Crimen y Justicia

Dramático robo a una familia en La Matanaza: obligaron al padre a arrodillarse para no matarlo

Las cámaras de seguridad del barrio registraron el violento episodio ocurrido en Malabia y Guatemala, donde las víctimas al llegar a su domicilio fueron sorprendidos por los asaltantes, que descendieron armados y lograron reducir a los ocupantes mientras exigían sus pertenencias

Una familia que llegaba a su casa fue interceptada por al menos tres ladrones armados que, bajo amenazas de muerte, obligaron al padre a ponerse de rodillas en plena calle

En San Justo, partido de La Matanza, una familia vivió momentos de tensión extrema al ser víctima de un asalto a mano armada en la puerta de su casa, donde un hombre fue obligado a arrodillarse para no ser atacado. La secuencia, registrada en video, dejó al descubierto la modalidad violenta empleada por los asaltantes y la vulnerabilidad de las víctimas en una zona residencial.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde cerca de las 18, en la intersección de Malabia y Guatemala. La familia regresaba a su domicilio a bordo de un automóvil azul cuando fue interceptada por dos vehículos que actuaron de forma coordinada: uno bloqueó el paso por delante y otro se ubicó por detrás.

Del primer vehículo descendió un hombre armado, mientras que de la Amarok blanca que los seguía bajó otro asaltante, también con arma de fuego.

La grabación de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el desarrollo del hecho, donde se observa cómo tres integrantes de la familia logran salir corriendo de la parte trasera del auto para buscar refugio, mientras los delincuentes exigían sus pertenencias bajo amenaza.

Las cámaras del barrio grabaron
Las cámaras del barrio grabaron la secuencia completa del asalto, las imágenes fueron clave para reconstruir el hecho

Uno de los momentos más críticos se produjo cuando uno de los asaltantes apuntó directamente al conductor y le ordenó: “Póngase de rodillas”. Bajo la presión y con el arma en dirección, el hombre obedeció, buscando preservar su vida.

En paralelo, el resto del grupo familiar intentaba resguardarse, mientras los delincuentes se apoderaban de objetos de valor y del propio vehículo. Tras consumar el robo, los asaltantes escaparon en los dos autos, dejando a las víctimas en estado de shock y solicitando ayuda a los vecinos.

Las imágenes del ataque confirmaron la violencia con la que actuaron los responsables y el nivel de organización de la maniobra. A pesar de la rápida denuncia realizada por la familia, las fuentes policiales confirmaron al medio local Cadena 103 que los autores del asalto siguen prófugos y no han sido identificados hasta el momento.

La secuencia registrada en San Justo evidencia el impacto de estos episodios para quienes los padecen y el desafío que enfrentan las autoridades en la identificación y captura de los responsables.

Le robaron el auto, se llevaron las llaves de su casa y golpearon a su marido para entrar al domicilio

Colegiales: le robaron el auto a una mujer, se metieron en su casa y golpearon a su marido

Un violento asalto tuvo lugar este martes por la mañana en el barrio porteño de Colegiales, donde tres delincuentes ingresaron a un domicilio tras robarle las llaves de la casa a una mujer que hacía ejercicio en la zona de Palermo.

El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió cuando la víctima realizaba una caminata por los parques del mencionado barrio porteño. En ese contexto fue abordada por los sospechosos que le exigieron las llaves de su auto que estaba estacionado y se lo llevaron.

Adentro del vehículo, un Volkswagen Up, la mujer tenía las llaves de su casa, las cuales fueron tomadas por los ladrones y utilizadas para ingresar a la vivienda sin forzar la entrada. Así irrumpieron en el departamento de la víctima, ubicado en un edificio en Enrique Martínez al 200.

Sin embargo, en el interior de la vivienda se encontraba E. B., su esposo de 64 años, a quien los ladrones agredieron físicamente para exigirle dinero y lo llevaron a golpes hasta la vereda. La secuencia fue presenciada por el hijo de ambos, que llamó a la Policía para alertar la situación.

Ante la denuncia, acudió al lugar una patrulla de la Policía de la Ciudad que sorprendió a los implicados infraganti. En el marco del operativo para detener a los tres, aprehendieron a A.E.G., de 30 años. Uno de sus cómplices, por su parte, logró huir en el auto recientemente robado y el tercero, que aguardaba en otro vehículo como apoyo, también permanece fugitivo.

Este último auto finalmente fue abandonado en Gorriti al 6000, en Palermo, y hallado por personal de la Comisaría Vecinal 14 B, que lo incautó. Se trata de un Fiat Mobi, que presuntamente usaba la banda para cometer sus delitos.

En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, encabezada por la fiscal Mónica Cuñarro, quien dirige la investigación para lograr la identificación y captura de los prófugos.

