Incautaron más de 10 kilos de marihuana tras una persecución en Misiones

Secuestraron más de 10 kilos de marihuana en la frontera de Misiones y Brasil (Video: PFA)

La Policía Federal Argentina (PFA) incautó más de 10 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Los paquetes en los que se encontraba la droga habían sido arrojados por dos personas que se dieron a la fuga tras percatarse de la presencia de los agentes.

Según informaron las autoridades federales, la intervención se originó cuando patrullaban una zona conocida como “600 Hectáreas” en medio de tareas de prevención. Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, durante el recorrido, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), integrados a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú, detectaron una motocicleta con dos ocupantes que circulaba a alta velocidad por la calle Batalla de Mboreré. Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la vía principal y se internaron en un área utilizada habitualmente para el ingreso y egreso de mercadería ilegal.

De acuerdo con el reporte difundido, los agentes ingresaron en el área boscosa para identificar a los sujetos, pero no lograron atraparlos. La persecución concluyó en una zona próxima a la frontera con Brasil. Sin embargo, pusieron en marcha un operativo en el perímetro para poder rastrillar el terreno de manera minuciosa.

El producto estaba separado en 7 ladrillos (Foto: PFA)

Los paquetes que arrojaron

Durante la inspección, los efectivos hallaron ocultos entre la maleza siete paquetes tipo “ladrillo”. Tras los análisis correspondientes, se constató que los envoltorios contenían más de 10 kilogramos de marihuana, una cantidad que, de acuerdo con las estimaciones, equivale a numerosas dosis destinadas a la distribución local e interprovincial.

La Fiscalía Federal de Iguazú, a cargo de Marcelo José Bernachea, intervino en la causa y dispuso el secuestro inmediato de la totalidad de la sustancia hallada. El procedimiento fue supervisado por el Juzgado Federal de Iguazú que instruyó las actuaciones en el marco de la Ley Nacional de Drogas Nº 23.737. Tanto la droga incautada como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras se mantiene la búsqueda de los hombres involucrados.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los operativos impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar el control en puntos críticos de la frontera norte del país.

Dos personas escaparon tras arrojar los paquetes en una zona boscosa (Foto: PFA)

Más de 2,5 toneladas de marihuana fueron incautadas en un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Misiones.

La intervención se realizó el 17 de diciembre, aunque el hecho trascendió semanas después, según detallaron fuentes de la fuerza. Además de la droga, los funcionarios secuestraron el camión, el semirremolque y tres teléfonos móviles, mientras que los dos ocupantes, ambos argentinos, quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Efectivos de la Sección Reforzada “San José”, dependiente del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de Gendarmería Nacional, participaron del control realizado en el kilómetro 785 de la Ruta Nacional Nº14. Durante la inspección, detectaron irregularidades en un vehículo de cargas generales que se dirigía desde 9 de Julio, Misiones, hacia San Fernando, provincia de Buenos Aires. Dos hombres viajaban en el interior del camión, consignando que transportaban madera aserrada.

Los elementos incautados

El uso de un escáner móvil permitió visualizar imágenes que revelaron anomalías compatibles con la ocultación de cargas ilícitas. Además, el can detector de narcóticos León marcó positivamente el rodado, lo que llevó a un control más exhaustivo bajo supervisión del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Posadas.

En el sitio de inspección, los gendarmes hallaron seis cajones de grandes dimensiones confeccionados a presión entre los fardos de machimbres de madera de eucalipto y pino. Al abrir los compartimientos, se contabilizaron 2.836 paquetes rectangulares y amorfos.

Las pruebas de narcotest determinaron que la sustancia correspondía a cannabis sativa, con un peso total de 2.687 kilos y 46 gramos. La acción contó con el apoyo del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Frontera.