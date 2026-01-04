Camión narco: transportaba más de 2,5 toneladas de marihuana encofrada con madera de eucalipto y pino

Narcotráfico en Misiones: Transportaba más de dos toneladas y media de droga encofrado con madera de eucalipto y pino

Luego de que se conociera que la Aduana de Bernardo de Irigoyen logró el secuestro de 112 kilogramos de marihuana en el paso fronterizo con Brasil, en las últimas horas se supo que un operativo desplegado en el kilómetro 785 de la Ruta Nacional Nº14 dejó al descubierto un cargamento de más de dos toneladas y media de cannabis sativa oculto en cajones de madera de eucalipto y pino. Mientras tanto, también se secuestraron en el río Paraná otros 400 kilos de esa misma droga.

De acuerdo con información oficial, este decomiso de la RN 14 representa el tercer hallazgo de grandes volúmenes de estupefacientes bajo una modalidad similar en las provincias de Misiones y Corrientes.

Según reportó oficial, el procedimiento tuvo lugar cuando efectivos de la Sección Reforzada “San José”, perteneciente al Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de la Gendarmería Nacional, detectaron irregularidades en un camión de cargas generales que se dirigía desde la localidad de 9 de Julio, en Misiones, hacia San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

Dos hombres de nacionalidad argentina se encontraban a bordo del vehículo, cuyo semirremolque transportaba supuestamente madera aserrada.

La droga secuestrada

Los gendarmes utilizaron un escáner móvil de la Fuerza para inspeccionar el camión, lo que generó imágenes que evidenciaron anomalías compatibles con la presencia de paquetes ocultos.

Además, el can detector de narcóticos “León” marcó positivamente el rodado, lo que reforzó las sospechas de los funcionarios sobre la existencia de sustancias ilícitas en la carga. Frente a estos indicios, el camión fue trasladado a las instalaciones de la unidad para un control exhaustivo, con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Posadas.

León, el can detector

En el lugar, el personal de Gendarmería Nacional localizó seis cajones de madera aserrada de grandes dimensiones, fabricados a presión para encastrar entre los fardos de machimbres. Al abrir estos compartimientos, los uniformados hallaron 2.836 paquetes rectangulares y amorfos.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que la sustancia correspondía a cannabis sativa, con un peso total de 2.687 kilos y 46 gramos. Este hallazgo se llevó a cabo con la asistencia del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Frontera.

Vista aérea de lo incautado

El decomiso, que se hizo el 17 de diciembre, pero se difundió este domingo, incluyó el estupefaciente, el camión, el acoplado y tres teléfonos celulares, en una operación que se desarrolló en cumplimiento de la Ley 23.737. Los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos y puestos a disposición de la justicia, precisaron las fuentes.

Prefectura frustró el ingreso de más de 400 kilos

Personal de Prefectura encontró en las últimas horas en el río Paraná una embarcación abandonada proveniente de la costa paraguaya con un cargamento de más de 400 kilos de marihuana valuado en una cifra que supera los 1.200 millones de pesos.

El personal de la Prefectura Naval Argentina se encontraba en patrulla fluvial cuando detectó la maniobra ilegal a la altura de la ciudad de Corpus, Misiones.

Prefectura hizo el hallazgo

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Fuerza observaron una embarcación a motor realizando un cruce transversal desde la costa paraguaya hacia la argentina, a la altura del kilómetro 1.687,5, en la zona del Puerto Natural “Pichón Chávez”.

De inmediato, se lanzó el alerta y la autoridad marítima nacional halló un bote de madera abandonado, en el cual detectaron varios bultos de forma rectangular. Cuando se llevó a cabo la verificación, se hallaron 15 bultos con panes de marihuana.

La marihuana secuestrada en el río Paraná

En la causa interviene la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Alejandra Vallejos, y el Juzgado Federal de Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga.