedió Infobae.

Cocozza murió por anoxia tisular, la cual fue provocada por la herida de arma blanca que sufrió en el cuello.

Antecedentes

A fines de octubre del año pasado, María Susana Rodríguez Iturriaga, una mujer de 81 años, fue asesinada salvajemente durante un asalto en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro.

El cadáver de la víctima fue encontrado por su sobrina, quien relató que su tía estaba atada sobre una silla y con manchas de sangre, producto de los golpes. Por el hecho, hay cinco detenidos que integran La Banda del Millón, un grupo delictivo acusado de varios robos en la zona norte del Conurbano.

El 30 de noviembre de 2024, otro jubilado, esta vez de 86 años, fue víctima de una bestial entradera en su casa de Acassuso. Al menos cuatro delincuentes lo torturaron durante horas.

Jorge De Marco, asesinado de forma idéntica que la jubilada de Acassuso en marzo de 2024. Las investigaciones apuntaron a “La Banda del Millón”. El periodista “Baby” Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús fueron otras de sus víctimas.

Temas Relacionados

CrimenroboSan Isidrodetenido

Últimas Noticias

Mataron a un exfutbolista en Rafael Castillo y el principal sospechoso es uno de sus hermanos

Lucas Ignacio Pires, de 29 años, murió por un corte hecho con una botella de vidrio rota durante una pelea. Una cámara de seguridad registró la secuencia

Mataron a un exfutbolista en

Tres ladrones armados robaron en un almacén mientras una madre compraba con su hija: “Les puedo dar un balazo”

El hecho ocurrió en un barrio de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Los delincuentes siguen prófugos

Tres ladrones armados robaron en

Jeremías Monzón: los menores no punibles podrían convertirse en testigos del crimen que ellos mismos cometieron

En una audiencia multipropósito, el Ministerio de Seguridad, la fiscalía y la querella acordaron un marco, confidencial y secreto, de sostén de ambos con el fin de que, eventualmente, sean citados a declarar

Jeremías Monzón: los menores no

Le pidió a su ex pareja que lo acompañara al médico por una supuesta enfermedad y la mantuvo secuestrada en Santa Fe

Durante el tiempo que estuvo retenida, el acusado la agredió físicamente y la había amenazado de muerte. Por esto, le impusieron una prisión preventiva

Le pidió a su ex

Denunciaron la desaparición de dos mujeres jóvenes en Córdoba: una de ellas es menor de edad

Se trata de Candelaria del Valle González Fonseca y Antonella Jenny Romero. Pese a que sus búsquedas se difundieron en paralelo, no habría relación entre ellas

Denunciaron la desaparición de dos
DEPORTES
El elemento secreto que desarrolló

El elemento secreto que desarrolló Mercedes y aumentó las tensiones en la F1 en medio de la “guerra de motores” con otros equipos

La violenta pelea que protagonizó un jugador de la selección argentina: su rival le rompió la remera y desató un escándalo

La dura sanción que recibió Cuti Romero tras su brutal planchazo en la derrota del Tottenham ante Manchester United

Conmoción en Brasil: un jugador convulsionó en medio de un partido contra Flamengo y tuvo que ser derivado a un hospital

Una figura del esquí sufrió una grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno: sus espeluznantes gritos de dolor

TELESHOW
Brenda Asnicar y Laura Esquivel

Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron la esperanza del regreso de Patito Feo con sus históricas protagonistas

El cocinero Christian Petersen continúa con su recuperación y publicó un video remando: “Volviendo al río”

Laura Ubfal habló de más: reveló quién será eliminado de “MasterChef Celebrity”

María Becerra, invitada especial en Perú para el concierto homenaje de Corazón Serrano

Mirtha Legrand se volvió a quejar por su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal: “Es horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia en India: al menos

Tragedia en India: al menos un muerto y 13 heridos tras colapsar una atracción en un parque de diversiones

“El castillo de Otranto”: la historia de la primera novela gótica del mundo

Elecciones en Japón: el partido de la primera ministra Sanae Takaichi se encamina a recuperar una amplia mayoría en el Parlamento

Israel alertó sobre la amenaza que representa Irán: “El régimen busca obtener el arma más peligrosa del mundo”

El régimen de Irán minimizó el despliegue militar de EEUU en Medio Oriente: “No nos intimida; estamos listos para la guerra”