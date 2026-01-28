El video de la persecución policial en La Plata que terminó con un prófugo muerto y dos mujeres heridas (Video: 0221)

Un operativo policial en La Plata terminó en tragedia tras una persecución que costó la vida a un hombre de 37 años, identificado como Reynaldo Leiva Villalba, y dejó a dos mujeres heridas. El hecho puso nuevamente en foco el uso de salidas transitorias en el sistema penitenciario: la víctima se encontraba prófuga desde septiembre, luego de no regresar de una salida autorizada del penal de Lisandro Olmos.

El incidente comenzó cuando el Peugeot 206 negro, en el que viajaba Leiva Villalba junto a sus dos acompañantes, evadió un control realizado por personal de la Subcomisaría La Unión en la intersección de 155 y 44, en la zona oeste de la ciudad. El delincuente aceleró al ver la presencia policial, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras que culminó con un choque fatal.

El impacto se produjo en la avenida 155, entre 39 y 40, en el barrio San Carlos. En ese lugar, el Peugeot 206 negro impactó contra una camioneta JMC negra, conducida por un ciudadano de nacionalidad china. Tras esto, el vehículo involucrado colisionó además contra un poste de luz y volcó sobre la calzada, de acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía Bonaerense y citada por 0221.

Las dos jóvenes, de 20 y 23 años, resultaron con lesiones leves. Fueron rescatadas por los bomberos luego de quedar atrapadas en el auto volcado y trasladadas al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Según informaron los equipos de emergencias y personal policial, estaban fuera de peligro.

En contraste, el conductor de la camioneta resultó ileso y los efectivos le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, como consta en la actuación policial.

Durante la inspección realizada en el lugar del siniestro, los agentes de la Policía Bonaerense secuestraron $539.600 en efectivo, hallados dentro del Peugeot accidentado, además de los vehículos implicados.

La identificación del fallecido fue confirmada a través del reconocimiento efectuado por su hermano. Así, las autoridades establecieron que Leiva Villalba cumplía una condena de ocho años de prisión por portación ilegal de arma de fuego, dictada por el Tribunal en lo Criminal N.° 5 de La Plata, y que estaba bajo el régimen de salidas transitorias, desde donde se mantuvo ausente tras su última salida, en septiembre de 2025.

Los antecedentes penales de Villalba incluyeron causas abiertas desde 2018, vinculadas tanto a la tenencia y portación de armas como a delitos bajo la Ley 23.737 sobre estupefacientes, en jurisdicciones de La Plata y Lomas de Zamora.

El caso es investigado por el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata, quien giró las actuaciones a la UFI N° 14, a cargo de Patricia Tesano, especializada en siniestros viales y delitos culposos.

Conforme informaron fuentes citadas por 0221, tras el accidente se desplegó un operativo pericial para esclarecer la mecánica exacta del choque y la responsabilidad penal en el hecho.

Violento asalto a un jubilado en La Plata

Un jubilado de 79 años fue víctima de un violento robo en la madrugada de este martes en la localidad de Lisandro Olmos, La Plata, cuando tres delincuentes ingresaron a su casa mientras dormía, lo maniataron y lo golpearon para exigirle dinero.

Los delincuentes forzaron la puerta trasera de la casa, cubrieron el rostro del propietario y revisaron cada ambiente, llevándose una cantidad indeterminada de dinero en pesos, 1.000 dólares falsos obtenidos por la víctima en una estafa previa, así como adornos antiguos y objetos personales de valor sentimental. Durante el ataque, el hombre sufrió golpes en el rostro cuando al principio negó entregarles efectivo.

El hombre declaró que no vio armas de fuego y que podría identificar a uno de los asaltantes. Familiares de la víctima expresaron a medios locales que atraviesan un “momento de shock y profunda angustia” tras el robo a una persona vulnerable.

La denuncia quedó caratulada como robo y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 9 y el Juzgado de Garantías N.°. 3. Sin cámaras de seguridad en la vivienda, la Policía busca testigos y revisa registros particulares de la zona para identificar a los responsables.