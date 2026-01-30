Femicidio en Bariloche: una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

El barrio donde ocurrió el femicidio

Una mujer murió apuñalada en las primeras horas de este viernes en la ciudad de Bariloche, Río Negro. La víctima fue hallada por las autoridades tendida en una cama, con múltiples heridas de arma blanca. Por el hecho, detuvieron a un jardinero.

El episodio ocurrió durante la madrugada en el barrio Nuestras Malvinas. Según pudo reconstruir este medio, alrededor de las 02:19 ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre un violento episodio dentro de una vivienda ubicada en la calle Tierra del Fuego 355.

Cuando agentes de la Comisaría 28 de Bariloche acudieron al lugar, se encontraron con una escena sangrienta: en el interior del dormitorio la víctima yacía sobre la cama con diversas lesiones en el cuerpo. Pese a que se solicitó de inmediato una ambulancia, los profesionales de la salud constataron su fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como María Angélica Zapata, de 50 años. Fueron los propios vecinos del barrio quienes lograron aprehender a quien sería el presunto autor del hecho. Se trata de un hombre de 65 años, identificado con las iniciales T.D., a quien retuvieron cuando salía de la casa. El sospechoso, de profesión jardinero, estaba domiciliado en la misma vivienda que la mujer, aunque aún no confirmaron oficialmente qué vínculo tenían.

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que este sábado se formularán los cargos contra el detenido. El hecho se investiga como un femicidio. Asimismo, ya se solicitó la realización de una autopsia al cuerpo de Zapala a fin de determinar la mecánica de su muerte.

“Durante estas horas y en lo que resta del día, la investigación estará abocada a la recolección de evidencia en pos de imputar cargos en el día de mañana”, añadieron las fuentes, al respecto.

Intervienen en el caso la fiscalía de turno, a cargo de Silvia Paolini; el Gabinete de Criminalística; el Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), en relación con la familia de la mujer.

El femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia

Femicidio de Valeria Schwab

Semanas atrás otro femicidio en el sur del país provocó conmoción. Se trató del de Valeria Schwab, de 38 años, quien había salido a caminar por la costanera de Comodoro Rivadavia y despareció. Su cuerpo fue hallado días después en un barranco cercano a la zona de Eureka. El operativo a cargo de la Policía del Chubut y Bomberos Voluntarios se desplegó poco después de haberse reportado la desaparición de la víctima. Tras las primeras pericias, la Justicia de Chubut decidió recalificar el caso como presunto femicidio.

La fiscal María Laura Blanco quedó asignada como jefa investigadora tras el relevo del fiscal Marcelo Crettón. Blanco ahora supervisa las diligencias y el estudio de los resultados de la autopsia, en tanto el Ministerio Público Fiscal de Chubut subrayó la importancia de mantener una estricta reserva de la información a fin de resguardar la pesquisa.

Paralelamente, la Fiscalía solicitó cooperación ciudadana habilitando los teléfonos (0297) 4463701, 4462520 y 4462408, así como atención presencial en la sede de calle Máximo Abásolo 980, para quienes puedan aportar datos fundamentales a la causa. Aún no hay detenidos.