Crimen y Justicia

Generación Zoe: capturaron en Venezuela a una sospechosa clave del esquema liderado por Cositorto

Rosa María González Rincón fue detenida en la ciudad de San Cristóbal. Según la investigación, simulaba operar un software que no realizaba transacciones reales

Guardar
María Rosa González Rincón, tras
María Rosa González Rincón, tras ser detenida en Venezuela

Interpol detuvo recientemente en la ciudad venezolana de San Cristóbal a Rosa María González Rincón, una de las principales sospechosas de operar como administradora en la red de estafas transnacional Generación Zoe, dirigida por Leonardo Cositorto.

Según informó el gobierno venezolano, la mujer habría cumplido un rol central en el armado y funcionamiento del sistema piramidal que afectó a miles de personas en distintos países de América Latina y Europa.

La captura de González Rincón se realizó tras un operativo de ciberpatrullaje y análisis de inteligencia digital. Las autoridades venezolanas describieron a la detenida como una pieza estratégica en la estructura criminal, responsable de administrar los archivos de criptomonedas y de presentar una imagen de experta en corretaje y algoritmos financieros.

La investigación la ubicó en la cúpula de la organización y la vinculó de manera directa con los líderes de Zoe y sus principales operadores logísticos.

Leonardo Cositorto durante el juicio
Leonardo Cositorto durante el juicio en Salta

El esquema que manejaba la sospechosa en Generación Zoe funcionaba bajo una modalidad piramidal, con una estructura jerárquica y tareas definidas para cada integrante. La maniobra consistía en captar inversores a través de supuestas membresías, con la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading, prometiendo rendimientos muy superiores al mercado financiero tradicional.

Los productos ofrecidos incluían accesos a “bots” de inversión, que en realidad no operaban en el mercado y solo generaban la ilusión de ganancias extraordinarias a partir del aporte de nuevos integrantes.

De acuerdo con la información oficial, González Rincón simulaba operar un software que no realizaba transacciones reales. Así, engañaba a los nuevos inversores y consolidaba la apariencia de solvencia de la organización. La red de Zoe expandió su alcance a través de la promoción de estos productos y la administración de criptomonedas que, en los hechos, no estaban respaldadas por activos genuinos.

Y justamente el alcance del fraude quedó expuesto por la magnitud de las víctimas y los países involucrados. Las autoridades estiman que la maniobra afectó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México. El monto total de las estafas oscila entre 100 y 300 millones de dólares, según el parte oficial.

Muchas de las víctimas entregaron ahorros de toda la vida, jubilaciones, propiedades y sufrieron consecuencias económicas y psicológicas, tras verse atraídas por el discurso de “fe financiera” y promesas de bienestar.

La palabra de Cositorto en el primer juicio en su contra

La detención de González Rincón se suma a una larga lista de hechos judiciales que rodean a Cositorto y a los operadores de Generación Zoe. El esquema, presentado como una propuesta de coaching ontológico y oportunidades de inversión, funcionó durante años como una estafa piramidal que prometía rendimientos mensuales de hasta 7,5% en dólares y ofrecía productos como la criptomoneda Zoe Cash, supuestamente respaldada en oro. El negocio se sostuvo con la captación de nuevos fondos y colapsó a principios de 2022.

Las condenas de Cositorto

En la provincia de Corrientes, Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas continuadas a 98 ahorristas, junto a otros miembros de la organización que recibieron penas de 8 años.

El fallo del tribunal de Goya describió el sistema como un “fiasco” y una “caza emocional y psicológica”, con una estructura diseñada para vaciar los patrimonios de los damnificados, en su mayoría personas indemnizadas por la empresa Massalin Particulares.

Los jueces remarcaron el uso de empresas fantasma y plataformas virtuales para simular ganancias, y la utilización de familiares y conocidos de las víctimas para expandir la red. La resolución fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes antes de fin de año.

El líder de Generación Zoe
El líder de Generación Zoe en una de las audiencias en Corrientes

Previo a esa ratificación, en Salta, Cositorto recibió una segunda condena de 11 años de prisión por 118 casos de estafas y asociación ilícita, con un fraude estimado en más de 776 millones de pesos.

Los jueces salteños determinaron que en esa provincia la operatoria se replicó con la colaboración de otros socios locales y sedes propias. La organización ofrecía intereses de hasta 10% mensual y presentaba los ya mencionados “bots” de inversión, sin respaldo en el mercado financiero real.

El colapso de Zoe en Salta se produjo cuando los representantes locales cerraron oficinas y cuentas bancarias después de la detención de Cositorto en República Dominicana.

Ese expediente detalla la existencia de una estructura de jerarquías y empresas pantalla, como Zoe Construcciones y Zoe Burger, utilizadas para simular actividad económica y legitimar la captación de fondos. La jueza valoró los movimientos de dinero hacia cuentas sin justificación y la ausencia de documentación que respaldara las operaciones.

Temas Relacionados

Generación ZoeLeonardo CositortoRosa María González RincónEstafasAsociación ilícitaVenezuelaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre por golpear la camioneta en la que viajaba Javier Milei

Ocurrió a la salida del Teatro Roxy, en Mar del Plata. El sospechoso rompió la cápsula presidencial e impactó con la mano abierta a la ventanilla del vehículo que transportaba al Presidente

Detuvieron a un hombre por

Caso Bastián: confirmaron la inhabilitación de los conductores tras la pericia positiva en alcohol

El Ministerio de Transporte bonaerense informó que la medida recae sobre el empresario que manejaba la camioneta y la amiga del padre del chico herido que iba al mando de la UTV

Caso Bastián: confirmaron la inhabilitación

Simularon ser pileteros y engañaron a una jubilada y a su empleada para robarles en Boulogne: tres detenidos

Uno de los sospechosos cayó al día siguiente del asalto en el que maniataron a las víctimas. Los otros dos implicados fueron arrestados en las últimas horas en Isidro Casanova

Simularon ser pileteros y engañaron

Huía de un control policial en La Plata, chocó y murió: estaba prófugo tras no regresar de una salida transitoria

El conductor fallecido tenía 37 años y antecedentes por armas y drogas. Estaba siendo buscado desde septiembre tras no retornar a la cárcel de Lisandro Olmos

Huía de un control policial

El caso Bastian: cronología, claves y los pasos que siguen en el expediente tras una pericia con polémica

El fiscal espera el dictamen de las pruebas mecánica y accidentológica para avanzar con las indagatorias

El caso Bastian: cronología, claves
DEPORTES
La respuesta de Morena Beltrán

La respuesta de Morena Beltrán tras la polémica frase de Horacio Pagani por su debut como comentarista de fútbol: “Lo lamento por él”

San Lorenzo busca la levantada en su visita a Gimnasia de Mendoza

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez volvieron a ignorarse en Vélez-Talleres: el trasfondo de sus “diferencias”

Santiago Ascacíbar fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del impactante traspaso y cuándo debutaría

TELESHOW
Evangelina Anderson mostró los ejercicios

Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace para recuperar la voz: “Qué feo es no poder hablar”

Las polémicas frases machistas de Horacio Pagani: “El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres”

La China Suárez mostró sus días en Estambul: gastronomía, familia y tiempo para sí misma

Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

INFOBAE AMÉRICA

La guerra de Ucrania ya

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate

Una crisis silenciosa en Noruega: un drástico descenso de aves agrícolas alerta a científicos y productores

Moscú recrudeció la ofensiva sobre la red energética de Ucrania en plena negociación de paz

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

El caso a favor de una intervención extranjera en Irán