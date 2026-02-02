Luna no volverá a caminar: balearon su casa en Córdoba por una disputa por un celular y la hirieron en la espalda

Luna, la joven mamá baleada

Luna tiene 22 años, es mamá de una beba y ya no volverá a caminar. La joven resultó gravemente herida por un disparo en la espalda en el barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba, tras un ataque a balazos contra una vivienda ocurrido el pasado sábado en el marco de una disputa por un celular roto. Por el ataque, la Policía provincial capturó a tres chicos de 15 y 16 años. El menor de los apresados es inimputable y fuentes del caso dijeron que esta no es la primera vez que delinquen: dos de ellos suman 33 ingresos a comisarías.

Luna permanece internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Córdoba con un diagnóstico preliminar de lesión medular irreversible. Su mamá, Betiana Bustos, habló con el canal ElDoce.TV y dio precisiones: “La bala le pegó en una vértebra y eso le dañó la médula. Perdió la sensibilidad del pupo para abajo y los médicos me dijeron que eso es irreversible, que no va a volver a caminar”.

Según la mujer, la génesis de esta tragedia que sufrió Luna comenzó el viernes pasado, luego de una disputa con el ex novio de su otra hija, un menor de edad. "Fue a reclamarle por un celular que, supuestamente, ella le había roto”, dijo Betiana a canal cordobés.

Y explicó que, en medio de esa discusión, el chico se apoderó, por no decir que le robó, de una perra bulldog francés y luego empezó a extorsionarlas: “Pedía un millón de pesos por la perra. Mi hija le ofreció 400 mil pesos y un iPhone, pero se negó. Todo se podría haber evitado”.

El arma secuestrada y el celular incautado

Ya entrada la madrugada del sábado, ocurrió la balacera en la casa ubicada en Pasaje Sanavirones al 2800 del barrio Yapeyú, de la ciudad de Córdoba, en el que resultó herida Luna.

Tras el hecho, la Policía de Córdoba llevó a cabo siete allanamientos como parte de la investigación, lo que permitió la detención de los tres menores de edad, señalados como presuntos autores y partícipes del ataque que dejó a Luna parapléjica.

Durante los procedimientos, los policías secuestraron un arma de fuego, un teléfono móvil y una motocicleta con la numeración suprimida, que además registraba pedido de secuestro por parte de una unidad judicial local.

Uno de los detenidos por el ataque a Luna

Según informó el Ministerio de Seguridad, dos de los menores capturados cuentan con extensos ingresos a comisarías desde 2023, todos relacionados con delitos contra la propiedad y amenazas en la misma zona: “Uno tenía 18 y el otro, 15″, alertaron fuentes del caso a este medio.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó: “Cuando analizamos los registros que tenemos de los detenidos, nos encontramos con que dos de estos tres menores de edad ya habían sido detectados múltiples veces por nuestra Policía de Córdoba cometiendo delitos en esta zona de la ciudad. Resta ahora analizar qué sucedió durante ese tiempo en los distintos estamentos del Estado, porque se trata de menores que vienen dando aviso al sistema en su conjunto a partir de sus conductas delictivas, y que ahora por poco no han dado muerte a una joven de 22 años”.

Entre los apresados hay un menor inimputable y dos adolescentes que, entre ambos, suman 33 ingresos a comisarías

Quinteros remarcó la urgencia de que el Estado aborde el problema de la delincuencia juvenil y recordó la inminente discusión de la reforma del Régimen Penal Juvenil en el Congreso de la Nación.

El funcionario sostuvo: “Un niño que delinque, o que es el instrumento de mayores que delinquen, es el síntoma más lamentable de una sociedad cuyo tejido social está totalmente desgarrado. Y a la vez, un Estado que por acción u omisión ignora esta realidad, está ejerciendo otras formas de violencia y multiplicando el abandono”.

Los policías secuestraron una moto

La madre de Luna, en ese contexto, denunció ante ElDoce.TV: “Hay un hombre mayor que les dio las armas a los menores para que disparen contra mi casa. Ese hombre también disparó y está suelto porque la Policía todavía no lo agarró”.