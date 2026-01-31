Crimen y Justicia

Imágenes sensibles: una policía atropelló a un ladrón que se metió en plena autopista para robar

Ocurrió en el Acceso Sudeste, en Quilmes. El delincuente fue trasladado a un hospital local con heridas graves y custodia policial

Atropellaron a un ladrón que intentó asaltar a un motociclista en Quilmes

Una impactante escena tuvo lugar esta mañana en el Acceso Sudeste, en Quilmes, donde un ladrón se metió en plena autopista para asaltar a un motociclista y terminó siendo atropellado por una mujer policía que circulaba por la zona con su auto particular. El delincuente quedó internado con heridas graves, informaron fuentes policiales a Infobae.

El episodio, que quedó grabado por una cámara de seguridad, ocurrió a la altura de Don Bosco, cerca del puente peatonal. Según se ve en el video que encabeza esta nota, el delincuente aparece repentinamente en la cinta asfáltica desde el costado derecho y ataca a un hombre que circulaba en moto entre varios autos.

Cuando el ladrón, de 26 años, se acerca a él para robarle, el motociclista se inclina hacia instintivamente hacia la izquierda para esquivarlo. Y fue en ese momento que aparece un Ford Ka negro que no llega a detener la marcha y lo embiste de frente.

El lugar del impacto
En la filmación de pocos segundos se advierte la fuerza del impacto: el sospechoso -que estaba con un cómplice- salió volando y cayó contra el asfalto. Como consecuencia sufrió heridas gravísimas por las que tuvo que ser asistido con urgencia. Su compañero, por su parte, resultó ileso.

El hecho fue denunciado por la propia conductora del auto que lo atropelló. Minutos después llegó al lugar personal policial, que recabó testimonios de testigos presenciales, así como registros fílmicos obtenidos del sistema de monitoreo municipal, que permitieron reconstruir la dinámica del suceso y determinar la presunta participación del sospechoso en un hecho delictivo.

También acudió una ambulancia que trasladó al herido al hospital Iriarte de Quilmes bajo custodia policial, donde continúa alojado con heridas graves y a disposición de la justicia.

La ambulancia trasladó de urgencia
Tras la recopilación de pruebas, la fuerza policial dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 de Quilmes, cuyo titular dispuso la inmediata detención del ladrón atropellado.

En tanto, la policía que manejaba el Ford Ka prestó declaración testimonial y no se adoptó ninguna medida restrictiva en su contra, según confirmaron a Infobae fuentes del caso. No obstante, el vehículo fue secuestrado como parte de la investigación en curso.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo y lesiones culposas, con intervención de la Comisaría Quilmes 2ª (Bernal) y la fiscalía correspondiente.

Otro impactante accidente en Quilmes

La semana pasada una mujer sufrió graves heridas tras ser atropellada y golpeada contra un árbol en un cruce de la localidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, después de que un auto y un colectivo chocaron en una esquina transitada del sur del conurbano bonaerense.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles 839 y 897. La víctima, Carolina, madre de 12 hijos y sostén de su familia, volvía de una feria y caminaba por la calle, ya que empujaba un carrito y la vereda presentaba obstáculos.

Cuando llegó a dicha esquina, se detuvo y quedó esperando para cruzar. El coche circulaba de frente a ella. El colectivo, de la línea 257, impactó de frente al auto, que venía a mayor velocidad. Tras esa colisión, el rodado de menor porte se deslizó de costado y embistió a Carolina, quien fue eyectada varios metros hasta chocar violentamente contra un árbol.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada en la zona. En las imágenes se ve cuando el colectivo circula por la calle 897, colisiona la parte trasera del vehículo que avanzaba por la calle 839 y, producto del impacto, el conductor del auto pierde el control y arrolla a la mujer.

Según el reporte policial, los Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME llegaron pocos minutos después. El personal de emergencia asistió a la víctima, la estabilizó en el lugar y la trasladó de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

Allí ingresó con politraumatismos severos, especialmente en la parte baja del cuerpo, y quedó internada bajo observación médica. La investigación ahora apunta a determinar cómo ocurrió el choque y las responsabilidades de cada conductor.

