Crimen y Justicia

Detuvieron a tres motochorros y recuperaron $28 millones de robados en una salidera en Balvanera: el insólito escondite de uno de los sospechosos

Tras una intensa persecución, agentes de la Policía de la Ciudad capturaron a tres integrantes de la banda, dos de ellos colombianos

Guardar
La Policía de la Ciudad detuvo a tres motochorros y recuperó los 28 millones de pesos robados en una salidera

Tres motochorros, dos de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos durante la semana pasada por personal de la Policía de la Ciudad, en el marco de una intensa persecución que se inició después de que los sospechosos protagonizaran una millonaria salidera en el barrio porteño de Balvanera. Al cabo de un exitoso operativo cerrojo, los agentes no solo arrestaron a los asaltantes, sino que además lograron recuperar el dinero sustraído y otras pertenencias de la víctima.

Uno de los integrantes de la banda, según confiaron fuentes del caso a Infobae, fue detectado por un vecino que se comunicó con el 911 al notar una actitud sospechosa de un hombre, que se encontraba escondido detrás de un colectivo escolar con una importante cantidad de dinero en su poder. En simultáneo, se cambió la ropa que llevaba puesta al momento del robo para despistar a la Policía.

A partir de esa denuncia, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de CABA analizaron las cámaras de seguridad desplegadas en la zona y pudieron reconstruir la secuencia. Así, corroboraron que el sospechoso había estado momentos antes junto a una moto marca Duke de alta cilindrada, que se dio a la fuga a alta velocidad. Y luego, tras cambiarse de indumentaria, se subió a una Volkswagen Amarok para escapar del lugar.

La 4x4 en la que
La 4x4 en la que se movilizaban los asaltantes

En paralelo, el personal policial fue alertado por un hecho ocurrido en la Comuna 3, en inmediaciones de Boulogne Sur Mer y Lavalle, a unas tres cuadras del Shopping Abasto, donde un hombre denunció haber sido víctima de un robo tras retirar del banco una importante suma de dinero.

Ante este escenario, la Policía porteña montó un operativo cerrojo que permitió a los efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A localizar y detener la camioneta 4x4 en la que huían los delincuentes, que fueron reducidos de inmediato.

La camioneta era tripulada por tres hombres, dos de ellos oriundos de Colombia, de 34 y 36 años, y un argentino de 29, quienes transportaban el bolso robado con un total de 28 millones de pesos, teléfonos celulares y otras pertenencias de la víctima.

Los sospechosos cayeron tras una
Los sospechosos cayeron tras una intensa persecución.

Consumadas las detenciones de los asaltantes, los agentes detectaron que el vehículo en el que se movilizaba la banda presentaba la patente parcialmente adulterada, con una cinta pegada para ocultar la numeración.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del Carlos Manuel Bruniard, Secretaría N° 64 de Juan Patricio Zielli.

La impactante persecución policial en las calles de La Plata tras una salidera bancaria

Una salidera bancaria en La Plata derivó en una escena de alta tensión y persecución tras el robo de una mochila con una suma millonaria de dinero.

El hecho ocurrió justo antes de Nochebuena, cuando la víctima, que acababa de retirar una importante cantidad de efectivo de una sucursal privada ubicada en 44 y 23, se detuvo en una gomería de diagonal 73 y 24 debido a un neumático pinchado. Fue en ese momento cuando cuatro individuos le sustrajeron un bolso del interior del vehículo y huyeron a bordo de una camioneta Citroën Berlingo.

Impactante persecución policial en las calles de La Plata tras una salidera bancaria (Video: 0221)

La camioneta fue localizada poco después en la intersección de 19 y 527, momento en el que los ocupantes, al advertir la presencia policial, iniciaron una fuga a alta velocidad “por varias cuadras”.

Durante la persecución, dos de los sospechosos se arrojaron del rodado en movimiento al llegar a 17 y 518 para ingresar a un campo y lograron escapar.

Por otro lado, los otros dos continuaron la huida hasta que finalmente fueron interceptados y detenidos en Camino Centenario y 509. En ese punto, los efectivos arrestaron a los dos sospechosos restantes y recuperaron la mochila con el dinero.

En la requisa del vehículo, la Policía incautó un par de guantes negros, un binocular rojo de larga vista, varias prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo y un teléfono celular.

La causa quedó caratulada como “robo agravado bajo la modalidad de salidera bancaria” y se encuentra en manos de la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.

Temas Relacionados

BalvaneraPolicía de la CiudadSaliderasRobosPersecuciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un chofer de aplicaciones se resistió a un intento de robo y fue baleado en Villa Soldati: manejó herido hasta un puesto policial

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta. La víctima, de unos 40 años, fue hospitalizada, pero se encuentra fuera de peligro

Un chofer de aplicaciones se

Detuvieron a un policía por la muerte de la mujer durante una pelea entre trapitos y clientes de un bar en Mendoza

La mujer fue identificada como Cynthia Romina Landi Rodríguez, quien fue asesinada cuando refugió a uno de los involucrados en su casa

Detuvieron a un policía por

Asesinaron a tiros a dos personas en Rosario durante el primer fin de semana del año

Un hombre fue acribillado a tiros durante la tarde del domingo cuando se encontraba en su vehículo

Asesinaron a tiros a dos

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron a ocho personas en La Frontera

Las autoridades desplegaron un control integral en la zona de La Olla, donde un grupo de vehículos, entre camionetas y UTV, fue interceptado por realizar acciones que pusieron en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el lugar

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron

Estafaron a dos jubiladas de La Plata: les ofrecieron falsos beneficios y les robaron $2 millones a cada una

Las víctimas fueron contactadas por Facebook y WhatsApp. Les prometían falsos beneficios

Estafaron a dos jubiladas de
DEPORTES
La confesión de una leyenda

La confesión de una leyenda del boxeo sobre su dura infancia: “Consumí agua para sobrevivir”

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

El crudo análisis sobre el presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “No le sale nada”

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

TELESHOW
Wanda Nara avivó los rumores

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

La postal inédita de Daniela Christiansson mientras Maxi López regresaba a Argentina

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: marcha contra el decreto

Bolivia: marcha contra el decreto supremo cumple su tercer día y anuncia su ingreso a La Paz

La crisis venezolana polariza Brasil mientras la alerta sigue alta en la frontera

La nueva doctrina Trump y el retorno de la seguridad hemisférica: Venezuela como anticipo del orden que viene

El precedente de la detención de Noriega se convierte en referencia para la causa contra Maduro

Cuba confirmó la muerte de 32 militares durante la operación que capturó a Maduro en Venezuela