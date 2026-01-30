Rescataron a una mujer en Santa Fe en el marco de una causa por trata de personas

La vivienda donde fue encontrada la mujer se ubica al norte de Rosario

En medio de un allanamiento por trata de personas en una vivienda de Granadero Baigorria, Santa Fe, las autoridades encontraron a una mujer que se encontraba privada de su libertad. Hay una persona detenida.

La Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia llevó a cabo el operativo en una casa, ubicada en Pasaje Esperanza s/n, y estuvo a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Según la información a la que pufo acceder el medio local Rosario3, durante el procedimiento, que tuvo lugar el miércoles, los agentes rescataron una víctima y detuvieron a un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia Federal. En el lugar incautaron dos teléfonos celulares y documentación para la investigación.

En el marco de la causa, hay un detenido

Los investigadores dispusieron el traslado de la mujer para que pudiera ser asistida aunque no trascendieron más detalles de las condicones en las que fue hallada. La causa, que se tramita ante la Unidad Fiscal Federal de Rosario, busca determinar posibles conexiones con otra bandas, dar con más involucrados y rescatar a víctimas adicionales.

Las autoridades recordaron que la trata de personas constituye un delito federal y que existen líneas de denuncia anónima y gratuita para quienes tengan información sobre posibles casos.

Secuestro y abuso de una mujer en La Plata

A principios de diciembre, la Justicia dispuso la prisión preventiva del policía Jonathan Andrés Peralta, acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una joven en la capital provincial. La decisión responde a la gravedad de los cargos y al riesgo procesal detectado, cuya investigación se encuentra bajo la Fiscalía a cargo de Álvaro Garganta, quien resaltó la condición del imputado como miembro de las fuerzas de seguridad y la necesidad de resguardar las pruebas esenciales.

Tras analizar los riesgos de fuga y de posibles interferencias en la investigación, el tribunal concluyó que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” que vinculan a Peralta con los delitos, según el fallo citado por 0221. La medida de prisión preventiva busca así asegurar la presencia del imputado mientras avanza el proceso judicial, que permanece bajo estricta reserva debido a la sensibilidad del caso.

Detuvieron a un policía por el secuestro y abuso de una mujer en el Parque Pereyra Iraola

La investigación se inció el 12 de noviembre. Minutos antes de las 17, la víctima —una joven de 25 años— fue interceptada en City Bell, en la calle 14 entre 474 y 476, cuando se dirigía a su Volkswagen Gol Trend. Un hombre la abordó tras descartar una caja que portaba, abrió la puerta del conductor y la amenazó con un arma de fuego.

El agresor la forzó a subir al vehículo y condujo por el Camino General Belgrano durante cerca de 30 minutos. El trayecto culminó en el Parque Pereyra Iraola, donde la joven fue retenida bajo amenaza y sometida a interrogatorios dentro del auto. Según su testimonio, quiso escapar pero no pudo y fue ahí que el acusado abusó de ella. Al abandonar la reserva, el agresor se dirigió hacia el Camino Centenario y dejó que la víctima se fuera.

La joven pidió ayuda a un chofer de colectivo en la zona, y luego de recibió las primeras atenciones en el Hospital San Roque de Gonnet declaró en la comisaría.

El análisis de cámaras de seguridad y la recopilación de diversos testimonios permitieron establecer que el acusado escapó rumbo a Florencio Varela. Días después los agentes de la DDI de La Plata localizaron y siguieron al hombre de 32 años, sargento en un puesto de la autopista Buenos Aires-La Plata, quien se desplazaba en un Nissan March blanco sin patente.

El operativo concluyó en la colectora de la Ruta 2, a la altura de Diagonal Fontana, donde los investigadores interceptaron el vehículo y hallaron en su interior una pistola calibre 9 milímetros, una chapa patente apócrifa perteneciente a una Renault Kangoo, documentación vinculada al caso, el teléfono celular del acusado, dos cargadores y ocho municiones. Además, constataron que el auto tenía pedido de secuestro por robo.