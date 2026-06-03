Crimen y Justicia

Una policía fue detenida por encubrir a su novio ladrón: “Si vos sos feliz, yo también”

Micaela Quintana, de 29 años, fue desafectada de la fuerza de seguridad. Viaje a Bariloche, compra de lujo y botines millonarios. El violento robo a un efectivo de la Federal

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Las escenas incluyen momentos en un barco, en una playa con un lago y montañas, y en un entorno nevado

Mi rey si vos sos feliz yo también”. La frase aparece junto a una foto de Micaela Quintana, una oficial de la policía bonaerense, y su novio, Aaron Eloy Mancilla, que posan con una flamante Yamaha MT-03, una moto de casi 12 millones de pesos. “Para Mica y su pareja”, remata el posteo original de la concesionaria.

En el usuario de la policía, también aparece un video de un viaje que ambos hicieron a Bariloche. Según las imágenes, se trasladaron desde Buenos Aires en avión y visitaron paisajes, bares y hasta pasearon en caballo.

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Hasta acá, nada fuera de lo común, excepto que Mancilla es considerado jefe de una organización que se dedicaba a robar casas en el barrio Villa Dorrego de González Catán, bajo la modalidad de violentas entraderas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Un hombre y una mujer posan frente a una tienda de motocicletas y cuatriciclos. En primer plano, una motocicleta azul
Una policía fue detenida por encubrir a su novio ladrón, en una imagen que los muestra juntos frente a una tienda de motos.

Fue detenido junto a varios miembros de la organización, en las últimas horas. A diferencia de su novia, que tiene las cuentas en orden, Mancilla tiene estatus de “irrecuperable” y no tiene actividad registrada.

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La investigación de la DDI de La Matanza para atraparlo comenzó el 26 de abril pasado, luego de ser convocada por una serie de hechos.

El primero ocurrió el 26 de febrero, cuando varios encapuchados entraron a la casa de una mujer de 82 años, mientras dormía. La redujeron y se llevaron dinero, alhajas y electrodomésticos. También un Citroën C4 Lounge de la víctima.

Una mujer policía con uniforme azul y blanco sonríe, sosteniendo un ramo de rosas rojas, en un día soleado al aire libre
Quintana se egresó en la escuela de Policía

El 4 de abril, cuatro ladrones irrumpieron en otra vivienda del mismo barrio. Otra mujer de 63 años fue el blanco. El botín de los ladrones: TV de 75″, electrodomésticos, herramientas y una camioneta VW Amarok champagne.

Ese mismo día, la banda, armada, ingresaron en una segunda propiedad donde atacaron a una familia para sustraer $700.000, USD 5.200, un Peugeot 408 gris y electrodomésticos.

Hubo tiempo para más: entraron a una tercera residencia donde redujeron a otra familia. Se llevaron $845.000, tres celulares y electrodomésticos.

Pareja joven posando en una embarcación, con un cielo azul claro y montañas distantes. La mujer usa un gorro de piel negro y chaqueta blanca, el hombre un buzo gris
La oficial de la Policía Bonaerense y su pareja

El siguiente golpe adjudicado a la organización se registró el 6 de mayo, cuando los delincuentes maniataron a un cabo de la Policía Federal golpeándolo y gatillándole en la sien, frente a su hijo, para arma reglamentaria Bersa TPR 9, una moto Benelli TNT300, dinero y joyas.

Los detectives de la DDI analizaron imágenes de cámaras de seguridad e lograron individualizar a los responsables, integrantes de la misma banda.

Una persona con equipo de motocross brillante y un casco se arrodilla sobre un cuatriciclo azul en una playa arenosa bajo un cielo despejado
La Policía en La Olla, Villa Gessel

Mediante averiguaciones encubiertas, análisis de antenas y demás elementos, se logró establecer el auto utilizado en los hechos, que los ladrones realizaron transferencias de dinero mediante cuentas utilizadas por Débora Elisabeth Servín y Ximena Fernanda Cervin, quienes derivaban fondos hacia Axel Martín Abregú, identificado como integrante de la banda.

Asimismo se estableció vinculación con una segunda gavilla integrada por algunos de los investigados, dedicada a robos bajo misma modalidad.

Mansilla registrado en uno de los robos por cámaras de seguridad

Y hay más: los detectives encontraron un nexo de Abregú con otra banda. Por esa razón, ya había sido aprehendido junto a otros cómplices, el 8 de mayo pasado, mientras merodeaba la zona en un Chevrolet Corsa. En ese momento, al intentar huir, se accidentaron y mantuvieron enfrentamiento armado con la policía.

De acuerdo a la investigación, la banda de Mancilla tenía roles bien definidos: jefe, Asaltantes/cañeros, “Campanas”, titulares de cuentas, “reductores” de electrodomésticos sustraídos y quienes proveían armamento/vehículos.

Según las fuentes, Quintana no podía desconocer la actividad delictiva de su novio de 25 años, debido a que convivían.

Díptico comparativo de un hombre joven. Izquierda: imagen oscura de seguridad. Derecha: foto de registro policial sobre fondo blanco
Mansilla fue identificado tras el análisis de cámaras de seguridad

El procedimiento de la DDI terminó con seis aprehendidos, entre ellos, la policía que prestaba servicio en la Estación de Policía Departamental de Seguridad San Martín.

Durante el operativo incautaron una pistola Browning calibre 9 mm con numeración suprimida y cargador, una réplica de pistola ametralladora, un arma de utilería Gamo C-15, una pistola Bersa Thunder 9 mm reglamentaria de la Policía Bonaerense con dos cargadores, un chaleco balístico Delta V, un juego de esposas y una credencial del Ministerio de Seguridad bonaerense a nombre de la oficial Quintana.

También un cuchillo tipo navaja, munición de diferentes calibres (entre ellos 9 mm, algunas con punta azul, cartuchos calibre 12/70, 308, 22 y 45), tres automóviles (Volkswagen Cross Fox, Volkswagen Fox, Volkswagen Gol Trend) y un Peugeot 207 en proceso de desguace con pedido de secuestro activo, dos motocicletas: una Honda Wave y la Yamaha MT03 que Quintana publicó en sus redes.

Policía detenida por encubrir a su novio ladrón
La oficial de la Bonaerense en un yate

Por último, secuestraron dinero en efectivo por 1.300.000 pesos y 2.000 dólares, gran cantidad de teléfonos celulares y dos tarjetas de memoria, dos consolas PlayStation 5, herramientas para manipulación de vehículos (tester de sistema inmovilizador, máquina de corte de llaves, programador de llaves, todos con cargador), una notebook HP, dos cédulas de identificación automotor, un micrófono de comunicación, dos linternas, cuatro luces elásticas de cabeza, una escalera telescópica y vestimenta utilizada en los hechos.

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