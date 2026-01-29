Declaró la mujer que fue encontrada maniatada en Córdoba y complicó al principal detenido

El hombre aseguró haber sido víctima de manipulación y que mantenían una relación desde 2022 (Gentileza: El Doce.tv)

Luego de que N. M., el hombre acusado de haber secuestrado a Tania Suárez tras tener una cita en Córdoba capital, declarara haber sido víctima de una presunta manipulación, la mujer de 35 brindó su versión de los hechos de lo que habría ocurrido durante los días que estuvo desaparecida.

Pese a que pasaron dos semanas desde que fue encontrada maniatada cerca de una estación de Bomberos de La Cumbre, la víctima permanece bajo internación en el área de Salud Mental del Hospital San Roque. Una vez que estuvo en condiciones de poder declarar, este miércoles brindó su testimonio.

Durante su declaración, iniciada alrededor de las 09:00 horas, la mujer precisó dónde y con quién estuvo durante las casi 48 horas de desaparición. Sin embargo, reconoció que no lograba recordar momentos concretos considerados clave para la investigación.

Según la información obtenida por El Doce.tv, el análisis toxicológico preliminar había arrojado indicios de que Suárez estuvo bajo el efecto de una sustancia que provocó la pérdida de conciencia, aunque aún se investiga si fue ingerida voluntariamente o si N. M. se la suministró.

Tras haber estado internada en el Hospital de La Cumbre, Tania fue derivada al Hospital San Roque de Córdoba capital

El resultado oficial se sumará al expediente en las próximas horas y podría derivar en modificaciones en la situación judicial del acusado. Previo a la declaración de Tania, la defensa del hombre espera una posible liberación, pero se evalúa también un agravamiento de la imputación ante la existencia de nuevas pruebas.

Mientras tanto, la mujer permanece incomunicada y en resguardo bajo supervisión de profesionales hasta que el equipo médico autorice su alta y su retorno a su vivienda en el barrio Argüello, junto a sus hijos. Incluso, su familia denunció haber recibido amenazas y agresiones derivadas del caso.

Por otro lado, los familiares de Tania negaron que tuviese deudas importantes o estuviese distanciada de sus allegados. Estas son versiones que el detenido brindó durante la indagatoria a la que fue sometido la semana pasada.

Incluso, parte del entorno del hombre había apoyado esta versión. Incluso, dijeron que N. M. habría perdido la casa que alquilaba y vendido parte de sus bienes materiales, para supuestamente darle un apoyo económico a la denunciante. También aseguraron que ambos tenían una relación desde mediados de 2022.

El Parque Sarmiento, la zona de donde habría desaparecido la mujer

“Está quebrado, absolutamente en la ruina económicamente y psicológicamente. Es una persona que ha perdido su trabajo y sus bienes”, manifestó el defensor Carlos Nayi, tras agregar que su defendido planteó que había sido idea de la mujer el hacerse pasar por desaparecida.

Por otro lado, Antonella, cuñada de Tania, afirmó que la joven “está con mucha ansiedad, se siente depresiva, todo esto le afectó muchísimo. Vive llorando“. Respecto a la presencia de N. M. en la vida de la mujer, insistió: “Hasta donde nosotros sabíamos, no se conocían. Se habló de que tenían una supuesta relación y nosotros no hemos conocido ni hemos escuchado de él jamás”.

Según la familia de Suárez, la exposición del caso y las opiniones en redes generaron un impacto negativo. “Se la juzgó muchísimo sin conocerla, sin esperar que ella declare. Se llevaron por lo que se dijo de un solo lado”, remarcó.

Por su parte, la madre de Tania, Nancy, sumó: “Es una persona de un corazón inmenso, trabajadora, servicial, buena hija. El que la conoce sabe cómo es Tania”.

Sobre las finanzas personales de la mujer, Antonella negó categóricamente que existieran dificultades serias. “Tania, cuando tenía problemitas, pero que eran chiquitos, siempre acudía a la familia. Nunca estuvo sola”, aseguró.

De la misma manera, desmintió la existencia de conflictos familiares. “Se dijo que estaba peleada con la familia, cosa que es mentira. Hasta el día anterior estuvimos con ella merendando… Todo lo que se dijo es mentira”, ratificó.