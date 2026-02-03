Colegiales: le robaron el auto, se llevaron las llaves de su casa y golpearon a su marido para entrar al domicilio

Colegiales: le robaron el auto a una mujer, se metieron en su casa y golpearon a su marido

Un violento asalto tuvo lugar este martes por la mañana en el barrio porteño de Colegiales, donde tres delincuentes ingresaron a un domicilio tras robarle las llaves de la casa a una mujer que hacía ejercicio en la zona de Palermo.

El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió cuando la víctima realizaba una caminata por los parques del mencionado barrio porteño. En ese contexto fue abordada por los sospechosos que le exigieron las llaves de su auto que estaba estacionado y se lo llevaron.

Adentro del vehículo, un Volkswagen Up, la mujer tenía las llaves de su casa, las cuales fueron tomadas por los ladrones y utilizadas para ingresar a la vivienda sin forzar la entrada. Así irrumpieron en el departamento de la víctima, ubicado en un edificio en Enrique Martínez al 200.

Sin embargo, en el interior de la vivienda se encontraba E.B., su esposo de 64 años, a quien los ladrones agredieron físicamente para exigirle dinero y lo llevaron a golpes hasta la vereda. La secuencia fue presenciada por el hijo de ambos, que llamó a la policía para alertar la situación.

El lugar del hecho

Ante la denuncia, acudió al lugar una patrulla de la Policía de la Ciudad que sorprendió a los implicados infraganti. En el marco del operativo para detener a los tres, aprehendieron a A.E.G., de 30 años. Uno de sus cómplices, por su parte, logró huir en el auto recientemente robado y el tercero, que aguardaba en otro vehículo como apoyo, también permanece fugitivo.

Este último auto finalmente fue abandonado en Gorriti al 6000, en Palermo, y hallado por personal de la Comisaría Vecinal 14 B, que lo incautó. Se trata de un Fiat Mobi, que presuntamente usaba la banda para cometer sus delitos.

El sospechoso fue descubierto y arrestado infraganti

En el interior del auto las autoridades encontraron dos inhibidores, 39.200 pesos, dos billetes de un dólar y un billete mexicano de cincuenta pesos. También un celular marca motorola de color negro, un dni a nombre de la mujer víctima del robo, un morral de color negro y tres fundas de celular transparente tipo silicona. Todo fue secuestrado.

En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, encabezada por la fiscal Mónica Cuñarro, quien dirige la investigación para lograr la identificación y captura de los prófugos.

Elementos secuestrados al único detenido

Atraparon al último sospechoso de una banda que robaba a choferes de aplicación

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad concretó la detención de E.D.B., un sospechoso de 20 años, señalado como el último integrante de una banda que asaltó a un chofer de aplicaciones de viajes en la zona sur de la Capital Federal. Por el hecho ya había otros tres apresados, entre ellos, dos menores de 17 años; más un cuarto identificado porque tiene 15 y es inimputable.

El operativo de captura del último sospechoso se realizó en la intersección de Mariano Acosta y Corrales, en el barrio de Villa Soldati, luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, la exploración de redes sociales y el seguimiento de movimientos del sindicado.

El sospechoso, con antecedentes por robo, fue interceptado por personal de la División Investigaciones Comunales 8 cuando se encontraba acompañado por al menos 10 personas. Los policías lo divisaron mientras estaban en el barrio para detener a un imputado por amenazas con arma de fuego en ese complejo habitacional de Villa Soldati.

Al tenerlo a menos de 20 metros y pese a que estaba junto a un grupo mayúsculo, los oficiales lograron demorar al imputado y, al verificar sus datos en el sistema, confirmaron sus sospechas: pesaba sobre él una captura vigente por robo a mano armada en poblado y en banda.

La detención fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Menores N°6 de Carlos Cosiansich, Secretaría N°16 de Nicolás Renom, y que ya había ordenado -y ejecutado el pasado 22 de octubre- la captura de dos chicos de 17 años, uno de 18 y uno de 15 de nacionalidad paraguaya que, por su edad, es inimputable.