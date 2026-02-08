Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un hombre de 70 años en San Isidro

El tercer sospechoso detenido por el crimen del hombre de 70 años en San Isidro

La Policía detuvo en las últimas horas al tercer sospechoso por el crimen de Víctor Emilio Cocozza, un hombre de 70 años que murió el jueves pasado durante un robo en su casa de San Isidro tras sufrir una golpiza de los ladrones.

El hombre, cuya identidad y otros datos se desconocen, fue apresado durante la madrugada de este domingo. Según la información de fuentes policiales, agentes de la Policía Bonaerense lo encontraron en las inmediaciones del barrio La Cava, en la localidad de Beccar, San Isidro, cerca de las 2.15.

Los investigadores estiman que tienen el caso cerrado, al menos respecto de los posibles autores del crimen.

El crimen se conoció de manera prácticamente casual. El jueves por la noche una patrulla municipal observó en actitud sospechosa a dos hombres y una mujer por la calle Francia en sentido de Avenida Rolón.

El primero de los detenidos cayó el mismo jueves

Cuando los agentes bajaron del móvil para identificarlos, los tres salieron corriendo y en medio de la fuga arrojaron diferentes elementos. Dos de los sospechosos ingresaron por la calle Tomkinson a La Cava y se perdieron entre los pasillos. Toda la secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad municipales.

De todos modos, los agentes pudieron atrapar a uno de los tres sospechosos y lo trasladaron a la comisaría 7a. Llevaba bolsos, mochilas y carteras. Al revisarlo, los policías encontraron una billetera con documentación que correspondía a una vivienda en la calle Jacinto Díaz.

Cuando los policías fueron al lugar encontraron la parte trasera de la propiedad abierta, sin que hubiera nada forzado. La planta alta estaba revuelta y allí encontraron a la víctima, ya sin vida.

Parte del botín hallado en la detención

Pocas horas después, familiares de una joven de 23 años la entregaron a las autoridades policiales de La Cava como parte del trío de sospechosos.

Hasta este domingo la Policía buscaba al tercer integrante. La fiscal Cecilia Chaieb, que comanda la investigación del crimen, tenía información del único prófugo, identificado con nombre y apellido. Sabían que tenía un antecedente delictivo por robar una escalera. Finalmente, fue atrapado.

Qué mostró la autopsia al cuerpo de la víctima

Antes de morir, la víctima, que tenía una discapacidad en una de sus piernas, fue herida en la frente, en ambos ojos, en la nariz, en la oreja izquierda, en ambos pómulos y en el pecho. También tenía hematomas en el brazo, antebrazo y mano izquierda. Eso determinó el análisis forense sobre el cuerpo de Cocozza.

Los peritos encontraron lesiones en la parte izquierda de la mandíbula y una herida causada por un objeto punzante o cortante en el costado izquierdo del cuello, que le habría ocasionado la muerte.

Los presuntos homicidas fueron detectados por una patrulla de San Isidro mientras cargaban con el botín: al atrapar a uno de ellos descubrieron que habían asesinado a un hombre

“Las lesiones descriptas son compatibles con mecanismos de agresión múltiple y evidencian signos de lucha y/o defensa”, indicaron los expertos en el estudio al que accedió Infobae.

Cocozza murió por anoxia tisular, la cual fue provocada por la herida de arma blanca que sufrió en el cuello.

Antecedentes

A fines de octubre del año pasado, María Susana Rodríguez Iturriaga, una mujer de 81 años, fue asesinada salvajemente durante un asalto en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro.

El cadáver de la víctima fue encontrado por su sobrina, quien relató que su tía estaba atada sobre una silla y con manchas de sangre, producto de los golpes. Por el hecho, hay cinco detenidos que integran La Banda del Millón, un grupo delictivo acusado de varios robos en la zona norte del Conurbano.

El 30 de noviembre de 2024, otro jubilado, esta vez de 86 años, fue víctima de una bestial entradera en su casa de Acassuso. Al menos cuatro delincuentes lo torturaron durante horas.

Jorge De Marco, asesinado de forma idéntica que la jubilada de Acassuso en marzo de 2024. Las investigaciones apuntaron a “La Banda del Millón”. El periodista “Baby” Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús fueron otras de sus víctimas.