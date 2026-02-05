Crimen y Justicia

Declaró la policía que atropelló a un ladrón que quiso robar en el Acceso Sudeste: cómo sigue su situación judicial

La agente se presentó este miércoles ante la fiscalía de Quilmes y amplió su testimonio sobre lo ocurrido

Guardar
Atropellaron a un ladrón que intentó asaltar a un motociclista en Quilmes

La mujer policía que atropelló a un ladrón durante un intento de robo en el Acceso Sudeste, en Quilmes, se presentó este miércoles ante la fiscalía y amplió su testimonio sobre lo ocurrido. La situación judicial de la agente quedó sin cambios tras la audiencia.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que la audiencia duró cerca de una hora y 40 minutos, donde la mujer relató ante el fiscal Jorge Saizar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Quilmes, cómo vivió la secuencia en la que atropelló al asaltante.

Según explicó, notó que el delincuente hizo un ademán como si estuviera armado, apuntando en dirección a quienes circulaban por allí, y durante esos pocos segundos pensó que tenía un arma. Además, declaró que vio al cómplice del herido con un palo y que, después del impacto, no detuvo la marcha por temor a represalias.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la agente sufrió una lesión cervical como consecuencia de la maniobra que realizó con su auto al intentar evitar el robo. En tanto, el asaltante atropellado, de 26 años, permanece internado en estado crítico en el Hospital Iriarte.

La ambulancia trasladó de urgencia
La ambulancia trasladó de urgencia al ladrón herido

El hecho se investiga como tentativa de robo y lesiones culposas. Investigadores del caso señalaron que la situación de la policía “quedó igual” tras la declaración, y que su versión coincide con las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos ya incorporados al expediente.

“Ella circulaba por la autopista, la quisieron asaltar, trató de evitar el robo y pasó esto”, resumió una voz cercana al expediente.

Frente a este escenario, el fiscal Saizar mantuvo su decisión de que no se adopte ninguna medida restrictiva para la agente, aunque por ahora permanece vinculada a la causa mientras avanza la investigación. La defensa de la policía analiza solicitar su sobreseimiento.

Con el fin de terminar de reconstruir toda la secuencia y determinar responsabilidades, la fiscalía busca las declaraciones de los conductores de otros autos que quedaron identificados en las cámaras de seguridad en el momento del hecho. En ese sentido, los titulares de dos vehículos ya fueron citados para esta semana.

El lugar del impacto
El lugar del impacto

El episodio, que quedó grabado por una cámara de seguridad, ocurrió a la altura de Don Bosco, cerca del puente peatonal. Según se ve en el video que encabeza esta nota, el delincuente aparece repentinamente en la cinta asfáltica desde el costado derecho y ataca a un hombre que circulaba en moto entre varios autos.

Cuando el ladrón se acerca a él para robarle, el motociclista se inclina instintivamente hacia la izquierda para esquivarlo. Y fue en ese momento que aparece el Ford Ka negro conducido por la agente, que no llega a detener la marcha y lo embiste de frente.

En la filmación de pocos segundos se advierte la fuerza del impacto: el sospechoso -que estaba con un cómplice- salió volando y cayó contra el asfalto. Como consecuencia, sufrió heridas gravísimas por las que tuvo que ser asistido con urgencia. Su compañero, por su parte, resultó ileso.

El hecho fue denunciado por la propia conductora del auto que lo atropelló. Minutos después llegó al lugar personal policial, que recabó testimonios de testigos, así como registros fílmicos obtenidos del sistema de monitoreo municipal, que permitieron reconstruir la dinámica del suceso y determinar la presunta participación del sospechoso en un hecho delictivo.

También acudió una ambulancia que trasladó al herido al hospital Iriarte bajo custodia policial.

Temas Relacionados

QuilmesChoqueAcceso SudesteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atropelló, mató y se fugó en Pilar: detuvieron a un sospechoso de 19 años

El siniestro vial ocurrió esta madrugada en la localidad de Presidente Derqui. La víctima, que tenía 21 años, murió en el acto

Atropelló, mató y se fugó

La Plata: rescataron a tres niños y un bebé que eran explotados por una red de trata infantil

Los menores tienen 11, 8, 5 y un año y quedaron a resguardo. Tres adultos fueron detenidos acusados del delito de explotación laboral de menores

La Plata: rescataron a tres

El caso Loan: Casación ratificó la intervención de Fiscalía de Trata de Personas en la investigación

La defensa de Antonio Benítez había sostenido que la intervención de PROTEX resultaba ilegítima, en tanto la causa fue elevada a juicio por el delito de sustracción y ocultamiento de menores

El caso Loan: Casación ratificó

“No me dejaba salir”: los detalles del rescate a la joven de 21 años secuestrada por su expareja en Córdoba

El hombre fue detenido acusado de trata de personas. Cómo fueron las horas en las que la mantuvo cautiva

“No me dejaba salir”: los

Asesinaron a un hombre de 70 años en su casa de San Isidro durante un robo: así escapaban

El caso fue descubierto luego de que una patrulla detectara a tres sospechosos que huyeron cuando intentaron identificarlos. Una de las acusadas fue entregada por su familia y queda un prófugo

Asesinaron a un hombre de
DEPORTES
El hilarante comentario de Checo

El hilarante comentario de Checo Pérez a Franco Colapinto por su trabajo como modelo en la F1

Con Bad Bunny como máximo protagonista: todos los detalles del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

“¿Hay algún experto?“: el pedido de ayuda de una periodista en los Juegos Olímpicos de Invierno al toparse con un bidet

La fuerte decisión que tomó Cristiano Ronaldo en medio del escándalo que protagoniza en Arabia Saudita

La cruda confesión de una de las figuras de Francia sobre la final que perdió ante Argentina en el Mundial 2022

TELESHOW
Marixa Balli enfrentó a Esteban

Marixa Balli enfrentó a Esteban Mirol y contó la verdad de su pelea: “Me invitó a salir dos veces y se sintió muy rechazado”

Juana Repetto reveló sus peores miedos antes de la cesárea por el nacimiento de Timoteo: “Todo me asusta”

Marta González contó cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Mis venas están hechas hilachas”

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron la fecha de su casamiento por civil: “Se viene”

Miriam Lanzoni: la batalla emocional tras el diagnóstico de psoriasis

INFOBAE AMÉRICA

No son los cárteles los

No son los cárteles los que preocupan a Claudia Sheinbaum

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

Selección de Panamá jugará dos amistosos en África antes de su debut en el Mundial 2026

Consumidores panameños siguen cautelosos pese a señales parciales de recuperación

La FDA aprobó un nuevo tratamiento en gotas para la presbicia