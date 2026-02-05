Detuvieron a dos ladrones tras una persecución en Mendoza: uno tenía tobillera electrónica

Dos hombres con tobilleras electrónicas fueron detenidos en Mendoza luego de intentar robar una moto, lo que provocó la intervención de Preventores y dejó una motocicleta en el suelo (Los Andes)

La tarde de ayer miércoles transformó el centro de Mendoza en escenario de una intensa persecución policial que culminó con la detención de dos hombres, señalados por intentar sustraer motocicletas en una zona de alto tránsito. Uno de ellos tenía una tobillera electrónica.

El hecho se registró cerca de las 14 en la intersección de San Juan y Lavalle, donde los operadores de cámaras municipales observaron a dos sujetos tratando de robar una motocicleta estacionada.

La rápida reacción ante el monitoreo permitió que se activara un seguimiento en tiempo real, lo que facilitó la posterior intervención de las fuerzas policiales.

Tras fracasar en el primer intento de robo, los individuos escaparon por calle Lavalle hacia el oeste. El seguimiento continuó hasta que, minutos más tarde, en la esquina de Gutiérrez y 9 de Julio, ambos forzaron las medidas de seguridad de una motocicleta Honda 100 cc, propiedad de una joven de 27 años.

La zona donde los ladrones robaron una moto estacionada

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, la sustracción de este vehículo marcó un punto de inflexión en el operativo, ya que el accionar fue advertido por el personal que ya seguía sus movimientos.

Con la llegada de personal policial a la zona, los sospechosos emprendieron una nueva fuga. Al llegar a la intersección de 9 de Julio y Montevideo, chcoaron contra un móvil municipal.

En el lugar, los sujetos abandonaron dos cascos y un “destripador”, herramienta utilizada para forzar tambores de encendido. El hallazgo de estos elementos aportó evidencia clave sobre el modus operandi de la dupla.

La persecución derivó en la dispersión de los sospechosos, quienes corrieron en distintas direcciones. Uno de ellos fue aprehendido en la intersección de Chile y Sarmiento; el segundo fue detenido minutos después en Paso de los Andes y Sobremonte.

La Comisaría 3ª de la capital provincial intervino en el procedimiento y será la encargada de avanzar en la investigación

La Policía identificó a uno de los arrestados como L. F., de 19 años, quien portaba una tobillera electrónica, asignada en el marco de una causa vinculada a violencia de género. El segundo detenido, C. H., tiene 26 años.

Ambos hombres fueron trasladados a la dependencia policial de Estrada, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente. La jurisdicción de la Comisaría 3ª de Capital intervino en el procedimiento y será la encargada de avanzar en la investigación.

Más motochorros detenidos

A principios del mes pasado, tres motochorros, dos de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos por personal de la Policía de la Ciudad, en el marco de una intensa persecución que se inició después de que los sospechosos protagonizaran una millonaria salidera en el barrio porteño de Balvanera. Al cabo de un exitoso operativo cerrojo, los agentes no solo arrestaron a los asaltantes, sino que además lograron recuperar el dinero sustraído y otras pertenencias de la víctima.

Uno de los integrantes de la banda fue detectado por un vecino que se comunicó con el 911 al notar una actitud sospechosa de un hombre, que se encontraba escondido detrás de un colectivo escolar con una importante cantidad de dinero en su poder. En simultáneo, se cambió la ropa que llevaba puesta al momento del robo para despistar a la Policía.

A partir de esa denuncia, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de CABA analizaron las cámaras de seguridad desplegadas en la zona y pudieron reconstruir la secuencia. Así, corroboraron que el sospechoso había estado momentos antes junto a una moto marca Duke de alta cilindrada, que se dio a la fuga a alta velocidad. Y luego, tras cambiarse de indumentaria, se subió a una Volkswagen Amarok para escapar del lugar.

En paralelo, el personal policial fue alertado por un hecho ocurrido en la Comuna 3, en inmediaciones de Boulogne Sur Mer y Lavalle, a unas tres cuadras del Shopping Abasto, donde un hombre denunció haber sido víctima de un robo tras retirar del banco una importante suma de dinero.

Ante este escenario, la Policía porteña montó un operativo cerrojo que permitió a los efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A localizar y detener la camioneta 4x4 en la que huían los delincuentes, que fueron reducidos de inmediato.

La camioneta era tripulada por tres hombres, dos de ellos oriundos de Colombia, de 34 y 36 años, y un argentino de 29, quienes transportaban el bolso robado con un total de 28 millones de pesos, teléfonos celulares y otras pertenencias de la víctima.

Consumadas las detenciones de los asaltantes, los agentes detectaron que el vehículo en el que se movilizaba la banda presentaba la patente parcialmente adulterada, con una cinta pegada para ocultar la numeración.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del Carlos Manuel Bruniard, Secretaría N° 64 de Juan Patricio Zielli.