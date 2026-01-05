Detuvieron a tres motochorros y recuperaron $28 millones de robados en una salidera en Balvanera: el insólito escondite de uno de los sospechosos

La Policía de la Ciudad detuvo a tres motochorros y recuperó los 28 millones de pesos robados en una salidera

Tres motochorros, dos de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos durante la semana pasada por personal de la Policía de la Ciudad, en el marco de una intensa persecución que se inició después de que los sospechosos protagonizaran una millonaria salidera en el barrio porteño de Balvanera. Al cabo de un exitoso operativo cerrojo, los agentes no solo arrestaron a los asaltantes, sino que además lograron recuperar el dinero sustraído y otras pertenencias de la víctima.

Uno de los integrantes de la banda, según confiaron fuentes del caso a Infobae, fue detectado por un vecino que se comunicó con el 911 al notar una actitud sospechosa de un hombre, que se encontraba escondido detrás de un colectivo escolar con una importante cantidad de dinero en su poder. En simultáneo, se cambió la ropa que llevaba puesta al momento del robo para despistar a la Policía.

A partir de esa denuncia, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de CABA analizaron las cámaras de seguridad desplegadas en la zona y pudieron reconstruir la secuencia. Así, corroboraron que el sospechoso había estado momentos antes junto a una moto marca Duke de alta cilindrada, que se dio a la fuga a alta velocidad. Y luego, tras cambiarse de indumentaria, se subió a una Volkswagen Amarok para escapar del lugar.

La 4x4 en la que se movilizaban los asaltantes

En paralelo, el personal policial fue alertado por un hecho ocurrido en la Comuna 3, en inmediaciones de Boulogne Sur Mer y Lavalle, a unas tres cuadras del Shopping Abasto, donde un hombre denunció haber sido víctima de un robo tras retirar del banco una importante suma de dinero.

Ante este escenario, la Policía porteña montó un operativo cerrojo que permitió a los efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A localizar y detener la camioneta 4x4 en la que huían los delincuentes, que fueron reducidos de inmediato.

La camioneta era tripulada por tres hombres, dos de ellos oriundos de Colombia, de 34 y 36 años, y un argentino de 29, quienes transportaban el bolso robado con un total de 28 millones de pesos, teléfonos celulares y otras pertenencias de la víctima.

Los sospechosos cayeron tras una intensa persecución.

Consumadas las detenciones de los asaltantes, los agentes detectaron que el vehículo en el que se movilizaba la banda presentaba la patente parcialmente adulterada, con una cinta pegada para ocultar la numeración.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del Carlos Manuel Bruniard, Secretaría N° 64 de Juan Patricio Zielli.

La impactante persecución policial en las calles de La Plata tras una salidera bancaria

Una salidera bancaria en La Plata derivó en una escena de alta tensión y persecución tras el robo de una mochila con una suma millonaria de dinero.

El hecho ocurrió justo antes de Nochebuena, cuando la víctima, que acababa de retirar una importante cantidad de efectivo de una sucursal privada ubicada en 44 y 23, se detuvo en una gomería de diagonal 73 y 24 debido a un neumático pinchado. Fue en ese momento cuando cuatro individuos le sustrajeron un bolso del interior del vehículo y huyeron a bordo de una camioneta Citroën Berlingo.

Impactante persecución policial en las calles de La Plata tras una salidera bancaria (Video: 0221)

La camioneta fue localizada poco después en la intersección de 19 y 527, momento en el que los ocupantes, al advertir la presencia policial, iniciaron una fuga a alta velocidad “por varias cuadras”.

Durante la persecución, dos de los sospechosos se arrojaron del rodado en movimiento al llegar a 17 y 518 para ingresar a un campo y lograron escapar.

Por otro lado, los otros dos continuaron la huida hasta que finalmente fueron interceptados y detenidos en Camino Centenario y 509. En ese punto, los efectivos arrestaron a los dos sospechosos restantes y recuperaron la mochila con el dinero.

En la requisa del vehículo, la Policía incautó un par de guantes negros, un binocular rojo de larga vista, varias prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo y un teléfono celular.

La causa quedó caratulada como “robo agravado bajo la modalidad de salidera bancaria” y se encuentra en manos de la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.