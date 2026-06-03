Martín Redrado: “Argentina necesita 3 motores que funcionen a pleno: el consumo, la inversión y las exportaciones”

Martín Redrado propuso bajar impuestos al trabajo para mejorar el poder adquisitivo y formalizar empleo

La discusión sobre cómo reactivar la economía de Argentina domina la agenda pública. En una extensa entrevista con la señal de streaming Infobae en Vivo, Martín Redrado sostuvo que el país sólo podrá salir adelante si logra que el consumo, la inversión y las exportaciones funcionen de manera simultánea y eficiente. “Argentina tiene hoy todas las posibilidades para hacerlo, pero claramente necesitamos enfocarnos en un programa económico que no solo aliente la inversión en ciertos sectores, sino que aliente el consumo, que aliente la inversión y que aliente las exportaciones. Un programa económico integral debe atacar esos tres frentes”, afirmó el economista y presidente de Fundación Capital.

En ese marco, Redrado hizo hincapié en que el debate central no puede limitarse a un país que beneficie sólo a una parte de la población. “Ese es un país para diez millones de argentinos. Y el debate es cómo generamos un país para cuarenta y ocho millones de argentinos que están dadas todas las posibilidades para hacerlo”, señaló, reforzando la necesidad de un modelo inclusivo y superador.

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“El camino es otro: bajar impuestos”

Uno de los principales puntos de la exposición de Redrado fue la crítica a la reforma impositiva propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina. “La reforma impositiva que plantea el fondo es inviable, inefectiva e impracticable”, sostuvo el economista, rechazando de plano la idea de aumentar tributos como el monotributo o el impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. “La propuesta del fondo es subir el monotributo. Subir impuestos a las ganancias para todos aquellos trabajadores que están en relación de dependencia. Y el camino es otro. El camino es bajar impuestos para poder atraer a la economía informal que hoy tenés en la Argentina”, explicó.

Según Redrado, la reducción de la carga impositiva permite ampliar la base de tributación y formalizar empleo. “Hoy los trabajadores en relación de dependencia pagan un 18 % de impuestos al trabajo. Bueno, uno podría bajar esos impuestos al 9 % y eso sería una inyección al bolsillo de los trabajadores para poder tener más capacidad adquisitiva. Esas son las reformas que Argentina necesita”, remarcó.

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Una tabla detalla la variación porcentual mensual de indicadores adelantados de consumo y producción desde enero hasta mayo de 2026, destacando tendencias económicas clave.

Incentivos para los tres motores

El análisis de Redrado sobre los motores de la economía es concreto: “Para tener un país en movimiento, en crecimiento, que llegue a cuarenta y ocho millones de argentinos, lo que necesitamos es incentivos al consumo, incentivos a la inversión e incentivos a las exportaciones”. De acuerdo con su visión, la economía argentina muestra un fuerte componente de consumo interno, que representa cerca del 70 % de lo que se produce, mientras que la inversión ronda el 20-25 % y las exportaciones el 10 %.

Sobre el consumo, advirtió que la caída se explica por el uso del “ancla cambiaria y el ancla salarial” como herramientas para frenar la inflación. “Los salarios vienen creciendo, o el equipo económico no homologa incrementos de salario de más del 2 % mensual. Hay algunos gremios, como Construcción, que ha logrado sumas fijas y entonces en el mes de abril ves que por primera vez el salario le gana a la inflación”, detalló. Aun así, la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia permanecen perdiendo poder adquisitivo frente a los precios.

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Respecto a la inversión y las exportaciones, Redrado remarcó que la política económica debe mirarse de manera integral. “Argentina tiene un problema de costos. Entonces, la política económica debe focalizarse en los costos impositivos”, subrayó. Reiteró que el país necesita un entorno impositivo más simple y competitivo para atraer capitales y fomentar las ventas al exterior.

Un modelo para todos

El economista insistió varias veces en la necesidad de diseñar un programa que incluya a toda la población y no solo a unos pocos sectores. “El debate que debemos tener en la Argentina es si queremos un país para diez millones de habitantes. Hay tres sectores a los que les va a ir bien en cualquier circunstancia: agro y ganadería, energía y minería, y servicios profesionales, servicios del conocimiento. Ahora, ese es un país para diez millones de argentinos. Y el debate es cómo generamos un país para cuarenta y ocho millones de argentinos que están dadas todas las posibilidades para hacerlo”, remarcó.

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Esta tabla detalla el poder adquisitivo del salario en múltiples gremios y su evolución mensual e intertrimestral de enero a junio de 2026, con variaciones destacadas por color.

En ese sentido, propuso que, además de pensar en reformas laborales, el país necesita un “shock” de medidas que abarquen lo tributario, lo cambiario y lo monetario. “Yo hubiera hecho un shock de leyes o un shock de medidas que van en lo tributario, que van en lo cambiario también y que van en lo monetario. Argentina tampoco tiene un régimen monetario permanente”, agregó.

Formalización y empleo

Redrado señaló la importancia de reducir la informalidad para sostener el equilibrio fiscal y la equidad social. “Si vos tenés una economía que sigue siendo el 50 % está en la informalidad, es imposible sostenerla desde el punto de vista del equilibrio presupuestario y también desde el punto de vista de la equidad social”, aseguró. Para eso, insistió en que el Estado debe bajar impuestos al trabajo, facilitar la formalización de más trabajadores y ampliar la base de aportantes.

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“La clave en economía también son las expectativas que vos generás hacia adelante. Si vos no generás expectativas de que el país va a crecer porque tenemos menos impuestos, porque tenemos más infraestructura, porque bajan los costos de transporte, porque también trabajamos nación y provincias para bajar la carga impositiva, eso genera un clima que nos da un horizonte que hoy Argentina todavía no tiene”, explicó.

Dólar, reservas y riesgo país

Sobre el tipo de cambio, Redrado consideró que Argentina debe avanzar hacia un sistema más simple y transparente. “En cualquier país normal, un solo tipo de cambio”, sentenció. “Hoy tomemos los depósitos de las empresas. En el sector financiero, en los bancos, son aproximadamente cuarenta y siete mil millones de dólares en pesos, sesenta y cinco billones de pesos hoy son pesos de las empresas que están en los bancos y que no pueden ir libremente al tipo de cambio si quieren ir o no. Con lo cual esa brecha no es una brecha real, porque realmente todavía tenés restricciones”, explicó.

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Tabla comparativa de reservas internacionales y riesgo país en Latinoamérica, destacando la situación de Argentina, presentada en el análisis de Martín Redrado. (Fundación Capital)

Respecto al riesgo país y la dificultad para que baje, el economista detalló que la acumulación de reservas y la capacidad de afrontar vencimientos de deuda resultan determinantes. “Argentina tiene veintisiete mil millones de vencimiento de deuda, algunos se pueden rolear, algunos se pueden renovar. Otros, como son vencimientos estrictamente de bonos con el mercado, son once mil millones de dólares y, por lo tanto, hay que pagar. Lo más rápido que Argentina acumule reservas, que muestre que tiene fortaleza en su Banco Central, siga en este camino y pueda salir a los mercados voluntarios de capitales, cuanto más rápido pueda despejar eso, más tranquilo vamos a tener el año en lo económico”, sostuvo.

En la visión de Redrado, la economía local arrastra problemas estructurales que no sólo impactan en los indicadores macroeconómicos, sino que también afectan la vida cotidiana de la población. “La vida no pasa por ahí. Yo creo que pasa mucho más de todos los argentinos en cómo llegás a fin de mes, en cómo resolvés los problemas de educación de tus hijos, qué futuro le ves, cómo está el transporte. Las cosas diarias son las cosas que importan en la Argentina”, resumió.

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Restricciones y perspectivas

El economista afirmó que todavía existen muchas restricciones para el movimiento de capitales, lo que también desalienta la inversión y la previsibilidad. “Todavía seguimos teniendo una cantidad de restricciones para el movimiento de capitales. Y eso sí me preguntan en el exterior”, comentó, asegurando que la reducción de esa burocracia también permitiría una normalización del flujo de dólares y de la actividad productiva.

Redrado insistió en que la política no debe entorpecer la gestión de los recursos del Banco Central. “Si vos te metés con el dólar, te estás metiendo con un precio fundamental de la economía. Y eso fue la disputa entre Cristina y quien te habla. Los dólares no son ni suyos ni míos, son de todos los argentinos”, relató.

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El ex presidente del Banco Central concluyó que las reformas deben apuntar a fortalecer la economía real y fomentar el crecimiento de todos los sectores, para evitar la consolidación de un país dividido entre quienes acceden a los beneficios y quienes quedan relegados.

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