Declaró la policía que atropelló a un ladrón que quiso robar en el Acceso Sudeste: cómo sigue su situación judicial

Atropellaron a un ladrón que intentó asaltar a un motociclista en Quilmes

La mujer policía que atropelló a un ladrón durante un intento de robo en el Acceso Sudeste, en Quilmes, se presentó este miércoles ante la fiscalía y amplió su testimonio sobre lo ocurrido. La situación judicial de la agente quedó sin cambios tras la audiencia.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que la audiencia duró cerca de una hora y 40 minutos, donde la mujer relató ante el fiscal Jorge Saizar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Quilmes, cómo vivió la secuencia en la que atropelló al asaltante.

Según explicó, notó que el delincuente hizo un ademán como si estuviera armado, apuntando en dirección a quienes circulaban por allí, y durante esos pocos segundos pensó que tenía un arma. Además, declaró que vio al cómplice del herido con un palo y que, después del impacto, no detuvo la marcha por temor a represalias.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la agente sufrió una lesión cervical como consecuencia de la maniobra que realizó con su auto al intentar evitar el robo. En tanto, el asaltante atropellado, de 26 años, permanece internado en estado crítico en el Hospital Iriarte.

La ambulancia trasladó de urgencia al ladrón herido

El hecho se investiga como tentativa de robo y lesiones culposas. Investigadores del caso señalaron que la situación de la policía “quedó igual” tras la declaración, y que su versión coincide con las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos ya incorporados al expediente.

“Ella circulaba por la autopista, la quisieron asaltar, trató de evitar el robo y pasó esto”, resumió una voz cercana al expediente.

Frente a este escenario, el fiscal Saizar mantuvo su decisión de que no se adopte ninguna medida restrictiva para la agente, aunque por ahora permanece vinculada a la causa mientras avanza la investigación. La defensa de la policía analiza solicitar su sobreseimiento.

Con el fin de terminar de reconstruir toda la secuencia y determinar responsabilidades, la fiscalía busca las declaraciones de los conductores de otros autos que quedaron identificados en las cámaras de seguridad en el momento del hecho. En ese sentido, los titulares de dos vehículos ya fueron citados para esta semana.

El lugar del impacto

El episodio, que quedó grabado por una cámara de seguridad, ocurrió a la altura de Don Bosco, cerca del puente peatonal. Según se ve en el video que encabeza esta nota, el delincuente aparece repentinamente en la cinta asfáltica desde el costado derecho y ataca a un hombre que circulaba en moto entre varios autos.

Cuando el ladrón se acerca a él para robarle, el motociclista se inclina instintivamente hacia la izquierda para esquivarlo. Y fue en ese momento que aparece el Ford Ka negro conducido por la agente, que no llega a detener la marcha y lo embiste de frente.

En la filmación de pocos segundos se advierte la fuerza del impacto: el sospechoso -que estaba con un cómplice- salió volando y cayó contra el asfalto. Como consecuencia, sufrió heridas gravísimas por las que tuvo que ser asistido con urgencia. Su compañero, por su parte, resultó ileso.

El hecho fue denunciado por la propia conductora del auto que lo atropelló. Minutos después llegó al lugar personal policial, que recabó testimonios de testigos, así como registros fílmicos obtenidos del sistema de monitoreo municipal, que permitieron reconstruir la dinámica del suceso y determinar la presunta participación del sospechoso en un hecho delictivo.

También acudió una ambulancia que trasladó al herido al hospital Iriarte bajo custodia policial.