Tras 10 días estable, la familia de Bastián aguarda la decisión de los médicos ante una nueva intervención

Lo contaron allegados del nene de 8 años que sigue internado en terapia intensiva en el Hospital de Mar del Plata, pero desde la cartera de Salud dijeron desconocer el procedimiento

La familia de Bastián espera
La familia de Bastián espera novedades sobre una nueva intervención quirúrgica: sería la 7ª

Los médicos del hospital de Mar del Plata a cargo de la salud de Bastián Jérez evaluarían avanzar con una nueva intervención quirúrgica, luego de que el niño de 8 años permaneciera estable durante los últimos diez días tras el accidente en Pinamar. Sería la séptima operación a la que sería sometido el menor desde el choque entre una camioneta Volkswagen y el UTV en el que viajaba el nene.

Desde la fundación Madres del Dolor, Vivian Perrone expresó este domingo que acompañó a la madre de Bastián y a otros familiares en el hospital de Mar del Plata en las últimas horas. Según la referente, la familia recibió la información de que el niño podría ser sometido a una cirugía para reemplazar “una válvula provisoria que tiene en el cerebro por una permanente”, dado que la evolución clínica mostraba progresos.

“Estaban viendo que van dando pasos progresivos. Si mañana va todo bien, tienen la esperanza de pronto trasladarlo al Hospital Garrahan”, transmitió Perrone.

Pese a esas buenas nuevas, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dijeron a este medio: “Bastián está estable hace 10 días. Por ahora no hay nada sobre una nueva intervención ni tampoco de un traslado hacia el Hospital Garrahan”.

Bastian fue trasladado en un
Bastian fue trasladado en un helicóptero sanitario hacia el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) en Mar del Plata el pasado 15 de enero

Este viernes, Macarena Collantes, madre de Bastian, compartió sus palabras tras los días más difíciles que le tocó atravesar con su hijo internado en terapia intensiva: “Hoy nos dieron un parte bastante positivo. Hace unos días que paulatinamente le vienen sacando el respirador. Ayer estuvo por la mañana y durante toda la tarde sin respirador. Tenía una válvula en la tráquea y respiraba por sí solo”.

En medio de la internación, un gesto del niño conmovió a su madre. “Ayer o anteayer abrió un poco los ojos, lo miré y le dije: ‘Hola, hijo’. Pero estaba un poco perdido. Yo creo que sí sabe que soy su mamá”, se explayó la mujer en diálogo con LN+.

El accidente que dejó a Bastián en terapia intensiva ocurrió el 12 de enero pasado a las 19:50 en el sector de médanos de Pinamar conocido como La Frontera y accesible solo por vehículos 4x4.

Según surge de la documentación oficial, el UTV llevaba cinco ocupantes, tres de ellos menores de edad. Bastián iba a upa de su padre, sin cinturón de seguridad, y Noemí Quirós era la conductora del UTV. En la camioneta Volkswagen Amarok se desplazaban Manuel Molinari al volante y Brisa Soledad Martín, su novia.

La investigación penal sigue en
La investigación penal sigue en marcha, mientras peritos y abogados analizan las pruebas del choque en los médanos

Como resultado del impacto, Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.

Según el acta del operativo, el mismo día del siniestro se hizo la extracción de sangre a los conductores para su análisis toxicológico: a las 22 fue el turno de Quirós, a las 22:15 el de Molinari y a las 22:30 el del padre de Bastián. Esas muestras fueron las que se cotejaron este lunes y dieron positivo de alcoholemia en el caso de los dos conductores. Por eso, el Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la inhabilitación para conducir de Molinari y Quiros.

Por el momento, la causa es investigada como “lesiones culposas” por el fiscal Sergio García de Pinamar, quien avanza hacia la pericia accidentológica, clave en el expediente, con miras a las indagatorias de los tres imputados: el otro es Maximiliano Jerez, el papá de Bastian, quien dio negativo en alcohol y estupefacientes en la prueba toxicológica.

Sebastián Riglos, abogado de Manuel Molinari, solicitó formalmente a la fiscalía la realización urgente de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre tomadas a los imputados el mismo día del accidente y analizadas este lunes por peritos. Fuentes del caso indicaron que se fundamenta en supuestas irregularidades en los envases utilizados para la conservación de las muestras, debido a que habían sido utilizados anteriormente. Esa circunstancia, según el defensor, afecta la fiabilidad, autenticidad e identidad de los resultados de alcoholemia y toxicológicos.

