Encontraron más restos humanos en Caleta Olivia y evalúan si pertenecen a una persona desaparecida

Esta mañana continuaron los rastrillajes en la zona (Gentileza: Canal 2 - Caleta Video Cable)

Después de que un hombre encontrara una mano en descomposición en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, este jueves confirmaron el hallazgo de más restos humanos. Aunque las partes se encontraban a menos de un kilómetro de distancia, todavía no se estableció si pertenecieron a la misma persona.

En medio de una serie de rastrillajes realizados en el barrio 13 de Diciembre, las autoridades anunciaron el descubrimiento de dos pies, una segunda mano y una cabeza en estado de putrefacción.

Según informó el comisario inspector Alejandro Gutiérrez, responsable de la Dirección General Regional Norte, las partes humanas fueron descubiertas en un radio limitado de 500 metros de la zona inicial donde fue ubicada la primera mano.

“La idea es encontrar todo lo que sirva para la investigación”, planteó Gutiérrez. No obstante, otro de los factores a evaluar sería el tiempo de exposición entre cada pieza, ya que existiría la sospecha de que hubieran sido descartadas en períodos diferentes.

La primera mano había sido encontrada por un corredor que pasaba por la zona

A raíz de esto, las autoridades consideraron la posibilidad de que la víctima sea una persona reportada como desaparecida y analizan si los restos pudieron haber sido trasladados hasta el sitio. De acuerdo con la información publicada por El Caletense, las pericias para identificar a la persona se realizarán en la ciudad de Puerto Deseado.

Por el momento, la hipótesis principal se centra en determinar si existiría algún tipo de vínculo con el caso de una familia identificada con el apellido García, que se acercó a la comisaría para aportar datos y colaborar con la investigación.

No obstante, las autoridades informaron que las labores policiales continúan, incorporando canes y ampliando los rastrillajes, con el objetivo de recolectar cualquier elemento útil. Asimismo, la Policía solicitó la cooperación de la comunidad para esclarecer el caso y no descartarían ninguna línea de investigación sobre el origen de las partes humanas.

El caso se dio a conocer el miércoles por la mañana, luego de que un corredor advirtiera la presencia de una mano en avanzado estado de descomposición en una zona descampada situada detrás del barrio 13 de Diciembre.

La denuncia fue radicada alrededor de las 10 de la mañana e inició la intervención para levantar y trasladar los restos a dependencias forenses. Ahora, solo restaría analizar su origen, el tiempo que permanecieron expuestos y la identidad de la persona.

Un vecino encontró un cráneo humano en un contenedor de Mar del Plata

Hace dos semanas, un vecino que circulaba frente al Golf de Playa Grande, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, encontró un cráneo humano dentro de un contenedor de residuos. A raíz del perturbador hallazgo, se activó la intervención inmediata de las autoridades.

La zona donde fue hallado el cráneo

Mientras el personal de Policía Científica se encargó de recolectar los indicios que serían cruciales para la investigación, realizaron una documentación fotográfica minuciosa tanto del cráneo como de los objetos circundantes.

De la misma manera, los efectivos del Comando de Patrullas cercaron la zona en Avenida Alem al 4900 para preservar posibles pruebas en cumplimiento de los protocolos habituales. Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, la causa está a cargo del fiscal Carlos Russo, quien dispuso las diligencias pertinentes para determinar tanto la procedencia del resto óseo como las circunstancias de su aparición en ese lugar.

Frente a esto, los investigadores considerarían diversas hipótesis y no descartarían ninguna línea investigativa. Entre ellas, incluyeron la posibilidad de que el cráneo hubiera tenido un uso educativo antes de ser descartado. Tanto las autoridades judiciales como policiales aguardan los resultados de los estudios forenses, considerados clave para esclarecer el origen del cráneo y avanzar en la investigación.