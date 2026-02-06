Un inspector de la Policía Federal irá a juicio tras ser acusado de matar a su pareja e intentar fingir un suicidio

El acusado es un inspector de la PFA

A dos años del femicidio de Fabiana Soledad Viyagra (30), una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), la jueza Carina Nancy Rodríguez resolvió que el inspector y pareja de la víctima, J. A. U. (33), deberá enfrentar un juicio oral. Se trata del único acusado en la causa. La principal hipótesis es que mató a quien era su pareja y luego intentó hacerlo pasar por un suicidio.

El expediente, elevado a juicio por pedido del fiscal Alberto Adrián María Gentili, reconstruyó que el 8 de diciembre de 2023, cerca de las 23:30 horas, la pareja mantuvo una discusión relacionada con su relación sentimental en la casa que compartían en el barrio porteño de Liniers.

En medio de la pelea, el inspector rompió el espejo del baño y, posteriormente, disparó a la oficial en el dormitorio en dos ocasiones. Mientras que la primera bala impactó en el rostro de la víctima y fue disparada desde más de cincuenta centímetros de distancia, ela segunda fue con el cañón apoyado en la región temporal derecha del cuero cabelludo.

Según el sitio Fiscales, la decisión judicial se basó en una serie de pruebas reunidas por la Fiscalía y por los peritos del Cuerpo Médico Forense, quienes consideraron improbable que la víctima pudiera haberse disparado a sí misma en dos oportunidades y desde distancias tan diferentes.

El acusado habría disparado en dos oportunidades a la víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, los especialistas explicaron que “las heridas provocadas por cada uno de los disparos, en forma aislada o individual, son idóneas para causar la muerte“, tras destacar la dificultad física para que, después de una lesión mortal en la cabeza, la persona pudiera efectuar un segundo disparo.

No obstante, uno de los datos claves fue obtenido por medio del análisis balístico, que determinó que ambos proyectiles procedían del arma reglamentaria que le habían asignado al inspector en 2017. A pesar de esto, el acusado siempre sostuvo la versión de que su pareja se había quitado la vida.

La tercera vez que prestó declaración, J. A. U. aseguró que, durante la pelea, Viyagra fue al dormitorio a preparar sus pertenencias para irse. Tras afirmar que había roto el espejo del baño de manera accidental, contó que había escuchado “dos detonaciones prácticamente simultáneas, con menos de un segundo de diferencia”.

Por este motivo, indicó que se dirigiró al cuarto y se encontró con la víctima tirada en el piso, con la cabeza dentro del placar. Así, planteó que ella misma había usado su arma reglamentaria para suicidarse. Sin embargo, los peritos y la investigación judicial terminaron por descartar esa hipótesis.

La defensa intentó pedir el sobreseimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las pruebas balísticas, apuntaron que los testimonios de vecinos que escucharon la pelea resultaban incompatibles con un suicidio.

De la misma forma, la autopsia reveló que la víctima presentaba lesiones en el antebrazo, manos y rodilla, producidas en el mismo momento de la muerte. Estos signos corroborarían la existencia de violencia física durante el episodio fatal entre ambos integrantes de la PFA.

Por esto, al fundamentar el pedido de juicio, el fiscal Gentili afirmó que “los elementos probatorios colectados descartan la posibilidad de que la víctima haya sido la autora de la conducta que finalizó con su vida, máxime teniendo en cuenta que cada una de dichas detonaciones, por separado, hubiesen provocado su deceso”. También remarcó la manipulación de la escena por parte del acusado, quien colocó el arma bajo el cuerpo de la víctima para reforzar la idea de suicidio.

Aunque la defensa del inspector había pedido el sobreseimiento por considerar que “la instrucción no se encontraba completa, que no se había acreditado, con el grado de probabilidad exigido, el hecho ni la autoría, y que subsistían dudas razonables no despejadas, derivadas principalmente de la omisión de producción de prueba”, el 29 de enero de este año la jueza rechazó la solicitud y declaró la clausura del proceso investigativo.

En este sentido, la magistrada remarcó que el ingreso de dos proyectiles en el cráneo de la víctima “echa por tierra la posibilidad de que la propia Viyagra haya sido la autora de la conducta que finalizó con su vida, tal como pretende esgrimir la defensa”.

De la misma manera, la jueza subrayó que las circunstancias previas, es decir, la pelea entre la pareja, “termina de conformar un cuadro que sindica al acusado como el autor del hecho”.