La defensa del único detenido por el caso Tania Suárez en Córdoba insistió con su inocencia: “Es casi un infante”

Insisten en que el hombre fue víctima de manipulación (Foto: El Doce.tv)

Luego de que Tania Suárez relatara ante la Justicia las 48 horas previas a aparecer maniatada y golpeada en un parque cercano a una estación de bomberos de la localidad de La Cumbre, Córdoba, en las últimas horas el único detenido en la causa amplió su declaración ante la fiscal.

La mujer de 35 años estuvo desaparecida durante dos días tras encontrarse con un hombre que había conocido por redes sociales. La cita no resultó como ella esperaba y comenzó a enviarle mensajes a su hija expresándole su incomodidad ante la situación. Luego perdieron contacto con ella, por lo que la familia hizo la denuncia. Hoy el sospechoso, N. M. de 57 años, permanece detenido en la cárcel de Bouwer mientras avanza la investigación.

Al respecto, el defensor de N. M., Carlos Nayi, brindó detalles sobre el testimonio de su cliente en diálogo con Noticiero Doce. Según contó, el hombre respondió a todas las preguntas de la Fiscalía, reconstruyó la secuencia de los hechos desde el domingo 11 hasta el martes 13 de enero y aportó una línea de tiempo precisa.

Además, explicó minuto a minuto lo ocurrido durante esas 48 horas en las que no se supo nada del paradero de Suárez. “La hipótesis del secuestro e intento de femicidio está absolutamente derrumbada”, afirmó Nayi, al tiempo que agregó que la Fiscalía posee pruebas independientes adicionales a la versión de su defendido como “para tomar una decisión”.

La víctima permanece internada en el área de Salud Mental del Hospital San Roque

De esta manera, el letrado insistió nuevamente con su teoría sobre la presunta manipulación de la mujer sobre el acusado, a quien calificó como “infante, dócil y manipulable”. De esta manera, se refirió a N. M. como “casi un infante”, reconoció respecto al carácter y añadió: “Es una persona vulnerable, se correspondía con el diseño de personalidad que estamos viendo ahora”.

“Siempre dije desde un primer momento que merecerá un reproche, es una persona que comprende lo que está haciendo, pero tiene una estructura...es muy dócil, muy permeable, muy manipulable, y eso es una actividad que se vino viviendo desde 2022”, afirmó. Nayi recordó cuando un familiar de N. M. contó que los protagonistas de este caso se conocían desde hace al menos tres años. “Desde que esta mujer entró en la vida de N. M., toda su vida se modificó y se cayó por completo”, había relatado esa persona.

Durante su intervención, el abogado desmintió varias versiones que circularon en los primeros días de la investigación. “¿Existe el Parque Sarmiento? No. ¿Existió un vehículo Audi? No. ¿Existió otra persona? No”, enumeró, descartando datos que habían trascendido sobre el momento en que encontraron a la mujer.

Según la defensa, el traslado fue voluntario y previo a un encuentro en la terminal de colectivos, acentuando que la iniciativa habría partido de Suárez.

Tanto la mujer hallada atada y golpeada como el único acusado declararon ante la Justicia

La palabra de la víctima

La mujer, mamá de cuatro hijos, declaró ante la Justicia y complicó la situación del principal detenido en la causa. Durante su testimonio, precisó algunos detalles sobre los días en los que estuvo desaparecida, aunque reconoció no recordar ciertos momentos clave para la investigación.

De acuerdo con cómo se fueron dando los hechos, a través de un análisis toxicológico preliminar, los investigadores detectaron que Suárez estuvo bajo los efectos de una sustancia que le provocó pérdida de conciencia. Aún resta determinar si la ingirió voluntariamente o si fue suministrada por el acusado.

La víctima permanece internada en el área de Salud Mental del Hospital San Roque, bajo resguardo y sin contacto con el exterior, mientras el equipo médico evalúa su evolución. Antonella, la cuñada de Tania, afirmó que “está con mucha ansiedad, se siente depresiva, todo esto le afectó muchísimo. Vive llorando”. Respecto a la presencia de N. M. en la vida de la mujer, insistió: “Hasta donde nosotros sabíamos, no se conocían.

“Se la juzgó muchísimo sin conocerla, sin esperar que ella declare. Se llevaron por lo que se dijo de un solo lado”, remarcó.