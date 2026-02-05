La Plata: rescataron a tres niños y un bebé que eran explotados por una red de trata infantil

Cuatro menores de edad fueron rescatados durante un operativo conjunto que permitió desarticular una red dedicada a la trata y explotación infantil en la ciudad de La Plata. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida 32 y calle 6. Allí, según informaron fuentes del caso, se constató la presencia de niños forzados a pedir dinero en los semáforos, una práctica que se extendía de manera reiterada.

La investigación fue encabezada por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Guillermo Federico Atencio, y la U.F.I. y Juzgado N° 11, dirigida por Álvaro Garganta, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad municipal. Las tareas para desentrañar el modus operandi de la red incluyeron operativos de vigilancia y observación en el lugar, lo que permitió verificar la gravedad de la situación.

Tras corroborar las maniobras ilícitas, tres adultos de 47, 28 y 25 años fueron aprehendidos en flagrancia, acusados del delito de explotación laboral infantil y trata.

De acuerdo con la investigación judicial, “en su maniobra delictiva utilizaban diferentes niños y niñas desprotegidos, cuyos progenitores suelen ser vulnerables por sus situaciones económicas y de adicciones”. En este sentido, las autoridades establecieron que los adultos involucrados trasladaban a los menores hasta el sitio de explotación cada día, ejerciendo control directo sobre sus acciones y beneficiándose económicamente de la recaudación obtenida por los niños en los semáforos.

Las imágenes de los captores con los niños rescatados

El operativo permitió el rescate de cuatro menores, quienes tenían 11, 8, 5 y un año de edad. Los niños se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y fueron trasladados a un lugar seguro, donde recibirán atención integral por parte del Servicio Zonal La Plata, según especificaron desde la Municipalidad. Esta institución será la encargada de brindarles protección y acompañamiento psicológico, social y médico, en el marco de los protocolos previstos para víctimas de trata y explotación infantil.

Durante la intervención, se incautaron $25.000 en billetes de baja denominación y un teléfono celular, elementos que forman parte de la evidencia recolectada en la causa judicial. Las autoridades destacaron que el dinero secuestrado estaba vinculado directamente con la explotación de los menores, quienes eran obligados a pedir limosna bajo la supervisión constante de los adultos detenidos.

El operativo en La Plata

La Municipalidad de La Plata, el Ministerio de Seguridad provincial y los investigadores que formaron parte de la causa subrayaron la importancia del trabajo articulado para combatir este tipo de delitos, en el marco de una política pública de protección de la infancia.

Trabajo infantil en Argentina

Según el último informe elaborado de manera conjunta por la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, publicado a mediados del año pasado, más de 138 millones de niños y niñas en el mundo están involucrados en el trabajo infantil, y más de 50 millones realizan tareas peligrosas que comprometen su salud, su desarrollo y su derecho a la educación.

Personal de seguridad lleva a cabo un operativo en La Plata donde fueron rescatados tres niños y un bebé víctimas de una red de trata infantil (Captura de video)

En Argentina puntualmente no hay datos desde 2017: aunque en el país el trabajo infantil es una forma de explotación prohibida por ley, aún persiste una deuda estructural con la infancia. Las actividades que muchos niños, niñas y adolescentes realizan –ya sea en el ámbito doméstico, rural o urbano– interfieren con su salud física y emocional, obstaculizan su escolaridad, restringen el acceso al juego y reducen sus posibilidades de proyectar un futuro con autonomía.

Según la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) realizada por el INDEC entre 2016 y 2017, el 10% de los menores de entre 5 y 15 años participa en al menos una actividad productiva. La cifra se eleva al 20% en zonas rurales. Entre los adolescentes de 16 y 17 años, los porcentajes ascienden al 31,9% a nivel nacional y al 43,5% en contextos rurales.

Aunque estos datos ya tienen varios años, siguen siendo la principal fuente oficial disponible, lo que se traduce en parte del problema para los especialistas: sin estadísticas actualizadas, no se pueden diseñar políticas públicas eficaces.