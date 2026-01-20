Crimen y Justicia

Procesaron a “El Tío”, uno de los acusados de organizar el triple femicidio narco de Florencio Varela

Se trata de un hombre de 42 años qué fue visto junto a integrantes de la banda. Lo acusan de brindar logística en la organización de los brutales femicidios de Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez

Guardar
Fue apresado por la policía federal y está acusado de organizar el brutal asesinato

La justicia federal dictó el procesamiento de Jesús Bernabé Mallón, apodado “El Tío”, considerado un eslabón clave en la organización criminal acusada de planificar y ejecutar el triple femicidio narco de Florencio Varela. La resolución, a la que accedió Infobae, marca un punto de inflexión en el expediente que investiga la muerte de Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez. De 42 años de edad, Mallón es señalado como responsable de tareas logísticas y de encubrimiento, tras ser visto junto a miembros de la banda en las semanas previas al crimen.

El procesamiento fue dispuesto por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, tras una pesquisa dirigida por la DDI La Matanza. Mallón permanece detenido desde diciembre, cuando fue capturado en un domicilio en Berazategui mientras intentaba dejar el lugar, bajo sospecha de fuga. Las autoridades consideran que su aporte a la estructura fue esencial para concretar el plan homicida, que investiga la justicia desde el hallazgo de los cuerpos mutilados de las jóvenes, cinco días antes de la resolución judicial.

De acuerdo a la investigación judicial, Mallón ejercía un rol central dentro de la organización, manteniendo contacto directo y sostenido con otros integrantes. Bajo el alias de “El Tío”, operaba como referente interno de la banda, encargado de logística y encubrimiento de las actividades ilícitas, principalmente ligadas al narcotráfico, y encubiertas bajo la fachada de un comercio aparentemente legal. La detención se produjo en diciembre, cuando agentes de la DDI irrumpieron en su domicilio y lo interceptaron en circunstancias que hacían presumir un intento de evasión. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, que habría sido utilizado por el acusado en encuentros previos considerados clave para el avance de la causa.

La justicia federal procesó a
La justicia federal procesó a Jesús Bernabé Mallón, alias El Tío, por su rol clave en el triple femicidio narco de Florencio Varela

En la misma resolución, el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez también ordenó el procesamiento de Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta. Ambos están acusados de haber colaborado en el encubrimiento del plan criminal, realizando maniobras para eliminar pruebas y dificultar la labor de la justicia. La difusión de la medida judicial fue expresamente autorizada por el magistrado. El expediente se enlaza así a una compleja trama de delitos, donde la coordinación entre los distintos implicados es uno de los ejes principales de la pesquisa.

El triple femicidio conmocionó a la provincia de Buenos Aires. El hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda Del Castillo, de 20, y Morena Verdi, de 20, expuso la brutalidad de los hechos y la estructura violenta de la organización investigada. Las jóvenes fueron asesinadas y sus cuerpos mutilados en una vivienda de Florencio Varela, identificada por los peritos como el lugar donde ocurrieron tanto el hallazgo como la ejecución de los crímenes. Según la investigación que lleva adelante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, el sitio fue seleccionado para someter a las víctimas a un “sufrimiento inhumano”, conforme lo definió el primer fiscal del caso, Gastón Duplaá.

El expediente investiga los asesinatos
El expediente investiga los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en Florencio Varela

La pesquisa avanza en paralelo con la búsqueda de otros implicados, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su presunto ladero, Matías Agustín Ozorio. Ambos están señalados como coautores del triple homicidio y son buscados por Interpol. En el expediente, también figuran Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra, detenidos en relación con la vivienda donde se cometieron los crímenes. Además, se aguardan los resultados de pericias clave sobre los teléfonos celulares incautados y el análisis de vehículos presuntamente utilizados en el traslado de las víctimas y en la logística criminal.

Mallón permanece detenido desde diciembre
Mallón permanece detenido desde diciembre tras ser señalado como responsable de la logística criminal y el encubrimiento

El caso suma, hasta el momento, seis detenidos bajo la acusación de “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género”. En el caso de “Pequeño J” y Ozorio, la imputación es en calidad de autores.

Temas Relacionados

Triple femicidioJesús Bernabé MallónFlorencio VarelaNarcotráficoOrganización criminalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Violento robo a mano armada en un local de ropa en San Fernando: hay tres detenidos y un prófugo

El hecho ocurrió en Virreyes Oeste. La policía secuestró el celular robado de una de las empleadas y recuperó prendas que se habían llevado durante el robo en los allanamientos. Los aprehendidos tienen 28, 26 y 20 años

Violento robo a mano armada

Tiroteo en fiesta clandestina de Zárate: una adolescente recibió un disparo en su pierna y el sospechoso sigue prófugo

Todo ocurrió en el barrio La Florida cuando un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes derivó en disparos y al menos tres personas fueron heridas, entre ellas Agustina, que debió ser operada dos veces

Tiroteo en fiesta clandestina de

Córdoba: un hombre atacó a su pareja, se atrincheró en su casa y amenazó con prenderla fuego

La víctima, con lesiones visibles y cortes en las manos, fue asistida junto al detenido por un servicio de emergencias. Secuestraron cuchillos y encendedores antes de trasladar al hombre a sede policial y ponerlo a disposición de la Justicia

Córdoba: un hombre atacó a

Cómo sigue la situación de la joven argentina retenida en Brasil por hacer gestos racistas

Agostina Páez todavía no se colocó la tobillera electrónica y tiene cinco días para cumplir con la medida dispuesta por la justicia brasileña. También iba a ser recibida en el consulado argentino en Río de Janeiro

Cómo sigue la situación de

El vínculo con ladrones colombianos de una argentina en la lista de “los peores” del ICE en EEUU

Marlene Eliana Santaella fue señalada por casos de hurto en la ciudad de Portland. En CABA, acumuló varias causas por delitos como robo en banda

El vínculo con ladrones colombianos
DEPORTES
Estudiantes de La Plata debuta

Estudiantes de La Plata debuta en la Copa Argentina ante Ituzaingó

El Salvador recibe el Panamericano de ajedrez juvenil continental

La pregunta que sorprendió al Diablito Echeverri en su primer día en el Girona: la particular bienvenida que le dio el técnico Míchel

La toalla vudú que desató el caos en la final africana: el misterio detrás del talismán de Senegal y el antecedente Marruecos-Nigeria

Precisión quirúrgica y definición de goleador: Nico Paz brilló y convirtió por duplicado en la contundente victoria del Como

TELESHOW
Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani:

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani: “¿Fuiste amante 7 años y ahora no hablás de la vida privada?”

El encuentro de Yanina y Diego Latorre con Lionel Messi en Miami: “Lo amo, nos esperó, charlamos y nos reímos”

La palabra de Edith Hermida por las críticas a Bendita con su conducción tras la salida de Beto Casella

El Polaco habló de la polémica por el video su hija de 12 años manejando un auto

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba condenó

La dictadura de Cuba condenó a un rapero a cinco años de prisión por difundir mensajes a favor de los derechos humanos

La CIDH ordenó la liberación inmediata de tres ex policías venezolanos condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson

Israel advirtió que responderá con una fuerza “sin precedentes” frente a cualquier intento de dañar al país

Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra el Estado Islámico

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia