Se incendia un conventillo de tres pisos en La Boca: hay cuatro heridos

El SAME asistió a 19 personas, evacuaron a 13 vecinos y cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital Argerich

Un incendio se registra en un conventillo ubicado en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, en el barrio porteño de La Boca, a pocas cuadras del estadio de Boca Juniors. En el lugar intervienen Bomberos de la Ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate (GER), el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y otras áreas operativas.

De acuerdo con la información oficial, cuatro residentes resultaron heridos y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich. En total, 19 personas recibieron atención médica en el lugar. Según el parte, una persona presentó quemaduras, mientras que el resto resultó afectado por inhalación de humo.

Bomberos evacuaron a una docena de residentes del conventillo y a una persona que se encontraba en un edificio contiguo. En el operativo también se rescató a un gato afectado por el humo, al que personal médico del SAME le administró oxígeno.

El fuego se desarrolló sobre maderas y chapas en dos ambientes del segundo y último piso del inmueble. Para combatir las llamas, los bomberos trabajaron desde altura con un hidroelevador y desde el piso, con apoyo de un camión cisterna del destacamento de La Boca.

En el lugar también intervinieron efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de Defensa Civil, mientras continuaban las tareas de control y revisión en los distintos ambientes del edificio.

Durante el operativo, bomberos rescataron a un gato que se encontraba afectado por la inhalación de humo. El animal recibió asistencia por parte de personal del SAME, que le administró oxígeno en el lugar como parte de las tareas de emergencia.

Días atrás, un feroz incendio que se originó en un depósito que provocó que se lleve a cabo un amplio operativo en el lugar para contener las llamas. Solo una persona tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia y cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.

El foco se originó en un galpón que estaba ubicado en la avenida Pedro de Mendoza al 2900, entre Carlos F. Melo e Irala, a metros de la desembocadura del Riachuelo y a pocas cuadras de la cancha de Boca Juniors.

Según informaron fuentes del operativo, el fuego afectó un depósito de aproximadamente 40 por 10 metros. Las dotaciones trabajaron para evitar la propagación hacia un segundo galpón lindero, utilizando dos líneas de 51 milímetros de Bomberos de la Ciudad y tres líneas de 38 milímetros correspondientes a Bomberos Voluntarios, con ataque desde el frente, el contrafrente y el interior del lugar.

El despliegue de los equipos de emergencia incluyó la intervención de al menos cinco dotaciones de bomberos, que contaron con el apoyo de dos camiones cisterna para asegurar el suministro de agua en la zona afectada. Las tareas se concentraron en la contención del foco y en evitar que las llamas se propagaran más allá del depósito original.

Para ello, se montó un puesto médico preventivo y la brigada de emergencias permaneció en alerta ante cualquier eventualidad. El principal objetivo de la labor de los bomberos fue impedir que el fuego alcanzara un segundo galpón lindero, lo que podría haber agravado considerablemente la situación y generado mayores daños en la estructura y el entorno.

En el lugar participaron efectivos de los Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, integrantes de la Estación 3 de la Ciudad y miembros del destacamento Boca de la Ciudad. Además, la respuesta incluyó el trabajo coordinado de la Policía y el SAME, que colaboraron en el control del área, la asistencia sanitaria y la prevención de incidentes entre los presentes.

