Intensa persecución policial y accidente fatal en Florencio Varela: murió un joven y otro fue detenido

Una intensa persecución policial en Florencio Varela culminó con el saldo de un joven fallecido y otro detenido, tras un accidente a metros del Parque Pereyra Iraola.

Todo se desató cuando agentes del Comando de Patrullas detectaron un Fiat 147 en actitud sospechosa en la zona de las calles 1.149 y 1.136 A.

Según el medio 0221, al intentar identificarlos, los ocupantes del auto aceleraron para evadir a la Policía, lo que provocó una secuencia que se extendió por diferentes barrios. El vehículo incluso llegó a chocar a gran velocidad contra un patrullero a la altura del barrio Pepsi, pero continuó la huida hasta el desenlace fatal.

El episodio finalizó abruptamente cerca de la Rotonda de Alpargatas, donde el conductor del Fiat 147 perdió el control y el auto terminó desbarrancando en un zanjón.

Como resultado, el acompañante, identificado como C. A. E., de 25 años y con antecedentes penales, salió despedido del habitáculo y resultó gravemente herido. El personal del SAME constató posteriormente su muerte en el lugar.

En tanto, el conductor, M. E., quien también tiene 25 años, intentó escapar a pie al descender del vehículo. Sin embargo, la Policía logró reducirlo y detenerlo a pocos metros. El joven fue trasladado bajo custodia al Hospital Mi Pueblo, a la vez que quedó a disposición de la Justicia.

La UFI N° 2 de Florencio Varela tomó intervención en la causa y se encuentra a cargo de investigar la secuencia completa de la persecución y las circunstancias que derivaron en la muerte del joven.

La semana pasada, un operativo policial en La Plata concluyó con una persecución que costó la vida a Reynaldo Leiva Villalba, de 37 años, y dejó a dos mujeres heridas. El hombre había permanecido prófugo desde septiembre, luego de no regresar de una salida transitoria del penal de Lisandro Olmos.

Según la reconstrucción policial, Leiva Villalba circulaba junto a dos jóvenes en un Peugeot 206 negro que evadió un control en la intersección de 155 y 44. Tras eludir a la Policía, se produjo una persecución que terminó cuando el vehículo impactó contra una camioneta JMC negra, conducida por un ciudadano de nacionalidad china, colisionó con un poste de luz y volcó en la avenida 155 entre 39 y 40 del barrio San Carlos.

Las acompañantes, de 20 y 23 años, sufrieron lesiones leves y quedaron atrapadas en el auto tras el vuelco. Fueron rescatadas por bomberos y trasladadas al Hospital Alejandro Korn, donde se confirmó que no presentaban riesgo para sus vidas, de acuerdo con el parte de los servicios de emergencia.

Durante la inspección del lugar, los efectivos secuestraron $539.600 en efectivo hallados dentro del Peugeot accidentado, además de los vehículos involucrados, según la Policía Bonaerense. El conductor de la camioneta resultó ileso, y el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo.

La identidad de Leiva Villalba fue confirmada por su hermano. Las autoridades indicaron que cumplía una condena de ocho años de prisión por portación ilegal de arma de fuego, impuesta por el Tribunal en lo Criminal N.° 5 de La Plata, y contaba con antecedentes por tenencia y portación de armas, así como infracciones a la ley de estupefacientes en La Plata y Lomas de Zamora.

El hecho llevó a la intervención del fiscal Álvaro Garganta, quien derivó la causa a la UFI N° 14, a cargo de Patricia Tesano, especializada en siniestros viales y delitos culposos, con el objetivo de determinar la responsabilidad penal y la mecánica del accidente, según detallaron fuentes consultadas por 0221.