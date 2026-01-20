Crimen y Justicia

La defensa del detenido por el caso de la mujer maniatada en Córdoba dijo que existía un vínculo entre ambos

Según las declaraciones del abogado, la relación habría comenzado hace al menos tres años

La mujer continuaba internada en el centro de salud de La Cumbre (Foto: El Doce.tv)

La investigación en torno al caso de Tania Suárez, la mujer de 35 años que fue hallada maniatada y golpeada en Córdoba tras haber estado desaparecida durante dos días, reveló en las últimas horas un nuevo dato sobre una supuesta relación de noviazgo entre ella y el sospechoso, que permanece detenido.

“Tenemos pruebas y la convicción suficiente de que es totalmente irreal la versión que dio”, dijo Carlos Nayi, el abogado defensor de N. M., el único detenido, quien confirmó que ambos protagonistas del hecho mantenían un vínculo desde hace al menos tres años.

De acuerdo con lo que supo el medio local El Doce.tv, el sospechoso mantenía un vínculo desde 2022 con Tania, pero a través de las redes sociales. Una familiar directa del hombre indicó a dicho portal que la familia intentó protegerlo ante las continuas solicitudes de préstamos que le habría hecho la mujer. “Desde que esta mujer entró en la vida de N. M., toda su vida se modificó y se cayó por completo”, aseguró.

Uno de los episodios narrados hacía mención a un adelanto pedido por el hombre de 50 años en su trabajo, para cubrir un supuesto tratamiento médico de un sobrino de la mujer, lo que derivó en el inicio de una cadena de deudas que terminaron provocando su despido como mozo en un bar céntrico de la ciudad. La situación se agravó cuando la inmobiliaria que gestionaba el alquiler de su vivienda notificó a la madre del acusado sobre un inminente embargo. “Cuando fuimos a verlo por esto, nos dimos cuenta de que no tenía casi ningún mueble, que había vendido sus equipos de sonido con los que se hacía un ingreso extra y hasta su moto”, manifestó la familiar del hombre a ElDoce.

“Los tres hijos le hablaron miles de veces diciéndole que se diera cuenta. Su mamá también estaba cansada de la situación”, relató la testigo. Según su declaración, el acusado negó haber actuado contra Tania. En una conversación que mantuvieron, él desde el penal de Bouwer, le habría contado que la idea de atarla de pies y manos había sido de la mujer. “Él me cuenta llorando que ella le pidió que le pusiera cinta en las manos y pies y se fuera; él le decía que no porque se iban a meter en problemas, pero terminó accediendo”, relató.

La encontraron en un terreno cercano a una estación de Bomberos de La Cumbre

El caso

La denuncia por la desaparición ocurrió luego de que Tania asistiera a una cita acordada a través de Facebook Parejas y luego de que dejara de responderle los mensajes a su hija.

El domingo la mujer salió de su domicilio cerca de las 16:00. A las 19:04 comunicó que había llegado al destino y, minutos después, manifestó incomodidad por el aspecto del hombre con el que se encontraba: “Nada que ver a la foto de perfil”. A las 20:20, la inquietud aumentó y, a las 20:53, refirió que le habían dado una bebida con sabor extraño. Desde las 22:47, la familia perdió contacto, ya que el celular permaneció apagado o fuera de servicio. Dos días después, un vecino alertó a la Policía sobre una mujer maniatada y con signos de violencia en las inmediaciones de una estación de Bomberos de La Cumbre.

La víctima permanece internada en el Hospital Municipal de la localidad, y su estado de salud se mantiene bajo reserva judicial. De acuerdo con lo publicado por El Doce.tv, la mujer declaró a los equipos médicos que fingió estar muerta para poder escapar, y describió que durante el cautiverio fue golpeada y su teléfono móvil destruido. Mencionó la presencia de un automóvil Audi gris en el lugar, aunque resta determinar si el vehículo fue utilizado para trasladarla.

De acuerdo con fuentes oficiales, imputaron al sospechoso por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, sin que hasta el momento se le atribuya participación directa en las lesiones sufridas por la mujer. El caso está bajo análisis de dos fiscalías: la especializada en Violencia de Género D. 6 T. 4, a cargo de Andrea Martin, y la sede judicial de Cosquín, encabezada por Paula Kelm.

