Acusan a un penitenciario de abusar de una detenida en Mendoza: seguirá preso pese a que el ADN dio negativo

El edificio de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos donde habría ocurrido el abuso.

Un suboficial ayudante de la provincia de Mendoza permanece detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una recluida de un complejo penitenciario. El caso cobró relevancia luego de que la Justicia decidiera mantenerlo bajo prisión preventiva pese a que un cotejo de ADN arrojó resultado negativo.

El hecho ocurrió en abril de este año en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), ubicada en la capital mendocina. Allí, una mujer privada de su libertad denunció haber sido víctima de un abuso sexual por parte del agente, de 38 años.

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La jueza Dolores Ramón resolvió este martes dictar la prisión preventiva del acusado. El suboficial ayudante, cuya identidad se mantiene en reserva, está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Según reconstruyeron medios locales, la magistrada hizo lugar al pedido formulado por la fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, Florencia Díaz Peralta, y por los abogados querellantes Emiliano Marlia y Franco Migliavacca.

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Por su parte, la defensa del imputado, encabezada por el abogado Enoc Ortiz, había solicitado su liberación al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. El planteo fue rechazado.

La decisión judicial llamó la atención porque los estudios genéticos realizados para comparar muestras obtenidas de la víctima con el ADN del acusado dieron resultado negativo. Sin embargo, según precisó Diario Uno, los especialistas que intervinieron en los peritajes aportaron un dato clave: el detenido se había practicado una vasectomía con anterioridad.

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La reconstrucción

El presunto abuso sexual habría ocurrido durante la mañana del 7 de abril en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), específicamente en el sector de ingresos del complejo penitenciario.

De acuerdo con la denuncia, el agente penitenciario le ofreció a la mujer una porción de torta y, con esa excusa, la sacó de su celda. Según el relato de la víctima, cuando ingresó a un baño para orinar fue abordada por el suboficial, quien presuntamente la acorraló contra un lavamanos y abusó sexualmente de ella.

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El perito del CMF se refirió a la vasectomía.

Siempre según la acusación, más tarde el agente le entregó dinero para que guardara silencio y le recomendó que no lo ocultara entre sus partes íntimas porque iba a ser requisada. Sin embargo, la mujer reportó lo ocurrido ese mismo día ante otro efectivo del complejo penitenciario. Posteriormente, amplió su declaración ante la Fiscalía y ratificó la denuncia por abuso sexual.

Según informó Diario Uno, en el expediente constan imágenes de una cámara de seguridad que registraron al agente ingresando al baño donde se encontraba la denunciante, en línea con la secuencia de hechos que ella describió.

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En cuanto a la evidencia incorporada a la causa, los peritajes detectaron líquido prostático en las partes íntimas de la mujer. Sin embargo, el cotejo genético realizado con muestras del imputado arrojó resultado negativo.

Sobre este punto, un perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) explicó que esa situación puede producirse debido a la vasectomía, ya que evita la expulsión de espermatozoides. Los investigadores avanzarán con nuevas medidas de prueba para determinar si esa hipótesis explica el resultado.

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