Crimen y Justicia

Restos humanos en Caleta Olivia: encontraron una huella dactilar y evalúan si es de una persona desaparecida

El hallazgo se produjo en el marco de las tareas para identificar el cuerpo. Qué se sabe hasta ahora

Esta mañana continuaron los rastrillajes
Esta mañana continuaron los rastrillajes en la zona (Gentileza: Canal 2 - Caleta Video Cable)

Los expertos a cargo de identificar los restos humanos hallados a principios de enero en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, lograron un avance clave en las últimas horas: encontraron una huella dactilar que podría ser fundamental para identificar el cuerpo desmembrado y en descomposición descubierto en el barrio 13 de Diciembre.

Según consignaron fuentes de la investigación a medios locales, la huella que ahora está siendo analizada por los forenses estaba en una de las manos de la víctima. El descubrimiento es, hasta ahora, el más significativo desde el comienzo de la causa, ya que todavía no habían dado con ninguna pista certera que ayude a identificar el cadáver.

Las autoridades cotejarán el elemento obtenido con los registros oficiales y esperan tener un resultado en los próximos días. Hasta ahora, sospechaban que el cuerpo podría pertenecer a una persona que estaba desaparecida desde hace varias semanas. El estudio confirmará o descartará la hipótesis.

La mano de donde se obtuvo la huella fue encontrada a mediados de enero por un vecino en una zona descampada. Tras denunciar el hecho, se realizaron varios rastrillajes en el barrio 13 de Diciembre, donde también había dos pies, una segunda mano y una cabeza en estado de putrefacción.

Según informó el comisario inspector Alejandro Gutiérrez, responsable de la Dirección General Regional Norte, las partes humanas fueron descubiertas en un radio limitado de 500 metros de la zona inicial donde fue ubicada la primera mano.

En este sentido, la primera tarea fue evaluar el tiempo de exposición entre cada pieza para saber si fueron descartadas en períodos diferentes.

La primera mano había sido
La primera mano había sido encontrada por un corredor que pasaba por la zona

Por ahora, la hipótesis principal se centra en determinar si existiría algún tipo de vínculo con el caso de una familia identificada con el apellido García, que denunció la desaparición de un allegado. Los integrantes del grupo familiar se acercaron a la comisaría tras la noticia del hallazgo de restos para aportar datos y colaborar con la investigación.

Las autoridades informaron que en las últimas horas reactivaron los operativos y las labores policiales en la zona donde se descubrió el cuerpo desmembrado. Incorporaron canes y ampliaron los rastrillajes, con el objetivo de recolectar cualquier elemento útil.

Asimismo, la Policía solicitó la cooperación de la comunidad para esclarecer el caso y no descartarían ninguna línea de investigación sobre el origen de las partes humanas.

El caso se dio a conocer el miércoles pasado por la mañana, luego de que un corredor advirtiera la presencia de una mano en avanzado estado de descomposición en una zona descampada situada detrás del barrio 13 de Diciembre.

La denuncia fue radicada alrededor de las 10 de la mañana e inició la intervención para levantar y trasladar los restos a dependencias forenses. Ahora, solo restaría analizar su origen, el tiempo que permanecieron expuestos y la identidad de la persona.

Un vecino encontró un cráneo humano en un contenedor de Mar del Plata

Hace dos semanas, un vecino que circulaba frente al Golf de Playa Grande, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, encontró un cráneo humano dentro de un contenedor de residuos. A raíz del perturbador hallazgo, se activó la intervención inmediata de las autoridades.

La zona donde fue hallado
La zona donde fue hallado el cráneo

Mientras el personal de Policía Científica se encargó de recolectar los indicios que serían cruciales para la investigación, realizaron una documentación fotográfica minuciosa tanto del cráneo como de los objetos circundantes.

De la misma manera, los efectivos del Comando de Patrullas cercaron la zona en Avenida Alem al 4900 para preservar posibles pruebas en cumplimiento de los protocolos habituales. Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, la causa está a cargo del fiscal Carlos Russo, quien dispuso las diligencias pertinentes para determinar tanto la procedencia del resto óseo como las circunstancias de su aparición en ese lugar.

Frente a esto, los investigadores considerarían diversas hipótesis y no descartarían ninguna línea investigativa. Entre ellas, incluyeron la posibilidad de que el cráneo hubiera tenido un uso educativo antes de ser descartado. Tanto las autoridades judiciales como policiales aguardan los resultados de los estudios forenses, considerados clave para esclarecer el origen del cráneo y avanzar en la investigación.

