Habló el joven que perdió una pierna tras ser atacado por cuatro personas en La Plata: “Me levanto sin ganas de seguir”

El hombre, oriundo de Uruguay de 24 años, padre de una niña pequeña, compartió su dolorosa experiencia emocional tras el violento episodio: “La nena no me podía ni mirar”

Un joven permanece internado tras ser apuñalado en una golpiza grupal en Los Hornos (Video: Twitter - Hechos y Derecho)

A poco más de una semana del brutal ataque en grupo en Los Hornos que dejó gravemente herido a un joven de 24 años, la víctima, de nacionalidad uruguaya, permanece internada en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, donde debieron amputarle la pierna derecha como resultado de las lesiones. Mientras se recupera físicamente, M. C. habló por primera vez del hecho y contó lo difícil que se le está haciendo superar este trauma emocional vivido: “Hay veces que me levanto sin ganas de seguir viviendo”.

La reconstrucción de los hechos establece que el ataque se produjo en la madrugada del 17 de enero, en la intersección de las calles 142 y 57. La víctima compartía bebidas en la vía pública cuando fue increpado por el grupo, que tras una discusión, derivó en una golpiza y múltiples heridas de arma blanca. El joven sufrió cuatro heridas graves, entre ellas dos puñaladas en la espalda, una en la entrepierna y otra en la pierna derecha, que lo llevó a la cirugía de siete horas y la amputación del miembro inferior.

Las primeras declaraciones públicas de M. C. se dan desde el hospital. Por eso, aprovechó la situación para agradecer la atención médica recibida. Reconoció que el equipo de enfermeros y cirujanos le “dio la mejor atención”, aunque cuestionó el accionar previo de la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, al afirmar: “Me tuvieron tres horas tirado en una cama como muriéndome, desangrándome y no hicieron nada. Tenía la espalda abierta y no fueron capaces ni de coserme”, en un diálogo con A24.

Afectado no solo en lo físico, sino en el plano emocional, M. C. admitió la dificultad de sobrellevar la situación, sobre todo en relación con su hija de cinco años: “Solo la pude ver una vez desde que estoy acá y la nena no me podía ni mirar, no caía en lo que me pasaba”. Reconoció que el trabajo del equipo hospitalario es central en este momento: “Hay veces que me levanto sin ganas de seguir viviendo, pero los enfermeros son todos unos genios, me levantan siempre. Si Dios me dejó acá es por algo”.

Por el brutal ataque, las fuerzas policiales concretaron la detención de los implicados tras denuncias de vecinos y un operativo conjunto entre la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo. Todos los acusados residen en el mismo barrio, pero hasta el momento las armas utilizadas en la agresión no fueron encontradas.

La causa está caratulada como “tentativa de homicidio agravado por la participación de menores”, hallándose bajo análisis tanto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil como de la Justicia de adultos. Los cuatro detenidos —dos mujeres de 19 y 20 años y dos adolescentes de 16— quedaron formalmente arrestados luego de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía de Menores. Las dos mujeres habían sido inicialmente liberadas tras el ataque, pero su situación procesal cambió a raíz de estos nuevos elementos.

Una de las detenidas, identificada como A. A. G., cuenta con antecedentes penales por “lesiones” a su hijo cuando este tenía un año y nueve meses. El episodio ocurrió en Melchor Romero hace tres años. El menor presentaba hematomas en el rostro y daño dental, según constancias policiales y testimonios familiares. Pese a la gravedad, la joven fue liberada por ser menor de edad. En el actual contexto, la Fiscalía dispuso su detención nuevamente, junto a otra acusada, tras encontrarlas en distintos puntos del barrio —una en su domicilio y otra en una estación de servicio.

Por otro lado, los menores fueron internados en un instituto especializado y aguardan resolución judicial.

