Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva para el policía acusado de secuestrar y abusar a una mujer en La Plata

Se trata de Jonathan Andrés Peralta, quien abordó a la víctima en su auto en City Bell y la retuvo durante tres horas. Al momento de su arresto, se trasladaba en un vehículo robado

Detuvieron a un policía por secuestrar a una joven y violarla en el Parque Pereyra Iraola. (Video: 0221)

La Justicia dictó la prisión preventiva para el policía acusado de secuestrar y violar a una joven de 25 años en City Bell, un hecho que generó conmoción en La Plata. La decisión judicial busca asegurar que el imputado permanezca detenido mientras avanza la causa, dada la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.

Según informó el medio local 0221, en la resolución, el Tribunal consideró que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” que vinculan al acusado con los hechos, conforme a la valoración de la Fiscalía.

El caso se encuentra bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11, quien subrayó la condición del imputado como agente del Estado y la necesidad de preservar la integridad de la investigación. El policía se encuentra imputado por los delitos de rapto agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado con arma de fuego y robo agravado, delitos que el Código Penal contempla en concurso ideal y real.

De acuerdo con la denuncia, el ataque ocurrió el miércoles 12 de noviembre, minutos antes de las 17, en la calle 14, entre 474 y 476, en la localidad de City Bell. Una joven de 25 años caminaba hacia su Volkswagen Gol Trend, cuando un hombre, que la seguía con una caja en la mano, descartó los cartones y, tras abrir la puerta del conductor, la amenazó con un arma.

El agresor, armado, la obligó a subir a su propio vehículo y la condujo por el Camino General Belgrano durante aproximadamente 30 minutos. El recorrido culminó en el Parque Pereyra Iraola, donde la víctima permaneció retenida bajo amenaza, fue sometida a interrogatorios personales y, tras un intento fallido de escape, sufrió una agresión sexual dentro del vehículo, según su testimonio.

Detuvieron a un policía por el secuestro y abuso de una mujer en el Parque Pereyra Iraola

El ataque se prolongó durante más de 3 horas hasta que el sospechoso abandonó la reserva y se dirigió hacia el Camino Centenario, donde permitió que la joven descendiera antes de huir en el automóvil. La víctima pidió auxilio a un colectivero que pasaba por el lugar y recibió atención médica en el Hospital San Roque de Gonnet antes de formalizar la denuncia en la comisaría y aportar información clave para el avance de la investigación.

Las primeras horas de la investigación incluyeron la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de las cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo robado, lo que permitió determinar que el sospechoso huyó hacia el partido de Florencio Varela.

En el operativo de captura, los investigadores de la DDI de La Plata localizaron al sargento Jonathan Andrés Peralta, de 32 años, en la localidad de Ingeniero Allan.

El Nissan March robado que le secuestraron al policía

El sábado 15 de noviembre, Peralta, que cumplía funciones en un destacamento de la autopista Buenos Aires - La Plata, salió de su domicilio conduciendo un Nissan March blanco sin patente. Los agentes lo siguieron y lo interceptaron en la colectora de la Ruta 2, a la altura de Diagonal Fontana.

Dentro del vehículo hallaron su pistola calibre 9 milímetros, una chapa patente apócrifa —correspondiente a una Renault Kangoo—, documentación y otros elementos vinculados al hecho. Además, constataron que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por robo. En el procedimiento también se incautaron el teléfono celular del sospechoso, dos cargadores y ocho municiones.

Jonathan Andrés Peralta, el policía detenido

Durante la indagatoria, el acusado optó por no declarar ante el fiscal Garganta. A pesar de su silencio, la Fiscalía remarcó la gravedad del caso y la necesidad de mantener la prisión preventiva, medida que fue finalmente formalizada por la Justicia para garantizar el desarrollo de la causa, que continúa bajo estricta reserva por la sensibilidad de los hechos.

