Crimen y Justicia

La hipótesis de la familia de la mujer que fue hallada maniatada en Córdoba: “Intentaron asesinarla”

Los allegados a Tania Suárez dieron detalles del estado de salud de la mujer de 35 años que fue hallada en un terreno baldío tras permanecer dos días desaparecida

Tania continúa en el hospital
Tania continúa en el hospital de Córdoba (Foto: El Doce.tv)

Tania Suárez fue encontrada el martes atada y lastimada en un terreno baldío de La Cumbre, luego de haber estado dos días desaparecida. La mujer había salido el domingo de su casa para tener una cita, pero una serie de mensajes enviados a su hija, durante el encuentro, encendieron las alarmas. Poco después perdieron el contacto con ella y la familia decidió hacer la denuncia. Ahora, sus allegados consideran que se trató de un intento de femicidio.

Tras el hallazgo, fue trasladada a un hospital de Córdoba donde permanece internada bajo secreto de sumario, mientras la investigación avanza en manos de dos fiscalías. “Entendemos que hay una o varias personas libres que intentaron asesinar a Tania”, sostuvo la abogada defensora, Daniela Morales Leanza. La familia aseguró a El Doce TV que la vida de la mujer "no corre riesgo", aunque no está en condiciones de declarar, según el equipo de psicólogos y psiquiatras que la asiste. Su hermana, Brisa, explicó que los especialistas recomendaron postergar el relato hasta que su estado sea óptimo.

Respecto a lo sucedido, la letrada anticipó en declaraciones al mismo medio que la presentación familiar será bajo la figura de “femicidio en grado de tentativa” y fundamentó la hipótesis en el estado en que fue encontrada la víctima de 35 años, y en los mensajes previos a la desaparición, enviados a su hija de 17 y a su hermana. “Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro, te aviso”, había escrito Tania en uno de los textos enviados.

El caso es investigado por la Fiscalía de Violencia de Género D. 6 T. 4, a cargo de Andrea Martin, y por la fiscalía de Cosquín, dirigida por Paula Kelm. La familia espera ser admitida como querellante en el expediente para acceder a la causa. Por el momento, ninguna persona fue detenida ni tampoco pudieron encontrar el teléfono celular de la víctima.

Durante la investigación, Brisa relató que intentó abrir la cuenta de Facebook de su hermana para colaborar con los peritos en el acceso a la aplicación de citas, aunque no lo logró. También consultó sobre la existencia de registros de cámaras de seguridad, pero no obtuvo información. “Estoy en blanco”, describió la joven, según recogió El Doce TV.

Un vecino de la zona
Un vecino de la zona la encontró maniatada junto a la estación de bomberos local (X: @BomberosCumbre)

De acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores, Tania salió de su vivienda el domingo en la zona norte de Córdoba alrededor de las 16:00, tras comunicar a sus familiares que asistiría a una cita con un hombre, que conoció a través de la aplicación de parejas de la mencionada red social.

A las 19:04, notificó a su hija que había llegado a destino. Dos minutos después envió un mensaje expresando incomodidad por la persona con la que se encontraba: “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, en referencia al violador serial Marcelo Sajen. A las 20:20 mandó otro mensaje advirtiendo que la situación se estaba poniendo un poco densa. El último contacto registrado fue a las 20:53, cuando informó que el hombre le había dado agua con mal sabor. Desde las 22:47, la familia no pudo volver a comunicarse, y el celular permaneció apagado o fuera de servicio.

El lugar donde fue hallada.
El lugar donde fue hallada. La imagen es de hace más de un año y en la actualidad la zona presenta una vegetación mucho más abundante, además del arroyo crecido

El martes, la Policía de la provincia localizó a la mujer madre de cuatro hijos, en las inmediaciones de una estación de bomberos en la localidad de La Cumbre, luego de que un vecino alertara a las autoridades.

Fuentes judiciales informaron a El Doce TV que la víctima fue drogada con una sustancia aún no identificada, dato que coincide con los mensajes enviados a su hija durante la cita. A los profesionales de la salud que la asistieron, relató que fue golpeada y que, en un momento, fingió estar muerta para salvarse. También mencionó que le destruyeron el teléfono y arrojaron el chip, así como la presencia de un automóvil Audi gris, sin que hasta el momento se haya confirmado si fue utilizado para su traslado.

La investigación continúa y se espera la declaración de la víctima. La causa busca determinar la identidad de los responsables, reconstruir los hechos y establecer si existieron otros participantes.

