Revelaron que una de las detenidas por el ataque grupal en La Plata tenía antecedentes por golpear a su hijo de 2 años

La joven tenía 17 años, cuando fue grabada mientras maltrataba a su hijo. El menor quedó a resguardo de un hogar para niños

Un joven permanece internado tras ser apuñalado en una golpiza grupal en Los Hornos (Video: Twitter - Hechos y Derecho)

Luego de que confirmaran la detención de dos de las acusadas de haber participado de una golpiza grupal a un joven de 24 años en Los Hornos, partido de La Plata, se conoció que una de ellas tenía antecedentes penales por maltrato. El cargo se remontó a un episodio ocurrido hace tres años, cuando la joven había agredido brutalmente a su hijo de casi dos años.

Se trata de la joven identificada como A.A.G., quien al momento de esa agresión tenía 17 años. Según consta en el expediente judicial, había agredido en enero de 2026 a su propio hijo de un año y nueve meses en una vivienda de Melchor Romero.

De acuerdo con los partes policiales y los testimonios de sus familiares, el menor presentaba hematomas en las mejillas, golpes visibles en el rostro, rasguños en el brazo y daños en los dientes. Por este motivo, se ordenó que fuera trasladado a un hogar de resguardo para recibir asistencia médica.

La situación original fue registrada en video por la cuñada de la joven, quien captó el momento en que la agresora pegaba al niño mientras le gritaba que se callara. Según la información publicada por el medio platense 0221, A.A.G. había sido imputada por el delito de “lesiones”, pero quedó en libertad por su condición de menor de edad.

La joven había sido denunciada hace tres años por agredir a su hijo (Gentileza: 0221)

No obstante, la joven sumó un nuevo cargo a su historial penal, luego de que la Fiscalía de Menores ordenara que tanto ella como otra mujer de 20 años volvieran a quedar detenidas. Ambas habían sido arrestadas y liberadas en las horas posteriores al brutal ataque grupal, pero el hallazgo de nuevas pruebas modificó su situación procesal.

Mientras una de las sospechosas fue localizada en su vivienda de la calle 522, entre 157 y 158, la otra fue hallada en una estación de servicio de la zona. Así, quedaron formalmente detenidas en la causa caratulada como “lesiones gravísimas”, que es tramitada por el Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 3 y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de La Plata.

Entre los involucrados en el ataque figuran también dos adolescentes de 16 años, que fueron internados en un instituto especializado. En su caso, deberán aguardar la decisión de la Fiscalía del Joven sobre su situación procesal, de acuerdo con información publicada por El Editor Platense.

El violento episodio tuvo lugar en la madrugada del sábado 17 de enero, cuando la víctima, un joven uruguayo de 24 años, se encontraba compartiendo bebidas en la vía pública. La reconstrucción de los hechos indica que, cerca de las 06:00, los cuatro agresores se acercaron, lo increparon y pronto la confrontación verbal derivó en una golpiza colectiva con utilización de armas blancas.

Como resultado del ataque, el joven sufrió cuatro heridas de arma blanca. Dos de ellas fueron en la espalda, una en la entrepierna y una grave en la pierna derecha. De hecho, los familiares del joven declararon que llegó al Hospital San Juan de Dios en estado crítico y desangrado.

Pese a su estado crítico, los equipos médicos lograron estabilizarlo tras una cirugía urgente. No obstante, optaron por mantenerlo intubado debido a la gravedad y confirmaron que tuvieron que amputarle la pierna derecha. Actualmente, recibe cuidados intensivos y atención psicológica.

Las fuerzas de seguridad, tras la denuncia de los vecinos y un operativo conjunto entre la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo (GTO), lograron detener a todos los implicados. Incluso, se confirmó que todos los señalados residen en el mismo barrio. Sin embargo, las armas utilizadas en el ataque no habrían sido secuestradas.

El episodio acrecentó el malestar social en Los Hornos, donde los habitantes denunciaron ante el 911 la creciente frecuencia de hechos delictivos extremadamente violentos protagonizados por adolescentes, fenómeno que consideran en aumento. A raíz del hecho y durante la internación del joven uruguayo, habitantes y allegados realizaron protestas y cortes de calle exigiendo justicia y el cambio de calificación legal del caso.

