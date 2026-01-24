Pidieron la liberación del detenido por el caso de Tania Suárez en Córdoba, tras declararse víctima de manipulación

El hombre aseguró haber sido víctima de manipulación (Gentileza: El Doce.tv)

Este viernes por la mañana, N. M., de 57 años, fue trasladado hacia los Tribunales de Cosquín, para prestar declaración sobre el caso de Tania Suárez, la mujer que apareció golpeada y maniatada en La Cumbre tras haber sido reportada como persona desaparecida. Luego de asegurar que habría sido manipulado, su abogado defensor, Carlos Nayi, pidió que sea liberado.

Durante las casi cinco horas que duró la indagatoria, el principal acusado negó cualquier participación en un secuestro y sostuvo que la mujer “mintió y fingió un ataque”. Según planteó su letrado, se trataría de una conducta que Suárez habría repetido a lo largo de la relación que habían establecido por redes sociales.

Al enfrentarse cara a cara con las autoridades judiciales, N. M. desmintió que el vínculo entre él y la mujer hubiera sido reciente, ya que aseguró que habían establecido su primer contacto en 2022. De hecho, Nayi afirmó que su defendido habría entregado las pruebas que acreditarían que habrían mantenido una conversación hasta el domingo 11 de enero. Es decir, el día de su desaparición.

No obstante, el abogado sostuvo la versión de su cliente, quien aseguró haber sido víctima de la presunta manipulación que Suárez habría ejercido sobre él para obtener un supuesto beneficio económico. “Está quebrado, absolutamente en la ruina económicamente y psicológicamente. Es una persona que ha perdido su trabajo y sus bienes”, indicó durante un diálogo con El Doce.tv.

El acusado se presentó a declarar en los Tribunales de Cosquín

Según el relato del defensor, la situación en la que se encontraría N. M. actualmente habría sido consecuencia de haberse desprendido de todas sus pertenencias con la intención de ayudarla. “De su moto, de su cama, de las sillas, de la bicicleta, para ayudar a esta mujer que siempre esgrimía alguna excusa”, enumeró.

Incluso, explicó que ese día “ella insistentemente, tras pedirle un encuentro e invocar razones de urgencia y serios problemas personales, termina accediendo” a verlo. Por este motivo, Nayi expresó su convencimiento de que su defendido fue víctima de una grave manipulación y exigió que la Justicia investigue posibles falsedades.

Por su parte, el acusado había declarado que la historia del secuestro habría sido un plan fraguado por la misma mujer, ya que supuestamente estaba peleada con su familia. “Ella sabía que la estaban buscando”, apuntó al contar que le habría pedido que avise en el cuartel de Bomberos sobre la presencia de una joven maniatada a metros del lugar.

A raíz de esto, el abogado anticipó: “He pedido la libertad. Se tienen que cumplimentar algunos trámites de rigor y se está resolviendo a más tardar el día lunes”. Tras remarcar que el objetivo es llegar “a fondo con la máxima sanción penal de quien ha mentido, de quien ha prefabricado una situación inexistente, de quien ha manipulado a una persona que hoy está privada de la libertad, de quien ha engañado a toda la sociedad y a la Justicia”.

El Parque Sarmiento de Córdoba capital, la zona de donde habría desaparecido la mujer

En los días previos, una familiar del acusado manifestó el mismo relato, tras asegurar que “desde que esta mujer entró en la vida de N. M., toda su vida se modificó y se cayó por completo. De acuerdo con la reconstrucción que brindó, la mujer habría comenzado a pedirle dinero para poder cubrir un supuesto tratamiento médico de su sobrino.

Estos préstamos habrían derivado en una cadena de deudas que habrían provocado que lo despidieran de su trabajo como mozo en un bar de Córdoba capital y, posteriormente, que le embargaran la vivienda que alquilaba.

“Cuando fuimos a verlo por esto, nos dimos cuenta de que no tenía casi ningún mueble, que había vendido sus equipos de sonido con los que se hacía un ingreso extra y hasta su moto”, recordó su familiar. También mencionó que sus tres hijos y su madre habrían intentado convencerlo de terminar el vínculo, pero que no habría escuchado las advertencias.

Incluso, reveló que en una conversación que mantuvieron en el penal de Bouwer, él le habría asegurado que la mujer le pidió que la atara de pies y manos. “Él le decía que no porque se iban a meter en problemas, pero terminó accediendo”, completó.

Por el momento, aún se desconoce el testimonio directo de Tania Suárez, quien permanece internada y no se encuentra en condiciones emocionales de declarar. Esta circunstancia mantiene pendiente una pieza clave para el avance de la investigación, ya que su declaración es considerada fundamental.