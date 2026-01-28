Crimen y Justicia

El video de la persecución policial en La Plata que terminó con un prófugo muerto y dos mujeres heridas

Todo comenzó cuando un Peugeot 206 negro, en el que viajaba Reynaldo Leiva Villalba, evitó un control policial en la intersección de 155 y 44

Guardar
El video de la persecución policial en La Plata que terminó con un prófugo muerto y dos mujeres heridas (Video: 0221)

Un operativo policial en La Plata terminó en tragedia tras una persecución que costó la vida a un hombre de 37 años, identificado como Reynaldo Leiva Villalba, y dejó a dos mujeres heridas. El hecho puso nuevamente en foco el uso de salidas transitorias en el sistema penitenciario: la víctima se encontraba prófuga desde septiembre, luego de no regresar de una salida autorizada del penal de Lisandro Olmos.

El incidente comenzó cuando el Peugeot 206 negro, en el que viajaba Leiva Villalba junto a sus dos acompañantes, evadió un control realizado por personal de la Subcomisaría La Unión en la intersección de 155 y 44, en la zona oeste de la ciudad. El delincuente aceleró al ver la presencia policial, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras que culminó con un choque fatal.

El impacto se produjo en la avenida 155, entre 39 y 40, en el barrio San Carlos. En ese lugar, el Peugeot 206 negro impactó contra una camioneta JMC negra, conducida por un ciudadano de nacionalidad china. Tras esto, el vehículo involucrado colisionó además contra un poste de luz y volcó sobre la calzada, de acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía Bonaerense y citada por 0221.

Un operativo policial en La
Un operativo policial en La Plata culminó con la muerte de Reynaldo Leiva Villalba, de 37 años, tras una persecución vehicular nocturna en el barrio San Carlos

Las dos jóvenes, de 20 y 23 años, resultaron con lesiones leves. Fueron rescatadas por los bomberos luego de quedar atrapadas en el auto volcado y trasladadas al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Según informaron los equipos de emergencias y personal policial, estaban fuera de peligro.

En contraste, el conductor de la camioneta resultó ileso y los efectivos le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, como consta en la actuación policial.

Durante la inspección realizada en el lugar del siniestro, los agentes de la Policía Bonaerense secuestraron $539.600 en efectivo, hallados dentro del Peugeot accidentado, además de los vehículos implicados.

El accidente mortal involucró a
El accidente mortal involucró a un Peugeot 206 negro, que impactó contra una camioneta y luego volcó sobre la avenida 155, entre 39 y 40, en San Carlos

La identificación del fallecido fue confirmada a través del reconocimiento efectuado por su hermano. Así, las autoridades establecieron que Leiva Villalba cumplía una condena de ocho años de prisión por portación ilegal de arma de fuego, dictada por el Tribunal en lo Criminal N.° 5 de La Plata, y que estaba bajo el régimen de salidas transitorias, desde donde se mantuvo ausente tras su última salida, en septiembre de 2025.

Los antecedentes penales de Villalba incluyeron causas abiertas desde 2018, vinculadas tanto a la tenencia y portación de armas como a delitos bajo la Ley 23.737 sobre estupefacientes, en jurisdicciones de La Plata y Lomas de Zamora.

El caso es investigado por el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata, quien giró las actuaciones a la UFI N° 14, a cargo de Patricia Tesano, especializada en siniestros viales y delitos culposos.

Conforme informaron fuentes citadas por 0221, tras el accidente se desplegó un operativo pericial para esclarecer la mecánica exacta del choque y la responsabilidad penal en el hecho.

Violento asalto a un jubilado en La Plata

Un jubilado de 79 años fue víctima de un violento robo en la madrugada de este martes en la localidad de Lisandro Olmos, La Plata, cuando tres delincuentes ingresaron a su casa mientras dormía, lo maniataron y lo golpearon para exigirle dinero.

Los delincuentes forzaron la puerta trasera de la casa, cubrieron el rostro del propietario y revisaron cada ambiente, llevándose una cantidad indeterminada de dinero en pesos, 1.000 dólares falsos obtenidos por la víctima en una estafa previa, así como adornos antiguos y objetos personales de valor sentimental. Durante el ataque, el hombre sufrió golpes en el rostro cuando al principio negó entregarles efectivo.

El hombre declaró que no vio armas de fuego y que podría identificar a uno de los asaltantes. Familiares de la víctima expresaron a medios locales que atraviesan un “momento de shock y profunda angustia” tras el robo a una persona vulnerable.

La denuncia quedó caratulada como robo y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 9 y el Juzgado de Garantías N.°. 3. Sin cámaras de seguridad en la vivienda, la Policía busca testigos y revisa registros particulares de la zona para identificar a los responsables.

Temas Relacionados

Persecución policialPolicía BonaerenseLa PlataAccidentes de tránsitoSistema penitenciarioHospital Alejandro KornÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Ofrecieron recompensas por dos delincuentes: uno violó a una nena con ayuda de su madre y el otro es un capo narco

Mientras que Sergio Eduardo Giménez es buscado desde 2015, sobre Maximiliano Ariel Liquitay pesa una orden de captura emitida en 2024

Ofrecieron recompensas por dos delincuentes:

Maniataron a nueve empleados de un local en Rosario, fueron a la casa del dueño y se llevaron 4 mil euros

“Le dijeron que le cortaban un dedo si no entregaba las llaves de mi casa”, contó el comerciante. Y comentó que estaba durmiendo cuando entraron los ladrones y le apuntaron con un revólver

Maniataron a nueve empleados de

Revocaron la domiciliaria al bombero de Villa María que abusó de varias menores y confesó los hechos

La Fiscalía ordenó el traslado de Rodrigo Santi al penal luego de hallar dispositivos tecnológicos prohibidos en su vivienda

Revocaron la domiciliaria al bombero

Allanaron el domicilio del ex novio de Luciana Muñoz, desaparecida hace más de un año en Neuquén

Las autoridades aclararon que los operativos no están relacionados con la búsqueda de la joven, sino con otra causa en la que está vinculado

Allanaron el domicilio del ex

Robaron tres casas en un barrio semicerrado de Córdoba: “Buscaron plata hasta en la heladera”

Las cámaras de seguridad detectaron unos delincuentes observando las viviendas antes de forzar las entradas. Estuvieron al menos dos horas dentro de la urbanización y se llevaron objetos de valor

Robaron tres casas en un
DEPORTES
Se cerró el libro de

Se cerró el libro de pases del fútbol argentino: los movimientos más importantes y rumores de las últimas horas

En qué equipos jugarán los 24 futbolistas de Boca Juniors que se fueron del club por no tener lugar

Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró su primera victoria en el Torneo Apertura

TELESHOW
Flor Torrente brilla en “Mi

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

Marley en Pinamar: de su convivencia con Florencia Peña a los días de playa con Mirko y Milenka

Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

INFOBAE AMÉRICA

Condenaron a la ex primera

Condenaron a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por corrupción

El FMI visitará Honduras en febrero para evaluar opciones de financiamiento para proyectos del nuevo gobierno de Asfura

María Corina Machado y Masih Alinejad discutieron sobre los regímenes de Irán y Venezuela: pidieron una acción internacional más enérgica

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 6 heridos

Siria y Estados Unidos reforzaron la importancia de coordinar fuerzas para prevenir el resurgimiento del Estado Islámico