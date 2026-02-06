Crimen y Justicia

Una mujer roció con nafta a su ex novio y lo prendió fuego en Chaco

La víctima fue asistida por los vecinos, quienes llamaron a la Policía y a los servicios de emergencia

La plaza principal de Charata,
La plaza principal de Charata, provincia de Chaco

Una mujer en Charata, provincia de Chaco, es investigada por un grave episodio de violencia luego rociar con nafta a su ex novio y prenderlo fuego. El joven sufrió quemaduras de primer grado.

El hecho ocurrió alrededor de las 17h y movilizó a personal policial tras un llamado de emergencia que alertó sobre un intento de incendio.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el hombre presentaba quemaduras de primer grado en brazo, mano y rostro, lesiones que requirieron la intervención inmediata de servicios médicos y la asistencia de vecinos que acudieron en su auxilio.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, habría sido su ex pareja, una mujer de 31 años, quien lo atacó con combustible y luego iniciado el fuego. Al momento de la llegada de los agentes, la presunta agresora ya había escapado del lugar.

Una mujer roció con combustible
Una mujer roció con combustible a su expareja en la localidad chaqueña de Charata

Según informó el portal de Diario Chaco, vecinos del barrio fueron quienes ofrecieron los primeros auxilios al afectado, solicitaron la presencia de una ambulancia y acompañaron al hombre hasta el centro de salud más cercano.

Tras ser atendido por profesionales médicos, el personal policial lo invitó a radicar la denuncia correspondiente para dar inicio a una investigación formal sobre el caso.

Las autoridades mantuvieron un operativo de búsqueda en la zona para localizar a la mujer señalada por el ataque. Hasta el momento, no se registró la detención de la sospechosa, cuyo paradero permanece desconocido.

La investigación permanece en curso bajo la órbita de la Comisaría local y con participación de la Fiscalía en turno, que analiza los elementos recabados en el lugar del hecho.

Un hombre intentó prender fuego a una mujer en Mendoza

Todo ocurrió el 11 de noviembre, cuando el sujeto, identificado por sus iniciales R. M. B. B., habría intentado a asesinar a J. V. S. en una vivienda ubicada en la calle Salta 2383, en la Cuarta Sección de Mendoza. Según detalló el expediente judicial, el acusado ingresó al domicilio aproximadamente a las 16:00 horas y golpeó a la víctima en la nuca con un objeto contundente.

Luego de esto, la arrastró hacia una habitación improvisada con palos y nylon, en donde trató de asfixiarla. Antes de abandonar el lugar, el hombre provocó un incendio y bloqueó la salida, para que no pudiera escaparse.

Según la reconstrucción publicada por Los Andes, en la vivienda también había otras personas presentes. No obstante, la única en ser identificada fue una mujer, cuyas iniciales son L. B. B., que fue señalada por haber presenciado los hechos y no haber auxiliado a la víctima.

Como resultado del ataque, la mujer fue trasladada a la guardia del Hospital Lagomaggiore por quemaduras en distintas zonas del cuerpo y por intoxicación por inhalación de humo. Por este motivo, la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, ordenó que fuera imputado por el delito de tentativa de homicidio.

Además, destacaron que la gravedad del incidente obligó a la intervención rápida del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de dos dotaciones de bomberos voluntarios de la localidad de Godoy Cruz, junto a una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, quienes lograron controlar las llamas que consumieron por completo la casa.

